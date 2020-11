En menos de un año, Alex Cora está de vuelta en las Grandes Ligas.

Tras cumplir hace más de una semana con una suspensión de una temporada por ser parte del esquema de robo de señales con los Astros de Houston en 2017, el dirigente puertorriqueño, de 45 años, firmará un nuevo contrato para regresar como dirigente los Red Sox de Boston a partir de la campaña 2021.

El equipo todavía no ha hecho el anuncio oficial, pero diversos reportes de prensa en Estados Unidos aseguran que la gerencia de los Red Sox acordó traer de vuelta al boricua.

Así las cosas, Cora pone un punto final a un periodo tormentoso de nueve meses, tras cumplir con un castigo que desilusionó a la fanaticada tanto local como internacional del béisbol. Ahora queda ver cómo lo recibe el resto de la comunidad de las Grandes Ligas.

A continuación, repasamos la carrera de Cora, entre triunfos y derrotas, como mentor.

- En 2016, Cora - quien jugó durante 13 años en las Mayores- comenzó su carrera como entrenador en las Grandes Ligas tras ser contratado como coach de banca de los Astros de Houston.

- Cora ayudó al mánager A.J. Hinch a guiar a los Astros de Houston a ganar la Serie Mundial en octubre de 2017 en siete partidos contra los Dodgers de Los Ángeles.

- En medio de la corrida de los Astros en la postemporada de 2017, Cora fue entrevistado por los Red Sox de Boston, franquicia donde jugó de 2005 a 2008, para el puesto de dirigente. El 22 de octubre, un días después de que Houston eliminara a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Boston anunció la contratación de Cora por tres años, de 2018 a 2020, con una opción para 2021. El boricua asumió el puesto el 2 de noviembre después de la Serie Mundial.

- El acuerdo de Cora con los Red Sox incluyó enviar suministros a Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María en septiembre de 2017. Una representación del equipo viajó a la isla en enero de 2018 y donó $200,000 para ayudar a la recuperación del municipio de Caguas, pueblo natal de Cora.

- Bajo el mandatado de Cora, los Red Sox terminaron la temporada regular de 2018 con marca de 108-54, una récord histórico de la franquicia en victorias. En su oficina en el Fenway Park, Cora colgó en la pared fotos de cada uno de los triunfos.

- Cora terminó su primer año como piloto en las Mayores con el campeonato de la Serie Mundial en octubre de 2018 tras eliminar en cinco juegos a los Dodgers de Los Ángeles. La celebración se extendió a Puerto Rico, donde Cora desfiló con el Trofeo del Comisionado en Caguas. Días después, los Red Sox anunciaron la extensión del contrato de Cora hasta el 2021 con una opción para 2022.

- Los Red Sox no fueron los mismo en 2019. Tras un pésimo arranque, Boston terminó con marca de 84-78, terceros en la División del Este de la Liga Americana, para quedarse fuera de la postemporada.

- En noviembre de 2019, el exlanzador de los Astros de Houston Mike Fiers reveló en un artículo del portal The Athletic que la novena utilizó tecnología para robar señales durante su año de campeonato en 2017, cuando Cora fungió como coach de banca. Las declaraciones llevaron a MLB a abrir una investigación.

- A casi tres meses las revelaciones de Field, el informe del comisionado Rob Manfred concluyó en enero que Cora fue uno de los creadores del sistema de robo de señales, asistido por su compatriota Carlos Beltrán- en ese entonces jugador- de los Astros en 2017. MLB suspendió al dirigente A.J. Hinch y al gerente general Jeff Luhnow por una temporada, que luego fueron despedidos por los Astros. El castigo de Cora tuvo que esperar mientras que las Mayores investigaban unas denuncias similares en Boston en 2018.

✉ Email Alex Cora, nativo de Caguas, jugó 14 temporadas en las Mayores con seis organizaciones.

Mayormente se desempeñó como utility, saliendo del banco, para aportar en las cosas pequeñas del juego: toque de la pelota y jugar buena defensa.

En 2007, jugó con los Red Sox de Boston, año que ganaron la Serie Mundial.

Cora también se destacó en la pelota invernal con los Criollos de Caguas.

Cora tuvo participaciones en la Serie del Caribe. En la foto, en el evento de 2011 celebrado en Mayagüez.

También, formó parte de la Selección Nacional que en los Clásicos Mundiales de Béisbol de 2006 y 2009.

