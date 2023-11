Mientras el pelotero importado Cole Roberts hablaba con El Nuevo Día en el pasillo del clubhouse de la novena RA12 en el Estadio Hiram Bithorn, Roberto Alomar, exjugador y dueño de la franquicia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, le pasó por el lado y le dio la mano.

“Te he visto desde que eras bebé”, soltó el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, al pelotero estadounidense, de 23 años.

Cole vio a estrellas como Alomar, entre otros, mientras crecía en los parques de las Grandes Ligas al ser hijo del exjugador y actual dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts.

El piloto ha sido uno de los más exitosos en la pasada década. Está al mando de los Dodgers desde 2016, sumando tres apariciones en la Serie Mundial. Ganó el Clásico de Otoño en 2020.

Y también tuvo una carrera de 10 años como jardinero en las Mayores, siendo parte de la conquista de la Serie Mundial por los Red Sox de Boston en 2004.

Cole, en tanto, fue selección en la ronda número 38 del sorteo de novatos de 2019 por los Padres de San Diego. No firmó en aquel entonces y optó por jugar béisbol colegial en Loyola Marymount.

En el verano pasado pactó como agente libre con la organización de los Diamondbacks de Arizona, novena que barrió a los Dodgers en tres partidos en la pasada Serie Divisional de la Liga Nacional.

Cole vio a su organización ganar y a su padre perder.

“Fue difícil decidir a cuál de los dos apoyar”, bromeó. “Pero estoy orgulloso por la corrida que lograron (hasta la Serie Mundial). Han hecho muy buen trabajo en engranar a los jugadores escogidos en el sorteo en su sistema. Estoy emocionado de poder continuar mi carrera con ellos”, agregó.

Dave Roberts, dirigente de los Dodgers desde 2016. (Ashley Landis)

El jardinero e infielder movió bien el madero en su primera temporada en las Menores en la Liga de Novatos. En 19 partidos bateó para .400 con dos cuadrangulares y 11 carreras remolcadas.

Cole está agradecido de tener en su vida a un mentor como su padre, guiándolo en el béisbol. Cuando se reportó el pasado martes al equipo en el Bithorn, Cole dijo que recordó las veces que compartió con su progenitor en los estadios de las Mayores, luego de ver a coaches de RA12 practicar roletas con sus hijos.

“Tuve suerte. Bendecido de hacerlo con él desde temprana edad. Vine aquí hoy (el martes pasado) y vi a algunos de los hijos de los coaches cogiendo roletas en el terreno y me recordó cuando yo tenía 10 años”, rememoró.

En esta etapa de su carrera, Cole siente que es momento de continuar su aprendizaje con otras figuras del béisbol, fuera de su papá. Ahora, tendrá cerca a Alomar por los próximos meses.

“Admiro a Robbie. Me encantó verlo jugar porque la segunda base es mi posición. Fue un jugador irreal. Conoce a mi papá hace tiempo. Mi padre habla muy bien de él y es una de las razones que me motivó venir a jugar aquí. Aprender de un Salón de la Fama. Los compañeros en el clubhouse lo adoran”, compartió.

En los primeros cuatro partidos con RA12, Cole bateó de 10-3 con una base por bolas y dos ponches.

“Escuché muchas cosas buenas de RA12, lo que hacen por los peloteros jóvenes. Me emociona se parte de esta novena, de la competencia y de conocer buenas personas. Y, claro, ganar partidos”, dijo.

La posición natural de Cole Roberts es la intermedia, pero ha defendido los jardines con RA12. (Suministrada)

Cole recibirá la visita de su padre durante la semana de Acción de Gracias. De hecho, Dave Roberts jugó en la isla con los Criollos de Caguas en 1999-00, compartiendo uniforme con Alex Cora. Bateó 21 hits para promedio de .221.

“Habla muy bien de Puerto Rico. Está emocionado por la visita. La primera vez que regresa (desde que jugó). Tiene muchos recuerdos. Mi mamá se mudó con él acá durante la temporada muerta (de las Mayores)”.

¿Qué ha sido lo mejor que te ha enseñado tu padre?, se le preguntó.

“Cómo manejarte. Adonde vayas, vas a jugar con personas que son mejores que tú, con mayor experiencia. Hay que comportarse de la manera correcta y respetar. Eso te va a llevar lejos”, contestó.

En su carrera como mánager, que comenzó en 2015 al dirigir un año a los Padres, Roberts tiene marca de 753–443. Fue galardonado como Dirigente del Año en 2016. Desde que está con los Dodgers, solo una vez perdió el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional (2021).

“Estoy muy orgulloso de mi papá. Trata a los novatos igual que a las estrellas. Respeta a todos. Eso es lo que me gusta de mi papá. Te hace sentir importante. Te enseña las cosas correctas. Me parece que es uno de los mejores líderes de MLB. Quizá no puedo opinar porque es mi papá, pero he visto cómo interactúa con los peloteros e interactúan con él. Me enseña a tratar las personas bien porque él lo hace de la manera correcta”, indicó Cole.