La novena representativa de Puerto Rico en la venidera Serie del Caribe a celebrarse en República Dominicana no contará con la participación del receptor de Grandes Ligas Christian Vázquez.

El Nuevo Día supo que el catcher de los Red Sox de Boston no está disponible para acompañar como refuerzo a cualquiera de las dos novenas que están en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, ya sean los Criollos de Caguas o los Indios de Mayagüez.

Vázquez, quien participó este invierno con los Cangrejeros de Santurce, había señalado al debutar con esta novena su interés en participar en la Serie del Caribe de este año, pero al parecer cambió de planes.

Durante la temporada regular participó en nueve partidos promediando .161 con un jonrón y dos remolcadas.

En al semifinal lo hizo para .208 con dos impulsadas.

“Ya he recibido algunos mensajes de los peloteros que no van a estar disponible. Ese es el proceso pero no vamos a entrar de lleno hasta que la serie no culmine”, dijo Carlos Berroa, Director de Torneo de la LBPRC, sin entrar en más detalles.

“Soy muy cauteloso en respetar el espacio de los jugadores de los equipos que están en la serie final. Lo propio es esperar que culmine la serie”.

El ejecutivo de la liga sí adelantó que ya tiene formada una preselección de jugadores que al final serán evaluados para integrar la novena que participará en la serie caribena del 28 de este mes al tres de febrero en Santo Domingo. El evento caribeño- que se escenficará en el histórico estadio Quisqueya- reúne a los campeones de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, México, Colombia y Panamá.

“Obviamente tengo una idea. Tengo una preselección hecha. He identificado unos jugadores para cuando llegue el momento. Pero lo primero es la disponibilidad para ir eliminando algunos que no puedan participar”, explicó Berroa. “Siempre tomamos como base el equipo campeón. Miramos el roster de ese equipo campeón. La disponibilidad de esos jugadores y como podemos mejorar esa plantilla añadiendo obviamente jugadores de otros equipos”.

“Básicamente, se convierte en una selección. Por experiencias pasadas si miras los rosters ves que la mitad era el equipo campeón y la otra mitad de refuerzos de otros equipos. Nada ,ahora estamos esperando quién va a ser ese equipo campeón y comenzar el proceso”, abundó.

Berroa indicó que para el segundo día luego de finalizada la serie final puertorriqueña se estaría citando una reunión al dirigente campeón, el gerente campeón y el presidente de la liga para confeccionar formalmente el equipo que habrá de viajar a Santo Domingo.

La LBPPRC ya le envió una comunicación a todos los equipos antes del comienzo de la postemporada para que tocaran base con los jugadores que estarían disponible.

Sin incluir la acción del lunes, la serie final se encontraba empatada a un triunfo por bando.

De llegar a un séptimo juego la serie, el torneo concluiría el 22 de enero, dándole cinco días al equipo para confeccionarse y entrenarse antes de partir a Dominicana el 27, un día antes de la justa-.

“Necesitamos al menos tres días de prácticas y un cuarto día administrativo antes de salir. Con eso yo cuadro”.