Tras su retiro, Cora fungió como dirigente y gerente general de los Criollos. Celebró el título en la Serie del Caribe en 2017 para ver frenada una sequía de 17 años sin cetros para Puerto Rico.

Cora fungió como gerente general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017. Los boricuas terminaron con el subcampeonato.

En 2017, Cora fue nombrado coach de banca de los Astros de Houston. En dicho año, el equipo ganó la Serie Mundial.

A finales de 2017, los Red Sox anunciaron a Cora como su dirigente número 47 en la historia de la franquicia y el primer latinoamericano.

Cora lideró a la franquicia a ganar 108 partidos en la temporada de 2018, un récord para la franquicia.

La gran temporada de Cora y los Red Sox terminó con la conquista de la Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Angeles.

Croa trajo el campeonato a Puerto Rico para celebrar con sus compueblanos en Caguas.

- Tanto Beltrán- recién nombrado dirigente de los Mets de Nueva York- y Cora dejaron sus puestos días después de la salida del informe. “Estuvimos de acuerdo en que tomar caminos distintos era lo mejor para la organización. No quiero convertirme en una distracción para los Red Sox en las próximas temporadas. Mis dos años como dirigente fueron los mejores de mi vida. Fue un honor el haber manejado estos equipos y ayudar a capturar un campeonato de Serie Mundial para la ciudad de Boston”, resaltó Cora en un comunicado de prensa tras su despido. “Siempre estaré en deuda con la organización y con los fanáticos que me apoyaron tanto como jugador, como entrenador y en mis esfuerzos para ayudar al pueblo de Puerto Rico. Es un lugar especial y no hay nada parecido en el béisbol de las Grandes Ligas. Lo voy a extrañar”

- El pasado marzo, MLB concluyó que Cora no estuvo involucrado en el robo de señales con los Red Sox en 2018. Manfred reveló que el responsable del sistema de repeticiones de los Red Sox, J.T. Watkins, sacó provecho del video de los juegos en curso para detectar las secuencias de las señales que se daban a los jugadores. “Es un alivio que hayan concluido las investigaciones de MLB y que el comisionado (Rob) Manfred haya publicado sus conclusiones de que no violé ninguna de las reglas de MLB como miembro de la organización de los Red Sox en 2018 o en 2019”, declaró Cora en un comunicado de prensa. Finalizada la pesquisa, Cora recibió una suspensión de una temporada, a cumplirse durante 2020, por su rol en el hurto de señas con los Astros en 2017.

- En sus primera expresiones en Puerto Rico en medio de su suspensión de las Mayores, Cora aseguró a la prensa local en junio su intensión de regresar a MLB una vez terminara su castigo. “Yo voy a estar en Grandes Ligas. No tengo duda. Pero estoy pagando el precio, y me lo merezco. Y vamos (a levantarnos) como familia y como grupo, con el apoyo que me han dado, valga o no valga, porque a veces me abochorno de que la gente me apoye por lo que sucedió en 2017... Pero se los agradezco", dijo Cora.

- La suspensión de Cora terminó luego de darse el último out de la Serie Mundial ganada por los Dodgers el pasado 27 de octubre frente a los Rays de Tampa Bay. De inmediato, surgieron reportes del interés de los Red Sox para traer a Cora de vuelta después del despido del dirigente Ron Roenicke, quien tuvo marca de 26-34 en la acortada temporada de las Mayores debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Los rumores incrementaron después de que Boston decidiera retener parte de cuerpo técnico de Cora, incluyendo al puertorriqueño Ramón Vázquez.

-Unos nueve candidatos, incluyendo a Cora, fueron entrevistados para la vacante de dirigente de Boston. La lista se redujo a cinco finalistas y luego a dos: Cora y Sam Fuld, coordinador de información de jugadoresde los Phillies de Filadelfia. Cora fue entrevistado en Puerto Rico en los pasados días por Chaim Bloom, jefe de operaciones de Boston; y el gerente general Brian O’Halloran. La decisión final estuvo en Bloom- quien entró al puesto en octubre de 2019 tras el despido de Dave Dombrowski- ya que Cora contaba con el apoyo del resto de la gerencia y los jugadores por los estrechos lazos entre el boricua y la franquicia durante su etapa de jugador y dirigente.

- El 6 de noviembre, apenas 10 días de cumplir su suspensión, MLB reportó que los Red Sox contrataron de vuelta a Cora como dirigente.