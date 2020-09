La temporada de las Grandes Ligas entra a su recta final y los equipos que están ubicados en los primeros ocho puestos clasificatorios para los playoffs en la Liga Americana parecen estar prácticamente asegurados.

La situación no es similar en la Liga Nacional donde todavía hay varias novenas con opciones de colarse en las últimas dos posiciones clasificatorias. Lo que sí parece un hecho es que los playoffs en este circuito no tendrán como protagonistas a los campeones de la Serie Mundial del 2019, los Nationals de Washington.

En una atípica temporada donde Major League aprobó un calendario de 60 partidos por cada equipo debido a la pandemia por el COVID-19, los playoffs tendrán un novedoso formato en el que clasifican 16 equipos (entre las dos ligas) en vez de 10 y en el que se establece un sistema de posiciones similar al que utiliza la NBA donde entran ocho equipos por Conferencia.

Para la postemporada del 2020, los campeones de las tres divisiones entran a los playoffs como los primeros tres sembrados de acuerdo al record con el que concluyen.

Las posiciones de la cuatro a la sexta son ocupadas por las novenas que finalicen segundo en cada una de las divisiones. El orden también es establecido según su balance de ganados y perdidos.

Los últimos dos puestos lo ocuparán los equipos con mejor record fuera de los ya clasificados.

Esto por consiguiente elimina el juego de ‘muerte súbita’ por el comodín. Podría darse el caso de que uno equipo que finalizó en la séptima u octava posición concluya con mejor marca que alguna novena que finalizó del cuarto al sexto lugar.

Los campeones Nationals, bajo la dirección del boricua Dave Martínez, podrían quedar fuera de la postemporada en la Nacional. (Nick Wass)

Bajo ese formato de clasificación y hablando en el caso hipotético que la temporada hubiese terminado el martes, en la Americana los ocho primeros puestos quedarían definidos de la siguiente forma: White Sox de Chicago (1), Rays de Tampa Bay (2), Athletics de Oakland (3), Minnesota (4), Toronto (5), Houston (6), Yankees (7) y Cleveland (8). Seattle y Baltimore tienen algunas opciones.

En la Nacional, Dodgers (1), Atlanta (2), Chicago (3), San Diego (4), Miami (5), San Luis (6), Filadelfia (7), San Francisco (8). Cincinnati, Colorado, Milwaukee y los Mets de Nueva York no están descartados de la lucha clasificatoria con dos juegos o menos de diferencia del octavo lugar. Los Nationals, con 17-28, están a cinco juegos de los Giants.

Teniendo cada liga sus primeros ochos clasificados, se procede a la primera serie o cruce entre novenas. El primero se mide al octavo, el segundo con el séptimo y el tercero con el sexto. El equipo que llegue cuarto chocará con el que cierre quinto.

Así las cosas los cruces serían conformados de la siguiente forma: en la Americana a White Sox (1) vs Cleveland (8). Tampa (2) vs Yankees (7); Oakland (3) vs Houston (6) y Minnesota (4) vs Toronto (5).

Los Astros de Houston sienten de cerca los pasos de los Mariners de Seattle en el Oeste. En la foto, Carlos Correa y José Altuve.

Mientras, en la Nacional la conformación sería como sigue: Dodgers (1) vs San Francisco (8); Atlanta (2) vs Filadelfia (7); Cubs (3) vs San Luis (6); San Diego(4) vs Miami (5).

En la Nacional, los Padres amenazan con desbancar a los Dodgers de la primera posición del Oeste y anoche empezaron una importante serie.

Los Dodgers aventajan a los excitantes Padres por apenas 1.5 juegos de ventaja.

Esta primera serie será a un máximo de tres desafios. La Liga Americana comenzaría la misma el 29 de este mes hasta el primero de octubre, mientras que la Nacional lo haría el 30 hasta el dos de octubre

El ganador de la serie de 1-8 se cruzará con el vencedor del 4-5, mientras que el que salga airoso de la serie del 2-7 chocará con el vencedor del 3-6 en la lo que se denominará Serie Divisional. La misma será a un máximo de cinco encuentros.

Los vencedores de ambas series se medirán en una Serie de Campeonato a cinco juegos máximo.

La Serie Mundial será a 7-4 y deberá comenzar el 20 de octubre.

Playoffs en una ‘burbuja’

Por otro lado, ayer Major League y la Asociación de Peloteros aprobaron la celebración de todos los playoffs en una especie de burbuja, tal como lo implementó la NBA.

Según el acuerdo, los partidos se celebrarían en California y Texas. El Clásico de Otoño se llevaría a cabo en el Globe Life Field, de los Rangers.

La primera serie en ambas ligas se celebrarán en sus respectivos estadios. La Series Divisionales de la Americana tomarán parte en San Diego y Los Ángeles y los de la Nacional en Arlington y Houston.

Mientras las Series de Campeonato se llevarán a cabo en el Petco Park (Americana) y Global Life (Nacional).