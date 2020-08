Charlie Montoyo visitó el domingo en la noche lo que, desde ayer, es oficialmente la casa de sus Blue Jays de Toronto por lo que resta de temporada.

Una vez hizo una rápida evaluación del Sahlen Field en en Buffalo, Nueva York, el dirigente puertorriqueño se dirigió a lo que será su oficina y pudo ver que todo estaba en orden y en su sitio. Incluso, tal como lo había ordenado, allí le esperaban sus inseparables congas que carga en todos sus viajes y sus bongoses.

Ya los Blue Jays no serán los nómadas del béisbol. El martes, inauguraban la temporada como local enfrentándose a los Malins de Miami en una serie de dos juegos.

En el fin de semana reciben la visita de los Rays de Tampa Bay.

Tras no recibir autorización de las entidades salubristas de Toronto para jugar allí, y la negativa de la ciudad de Pittsburgh —donde el estado de Pennsylvania les negó el permiso para utilizar el PNC Park de los Pirates—, la novena canadiense ya tiene un hogar fijo para completar la acortada temporada de las Grandes Ligas.

Sus primeros 13 partidos los jugaron todos en la carretera, incluyendo dos en los que actuaron como equipo local en el Nationals Park de Washington.

“Por fin llegamos aquí. La congas que traje son las ‘travel’ (viajeras). No es lo mismo, pero es mejor que nada. Eso fue lo primero que puse en mi oficina y los bongoses. Me pueden dejar el uniforme pero las congas no me las pueden dejar. Por lo menos no tengo que estar cargando con dos maletas para la calle. Por lo menos dejo una en la oficina”, dijo riendo Montoyo en entrevista telefónica con el El Nuevo Día previo al partido de ayer.

A solo horas del inicio del primer partido de Grandes Ligas en el Sahlen Field desde el 1915, Montoyo admitió sentirse maravillado por el trabajo que se realizó en esta instalaciones. El estadio es el hogar de los Bisons de Buffalo, el filial Triple A de los Blue Jays.

“Esta gente de Toronto hizo tremendo trabajo en este parque. Lo hicieron lo más parecido posible al parque de nosotros en Toronto. Los vestidores bien espaciados, siguiendo los protocolos. Inviertieron mucho dinero”, comentó.

“Todo esto está bien cómodo. También para los coaches. El terreno está en perfectas condiciones. Estuvieron trabajando dos semanas aquí. No hay duda de que hicieron un tremendo trabajo”.

Toronto pasó las primeras dos semanas de temporada entre Tampa, Washington, Atlanta y Boston, mientras que se terminaban los preparativos en el Sahlen Field.

Varios instrumentos musicales adornan la oficina del dirigente de los Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo en el Sahlen Field.

Montoyo bromeó al señalar que le tomará a su equipo acostumbrarse a la idea de que el Sahlen Field es realmente su hogar y no otro lugar en la que se desempeñarán como visitantes.

“Los primeros dos juegos serán como ‘visitantes’ en lo que nos acostumbramos a pensar que este es el parque de nosotros”, bromeó. “Nunca hemos jugado aquí, pero después de un par de juegos lo vamos a sentir como la casa de nosotros”.

Montoyo, quien entra a su segunda temporada al mando de los Blue Jays, dijo que aprovechó el día de asueto del lunes y se dirigió al estadio para tirar prácticas de bateo a un grupo de guardabosques.

“Lo hicimos para probar las luces. Cogieron bombos. Después de eso, quisieron batear y yo les dije que no había problema, ‘yo les tiro’. Los jugadores que han visto el estadio están contento con el cambio y como se ve la cosa. Eso es muy importante. Les gustó todo”.

Los Blue Jays ocupan la cuarta posición en la división Este con foja de 5-8 a tres juegos de la primera posición.

“Ahora es cuestión de seguir jugando y enfocarnos que los muchachos sigan progresando para ver donde llegamos y seguir los protocolos, claro está”, culminó.