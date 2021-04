Houston — De vuelta en el lugar en que recibió tantas aclamaciones durante años, A.J. Hinch obtuvo una más, y se mostró conmovido.

El novato Casey Mize laboró cinco entradas en blanco para conseguir la primera victoria en su carrera, y los Tigres de Detroit doblegaron el lunes 6-2 a los Astros, en el regreso de Hinch a Houston.

El boricua Carlos Correa jonroneó en la novena entrada para su tercer jonrón de la temporada.

Otro novato, Akil Baddoo, aportó un nuevo jonrón por los Tigres. Así, Hinch se llevó la victoria ante el equipo con el que conquistó una Serie Mundial pero del que fue destituido tras el escándalo de robo de señales.

El venezolano Renato Núñez y Grayson Geiner dispararon también sendos jonrones por los Tigres, que castigaron a Zack Greinke (1-1) con seis anotaciones y cortaron una racha de cuatro derrotas.

Hinch pasó cinco temporadas en Houston, ayudando a que el equipo dejara atrás años de tropiezos durante una reconstrucción penosa. Los Astros ganaron más de 100 juegos en cada una de las últimas tres campañas de Hinch.

En 2019, lograron un récord de la franquicia, con 107 triunfos, pero cayeron ante los Nacionales de Washington en la Serie Mundial.

El público ovacionó al actual piloto de Detroit antes del juego, cuando se le presentó. En las pantallas del parque, se mostró un homenaje en video, al que siguió el mensaje: “Gracias, A.J.”.

Luego, el piloto ingresó en el terreno y se quitó la gorra para agradecer a la multitud, que lo aclamó de nuevo.

“Este lugar es muy especial para mí”, comentó Hinch. “Es la única vez que me he sentido incómodo en este inmueble. Realmente lo aprecio, me conmovió. Yo quería salir, quitarme la gorra y retirarme de inmediato, antes de que mostrara demasiado mis emociones”.

Rob Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, suspendió a Hinch un año, en enero de 2020. El dueño de los Astros, Jim Crane, lo destituyó después, a raíz del ardid en que se infringieron las reglas, al usar una cámara de video para robar las señales de los receptores durante las temporadas de 2017 y 2018.

Debuta Schwarber con Washington

Kyle Schwarber empujó una carrera mediante un doblete en su postergado debut con los Nationals de Washington, que vencieron el lunes 5-2 a los Cardinals de San Luis.

El receptor puertorriqueño Yadier Molina impulsó una de las carreras de San Luis con un jonrón, su segundo del año.

Como emergente, Andrew Stevenson bateó un jonrón para apoyar la causa de Washington, que está recuperando su plantel, en una campaña que comenzó con un brote de coronavirus.

Schwarber, Josh Bell y Josh Harrison figuraron en la alineación de inicio, luego de quedar marginados de los seis primeros compromisos de Washington debido a la emergencia de salud en el plantel. Los Nationals debieron posponer la serie que marcaba el comienzo de su campaña y disputaron diezmados el resto de sus duelos.

Ahora, han dejado atrás una racha de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, San Luis ha perdido tres duelos en fila.

Stevenson sacudió su primer jonrón de la temporada. Envió la pelota al bullpen de San Luis, detrás del jardín derecho, para inaugurar la séptima entrada, lo que puso a Washington adelante por 4-2.

El cuadrangular solitario fue apenas el cuarto vuelacercas de Stevenson en 221 turnos a lo largo de su carrera.

Kyle Finnegan (1-0) laboró un inning y un tercio, en el que aceptó una carrera y un imparable. Recetó un par de ponches.

White Sox ganan gracias a pelotazo

El primera base Yu Chang golpeó a Yasmani Grandal con un tiro el lunes, en un intento por hacer el out forzado en la intermedia en el noveno inning, mientras Nick Madrigal anotaba la carrera del triunfo de los White Sox de Chicago, 4-3 sobre los Indians de Cleveland.

El jardinero puertorriqueño Eddie Rosario impulsó dos de las tres carreras de Cleveland con un cuadrangular, su segundo de la temporada.

Adam Eaton disparó un jonrón por segundo duelo consecutivo y el novato dominicano Yermín Mercedes puso en marcha el ataque definitivo en el noveno capítulo, cuando había un out, con un sencillo al campocorto frente al quisqueyano Emmanuel Clase (1-1).

El cubano Grandal gestionó un boleto, con lo que quedaron corredores en primera y segunda, antes de que Nick Williams pegara un rodado hacia Chang.

El tiro de Chang en busca de retirar a Grandal en segunda terminó impactándolo, antes de irse a la izquierda del cuadro. Madrigal, quien sustituyó a Mercedes en los senderos, aceleró para anotar.

Eaton sacudió un cuadrangular de tres carreras en el tercer acto frente a Triston McKenzie. Dallas Keuchel resolvió el sexto capítulo por los White Sox, después de que Carlos Rodón fue descartado por un malestar estomacal.

Codi Heuer (1-0) repartió cuatro ponches, la mayor cantidad en su carrera, a lo largo de dos innings y un tercio. Chicago cortó a Cleveland una racha de cuatro triunfos.