Cody Bellinger se lastimó el hombro derecho con una celebración después de su jonrón que envió a los Dodgers de Los Ángeles a la Serie Mundial.

El actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional dijo el lunes que se “sentía bastante bien” y el dirigente Dave Roberts expresó que espera que Bellinger comience en el jardín central para el primer contra los Rays de Tampa Bay el martes por la noche.

Bellinger, quien ya se había separado el hombro varias veces, se lo volvió a lastimar con la enfática celebración que siguió a su jonrón de la ventaja en la séptima entrada del séptimo choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, una victoria por 4-3 sobre los Braves de Atlanta el domingo. Chocó hombros en un brinco con Kiké Hernández, cuyo vuelacercas solitario como bateador emergente una entrada antes había empatado el juego.

"Fue un momento emocionante. Era pura adrenalina, algo así como una cosa en la que te desmayas ", describió Bellinger.

“Desearía no haberlo hecho, pero fue un momento genial para mí y fue pura emoción”, agregó.

Bellinger dijo que la incomodidad fue similar a cuando separó el hombro en jugadas en los jardines en el pasado.

“Quizás sea la tercera vez que lo hago, y es lo mismo”, explicó. “Al día siguiente pasa lo mismo. Ya esperaba lo que sentiría y cómo me iba a sentir, pero ahora me siento bien”, añadió.

Por otro lado, el jardinero central de los Tampa Bay Rays Kevin Kiermaier todavía está lidiando con un dolor en la muñeca izquierda una semana después de ser golpeado por una bola rápida de 99 millas por hora en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Houston.

El guardabosques central, tres veces ganador del Guante de Oro, regresó a la alineación titular en el séptimo desafío el sábado por la noche.

"Después de ese partido, ayer me dolió un poco y todavía estaba apretado. Me ejercitaron, así que no me sentí bien de ninguna manera, pero definitivamente lo suficientemente bueno para ir ", dijo Kiermaier, el jugador con más tiempo de los Rays, el lunes antes de su entrenamiento

"No creo que haya ninguna causa o preocupación en el futuro. Espero que no. Definitivamente he progresado con el paso de los días, así que espero que siga así ".