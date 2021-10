Ponce. El regreso de los Leones de Ponce a la pelota invernal está pautado para la temporada 2022-23. Sin embargo, el retorno de la franquicia de la mano del grupo Ponce Sports and Entertainment Corp. podría tomar entradas extras, ya que el calendario para completar las reparaciones en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner luce bastante apretado.

Oscar Misla, presidente del grupo que resucitará la pelota en la Ciudad Señorial, admitió que será “un milagro” tener el parque listo para la campaña a finales del año entrante. Y Misla agregó que los Leones no van a volver en una instalación a medias, la cual requiere una inversión de $5 millones para ponerlo en óptimas condiciones.

La junta de directores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente ya le aprobó la franquicia a este grupo con miras al torneo 2022-23.

“Esto no está fácil. Es un reto. Es casi un milagro poder jugar la temporada de diciembre del año que viene porque MLB pide unas fechas que no está cónsonas para cuando van a estar los trabajos. En algún sitio vamos a tener que llegar a unos acuerdos. No es real que esté listo para el verano”, dijo Misla a El Nuevo Día.

Terminada esta temporada 2021-2022, la inspección por parte de Major League Baseball (MLB) de los parques de la liga para su aprobación final rumbo al torneo 2022-23 sería en junio entrante.

“Aquí hay un reto y hay un signo de interrogación bien grande. La liga lo reconoce también, que tenemos unos retos que están fuera de control de los humanos (huracanes, terremotos). Pero, pondremos todos los esfuerzos, mano de obra y conocimiento con los grupos que contrate el municipio para que esto esté listo, por lo menos en fase”, agregó.

Oscar, junto a su hermano Gerardo, corren la operación de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) de forma exitosa por los pasados años. Su entrada el béisbol tiene como apuesta crear un distrito de entretenimiento en el espacio donde también se encuentra el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, hogar de los melenudos en el BSN.

Oscar Misla es presidente de Ponce Sports and Entertainment Corp.

Por tal razón, no quieren estrenarse en la pelota invernal con un parque que solo tenga arreglado el terreno y las luces, dijo Misla.

“Si es solamente para jugar béisbol, económicamente no es viable. Nosotros tenemos que entrar en un modelo en el cual se va a jugar béisbol, pero también se va a establecer un modelo de entretenimiento que justifica, cuando sumas los ingresos, que la franquicia exista y sea viable. Porque si no, es pura pérdida”, indicó.

El Nuevo Día realizó una visita ocular al parque fundado en 1949 y donde los Leones ganaron 11 cetros, siendo el último en 2008-09. La novena desapareció en 2013-14. A simple vista, el terreno de grama sintética, como la pista, está en deterioro. Son daños ocasionados, en parte, por las brigadas instaladas por la Guardia Nacional luego de los temblores de enero 2020. El parque sirvió como refugio para los habitantes sureños afectado por los sismos.

De igual forma, hay escombros al fondo de los jardines, que carecen de verjas.

La directora de la Oficina de Reconstrucción del municipio ponceño, Heidi Dilán, informó que, aunque los temblores no afectaron el Paquito Montaner, su pudo probar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que los daños fueron causados al convertir el lugar en un Centro de Operaciones de Emergencia. La asignación es de unos $3.5 millones del estimado de $5 millones para las mejoras. La reclamación a la aseguradora es de unos $1.1 millones.

Dilán declaró que las reparaciones comenzarán con la pista para albergará nuevamente las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) el próximo abril. Los trabajos deben estar terminados en marzo, ya que están adjudicadas las subastas al contratista.

Ponce espera albergar las Justas de la LAI el próximo año.

Luego del evento de la LAI, iniciará la segunda fase de remodelación del terreno y el drenaje, el reemplazo del techo, la iluminación de las gradas y del parque con un nuevo sistema que requiere menos postes, pero cuenta con bombillas más potentes. Esta fase debe estar completada para octubre próximo.

“La ventaja de que vamos a tener estas fases de reconstrucción es que ayuda entonces a preparar el parque para que esté listo para la inspección de Major League. Ahora mismo, estamos viendo que el plato y las cajas de bateo no queden encima de la curva de la pista. Son 60 pies entre la loma y el plato así que son muchas cosas que estamos analizando para atemperar la instalación a las necesidades modernas, como banda ancha hasta las pantallas digitales para que el grupo de Misla venga entonces a establecer sus ideas de mercadeo del equipo”, dijo, por su parte, Orlando Meléndez, secretario de Recreación y Deportes del municipio.

La remodelación total del Paquito Montaner debe estar completado para octubre de 2024 con el plan de centro de entretenimiento establecido por los Misla.

“Hay mucha oportunidad de espacios comunes para crear espacios entre el Pachín y el Paquito Montaner. Nos da una justificación para darle vida a este campus que se había perdido. Hay que mejorar la oferta de entretenimiento. Para los niños, el juego puede ser muy largo y aquí pueden tener un espacio de entrenamiento como un “game room”. A las damas que no les gusta el béisbol, caballeros que no les gusta el béisbol, puedan encontrar aquí una oportunidad de compartir con sus familias y colegas. Vamos a crear salones de bellezas, cuido de niños, ‘foodtrucks’ y salones de reuniones. El área lo permite”, describió Misla.