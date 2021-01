La anunciada integración de Yadier Molina a los Atenienses de Manatí no es truco publicitario.

Su hermano José “Cheo” Molina aseguró que el receptor de 38 años estará en uniforme y listo para jugar una vez se permita reanudar la serie semifinal contra los Indios de Mayagüez, o si así lo decide la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), comenzar la final por el campeonato ante los Criollos de Caguas.

“Nosotros no somos los tipos de decir cosas por las redes para mentir. Sí, Yadier jugará. No somos personas de estar diciendo que va a jugar para después no hacerlo”, afirmó Molina, quien dirige a los Atenienses.

La novena ha continuado practicando desde que la serie semifinal B entre Indios y Atenienses se detuvo inicialmente el 3 de enero, cuando surgieron los primeros contagios de COVID-19 en las filas de Mayagüez. Manatí, mientras, continúa a la espera por la decisión de Juan Antonio Flores Galarza, presidente de la LBPRC, en torno a los resultados de las últimas pruebas que se realizarían ayer a los Indios, para determinar si pueden o no pueden continuar jugando en el torneo.

El jueves la LBPRC ofreció una conferencia en la que detalló el avance de los casos positivos al virus que surgieron en los Indios, que hasta el momento iban por 12, once de ellos de peloteros. De esos, indicó la liga, dos jugadores ya habían arrojado negativo en pruebas de seguimiento.

En ese ínterin los Atenienses, quienes están abajo 1-0 en su semifinal ante los Indios, han seguido trabajando y de paso, anunciaron el jueves también que se disponen a utilizar a Yadier cuando se reanude la acción.

“Yadier está ‘ready’. Hemos practicado de la mejor manera posible para representar a los Atenienses desde el día que nos digan para continuar jugando la serie”, dijo el dirigente Cheo Molina. “Hace mucho tiempo que veníamos hablando de la posibilidad de que jugara y lo que faltaba era que la liga aprobara el permiso”.

En balanza la continuación de la serie semifinal B

A los integrantes de los Indios les realizaron ayer en la mañana las pertinentes pruebas del coronavirus. Carlos Berroa, el director del torneo, sostuvo que la liga anunciará hoy los resultados y, a su vez, las recomendaciones del Departamento de Salud (DS).

En el caso de que el brote se haya podido controlar, la liga tiene ante su consideración dejar jugar a los Indios. Por el contrario, de no recibir el visto bueno del DS, el domingo comenzaría la final entre los Criollos de Caguas y los Atenienses.

“No sabemos qué sucederá. Tenemos que esperar a que el equipo de Mayagüez se haga las pruebas y salgan todos negativos. Una vez sepamos, tomaremos las mejores decisiones como equipo porque somos una familia”, indicó Molina.

“Da la mala pata que por la irresponsabilidad de un equipo estemos pagando las consecuencias. Desde el primer momento, hemos decidido practicar y hacer el trabajo. No estamos de acuerdo que gente de Mayagüez ha salido positivo y estamos poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. Espero que todos estén saludables. No deseamos mal para nadie. Esperamos lo mejor para los peloteros de Mayagüez porque tengo amistades ahí, pero la liga ha fallado tardando 12 días para tomar una decisiónE”, denunció Molina.

Por otro lado, aunque hubo ciertas dudas respecto a la elegibilidad de Yadier para jugar con los Atenienses, la LBPRC lo aprobó y ayer el propietario de los Indios, José Feliciano, dijo que no protestarán su participación.

“La Liga tiene un reglamento que estipula que los jugadores tienen que estar en el roster activo al 30 de diciembre. Berroa atendió el asunto y determinó permitir la participación de Yadier. Nosotros acatamos esa decisión”, dijo Feliciano, quien de paso informó que ayer todos los componentes del equipo volvieron a realizarse pruebas y los resultados se esperaban esta madrugada.

“En el día de hoy (ayer) nuestros peloteros y cuerpo técnico se realizaron las pruebas. Confiamos no surjan casos adicionales. Si todas salen negativas podríamos practicar en la tarde”.

Se amparan en el reglamento

Yadier, reserva de los Gigantes de Carolina, se convirtió en agente libre esta temporada luego del receso de su equipo. Los Gigantes, junto a los Cangrejeros de Santurce, optaron por no participar en medio de la incertidumbre por el COVID-19.

Con la decisión de la liga, el nueve veces ganador del Guante de Oro podrá jugar por lo que reste de temporada y desde el momento en que se reanude, si así sucede, la serie semifinal entre Manatí y Mayagüez.

El director de torneo, Berroa, dijo un día antes que la decisión se tomó amparándose en lo que establece la sección 1.06 del reglamento que aprobó la Junta de Directores antes de iniciar el torneo, que indica que todos los jugadores nativos incluidos en el roster de 40 de algún equipo de las Grandes Ligas podrán jugar en la postemporada sin haber participado en la temporada regular.