En algún momento de la temporada 2021 de las Grandes Ligas, el receptor de los Red Sox de Boston, Christian Vázquez, pensó que ya era hora de regresar a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) para poder jugar ante la fanaticada del país y ante sus padres.

La idea continuó dando vueltas en su cabeza hasta que decidió regresar cinco años después su última experiencia para vestir el uniforme de los Cangrejeros de Santurce, franquicia a la que pertenece.

Para su pesar, su regreso se da en medio de un repunte en Puerto Rico en la tasa de positividad de COVID-19 a consecuencia de la variante ómicron, por lo que la entrada de fanáticos se verá restringida durante estos próximos días para cumplir con la más reciente orden ejecutiva impuesta por el gobernador Pedro Pierluisi.

Aún así, Vázquez le compartió a El Nuevo Día está feliz de regresar al béisbol en el que dio sus primeros pasos. La última vez que vio acción en Puerto Rico fue en la temporada 2016-2017 con Santurce.

“Regresar a esta liga vale mucho”, apuntó el jugador luego de la práctica previa al partido en el que los Cangrejeros recibieron a los Criollos de Caguas en el estadio Hiram Bithorn, el miércoles en la noche.

Fue el primer juego de la Lbprc desde que recesó su acción el 15 de diciembre tras activar los protocolos de seguridad por el coronavirus luego que se recibieran sobre 39 resultados positivos entre el personal administrativo, cuerpos técnicos y peloteros de las cinco franquicias activas en el torneo.

“Esta fue la liga que me vio crecer. Crecí aquí como pelotero. Esto fue un trampolín para mi carrera en las Mayores. Le debo mucho a esta liga. Yo quiero trabajar en mi bateo, en la recepetoría y en todos los aspectos de mi juego, pero sentía que este era el año para jugar en Puerto Rico. Además, a mis papás les encanta que venga a jugar aquí. Esto fue una decisión familiar”, añadió el pelotero que ansiaba pasar las Navidades con su familia en Puerto Rico.

Vázquez, que jugará en la primera base durante los primeros compromisos de Santurce, reconoció que su idea de darle “un empujón” a la liga con su presencia podría verse entorpecido con las restricciones para ver los juegos los partidos en la liga. Asimismo, dijo que aunque pueda sentir algo de temor, “hay que aprender a vivir con esto” (el coronavirus).

“Esto no se va a ir de la nada. Hay que aprender a vivir con esto y cuidar a la famillia”, reiteró el pelotero que promedió .237 con dos jonrones y seis remolcadas durante su última temporada en el béisbol invernal.

Al refirirse a las aportaciones que entiende que hará al tradicional combinado, Vázquez sostuvo que espera poder ser ayuda en todas sus capacidades, además de guiar a los jugadores más jóvenes pues sabe que lo verán como un líder. De hecho, dijo que los compañeros lo han recibido muy bien.

“En todo lo que yo pueda ayudar, lo haré. A los muchachos más jóvenes con consejos. Como sabes, cuando se grita ‘play ball’, uno lo da todo allá afuera (en el terreno). Cuando salga la terreno, ayudaré em todo lo que pueda”, estipuló el deportista que auguraba sentir algo de nervios cuando vea a sus padres entre el público.

La última ocasión que Christian Vázquez jugó en la liga invernal fue en la temporada del 2016-2017 con los Cangrejeros de Santurce. (Archivo)

“Cuando los vea, ahí me pongo nervioso. Mira que cuando no bateo, mi mamá me dice que si me busca una guitarra. No me puedo ponchar porque me quema”, agregó riendo.

Vázquez no será el único grandesligas presente en esta temporada, toda vez que el también receptor de los Pirates de Pittsburgh, Roberto “Bebo” Pérez, se unirá a los Indios de Mayaguez este próximo domingo.

¿Qué representa para la liga que Roberto Bebo Pérez también diga presente?, se le preguntó a Vázquez.

“Yo sabía que con mi noticia, iban a motivarse par de compañeros. Había pensado en eso. Todos estamos en el mismo nivel, y podemos poner nuestro granito de arena en la liga y apoyarla para que siga hacia adelante”, dijo el jugador que espera estar con los Cangrejeros hasta el final y llegar a la Serie del Caribe, evento del que nunca ha formado parte.

“Eso es lo que me falta en mi resumé, una Serie del Caribe y un Clásico Mundia;l de Béisbol. Vamos a ver qué pasa”, concluyó.