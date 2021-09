El resurgimiento de los Cardinals de San Luis en septiembre los ha colocado a las puertas de la clasificación a la postemporada por la vía del comodín, trayendo consigo la gran posibilidad de que el veterano receptor puertorriqueño Yadier Molina participe por duodécima ocasión en su carrera en unos playoffs.

Con nueve triunfos al hilo (la última vez que lo hicieron fue en el 2004) y un balance de 13-6 en este mes, los Cardinals se han posicionado de forma contundente en el segundo comodín, sacándole una ventaja de tres juegos a los Reds de Cincinnati y cuatro a los Padres de San Diego cuando tienen 13 juegos por celebrar.

El primer comodín está destinado para el que no conquiste la división Oeste entre los Giants de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.

Actualmente, los campeones Dodgers han navegado sin oposición para el primer comodín con una ventaja de 15.5 juegos. Los Ángeles está a un juego de San Francisco en la división del Oeste.

PUBLICIDAD

Molina, con 39 años y un resumé de 18 temporadas en las Mayores, ha participado en 23 series de postemporadas, incluyendo cuatro Series Mundiales, nueve Series Divisionales, ocho Series de Campeonato y dos comodines.

Su actuación en postemporada ha sido contundente, promediando .280 con cuatro jonrones y 36 remolcadas. Ha participado en 101 partidos y tiene 361 turnos al bate.

En Clásicos de Otoño tiene promedio de .328.

El legendario receptor boricua, quien tiene pautado su retiro luego de la temporada del 2022 tras firmar por un año adicional con los Cardinals, ha jugado un papel importante en el resurgir de San Luis en las últimas semanas.

En septiembre, el apodado ‘Marciano’, promedia .275 con tres jonrones y 11 impulsadas.

A la defensiva continúa siendo coloso y no da señales de envejecimiento en el plato. Su promedio es de .997 y su porciento de sacar corredores es de 42%. El DWar está en 1.3.

“Puede ser que la gran defensa no sea el detalle más sexy, pero te ayuda a ganar muchos juegos”, dijo hace unos días el veterano relevista Andrew Miller a The Associated Press.

“De muchas formas tenemos que agradecer que es una larga temporada porque eso nos ha dado tiempo (para caer en racha)”, abundó Miller.

San Luis, que esta noche juega el segundo partido de la serie de cuatro encuentros frente a los campeones de la división Central, Brewers de Milwaukee, tienen otros 12 juegos pendientes.

Sin contar con el de esta noche, San Luis tiene por delante cinco juegos ante Milwaukee y siete con los Cubs de Chicago. Sus últimos seis desafíos serán en su casa.

PUBLICIDAD

“Nosotros hemos estado esperando por un buen golpe todo el año. Hemos estado cerca de lograrlo en un par de ocasiones, hemos tenido algunas rachas, pero tú sabes esta es una etapa importante y nosotros somos los Cardinals”, señaló el jardinero Tyler O’ Neill a los medios noticiosos.

“El béisbol de septiembre es bien importante, y nosotros estamos aquí para ganar. Así es que eso es lo que estamos haciendo. Estamos jugando como una unidad ahora mismo. Pienso que estamos viniendo a ganar”, concluyó.