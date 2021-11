Daddy Yankee dijo que se sintió solo cuando se unió a la administración de la desaparecida franquicia de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2008. Le hubiera motivado la presencia de más figuras del reguetón en el deporte puertorriqueño para crear rivalidades atractivas en aquel tiempo.

Trece años después, el “Big Boss” está de vuelta en el ámbito deportivo, esta vez, en el terreno de béisbol como codueño de los Cangrejeros de Santurce, cuando en el básquet se estrenaron este año Bad Bunny y Anuel AA como coapoderados con los Cangrejeros y Capitanes de Arecibo, respectivamente.

“Es excelente que ellos estén involucrados. Me encanta la chispa que traen ellos al BSN”, dijo el sábado Daddy Yankee sobre sus homólogos en la industrial musical en un aparte con la prensa en el estadio Hiram Bithorn previo a la jornada inaugural de la temporada 2021-22 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Me hubiera gustado en 2008 cuando tenía a los Criollos que alguien del género hubiera tomado también un equipo y crear una rivalidad. Lamentablemente, no se dio. Pero ellos en realidad han traído una chispa bien buena. Esperemos que alguien del género también se una a la Liga Roberto Clemente y crear una rivalidad chévere. De todo esto se está beneficiando al pueblo. De darle una inyección a la juventud para que se interese en el deporte”, agregó.

Aunque contento por sus colegas, Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista urbano, regresó al deporte principalmente por su pasión por la pelota.

En el césped del Bithorn, lucía contento, como un niño, vistiendo los colores de la franquicia cangrejera e ilusionado de conocer al exjardinero Juan José ‘Titi’ Beníquez, a quien Santurce le dedicó la temporada. Ambos tuvieron a cargo el lanzamiento de honor.

A la misma vez, sostuvo que su entrada va atada a ayudar a levantar la popularidad del béisbol invernal con la misión de que el fanático llegue al parque para ver el deporte que entiende es el número uno de Puerto Rico por tener los mayores exponentes en las Grandes Ligas.

“El béisbol no tiene la misma fanaticada que el baloncesto. Ves nuestra mayor representación en las Grandes Ligas, no en la NBA. Pues, nosotros tenemos la misión de levantar lo que nos hace grande que es el béisbol. Tenemos que seguir impulsando, metiendo mano, y por eso aquí estoy yo”, indicó.

Daddy Yankee observa al exjardinero Titi Beníquez, a quien Santurce le dedica la temporada, lanzar la primera bola. (David Villafane/Staff)

“En el béisbol es mucho más retante que el baloncesto. Puedes ver canchas en los residenciales, en las urbanizaciones. No ves un parque de pelota en todos lados. Así que es un reto mayor. Y a mí me gustan los retos. Así que quiero invitar a todas las personas que son fanáticos a que se den cita, y a los que no, que son los más importante y es lo que estoy hablando con mis colegas, que todo el que venga aquí pase una experiencia. Mi misión principal es que los chamaquitos vengan aquí y la pasan bien”, abundó.

Daddy Yankee no se limitará a ser el rostro de la franquicia del dueño principal Thomas Axon y presidida por Justo Moreno. Expresó que también estará envuelto en todas las facetas de la gerencia, como el reclutamiento y contrataciones de jugadores. No espera persuadir a jugadores establecidos en Grandes Ligas al entender la carga de trabajo que tienen durante seis meses como el campocorto Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz, quienes son reservas de los Cangrejeros.

“Yo quiero que los fanáticos de Puerto Rico se hagan fanáticos del talento local, de los que están aquí. Que conozcan a sus peloteros. Eventualmente, si uno de los muchachos en las Mayores quiere venir a quemar fiebre, venir aquí a curarse, pues los invitamos. Pero, reconocemos que los muchachos vienen de jornadas largas, se merecen descanso y estar con sus familias. Sí, los queremos ver, pero sus familias los quieren ver también”, reconoció.

Daddy Yankee junto al presidente de los Cangrejeros, Justo Moreno. (David Villafane/Staff)

El espectáculo fuera del partido también será prioridad para el intérprete de “La Gasolina” y “Dura”.

“Eso lo trabajaremos poco a poco, desarrollando la liga. Mi misión es que todo el mundo tenga una experiencia en el parque. Es lo que enfatizo. Yo soy producto de las pequeñas ligas, y recuerdo las experiencias que viví viniendo al parque, que era muy difícil para mí entrar. Quiero que vengan y la pasen bien”

Hasta la fecha, menores de 12 años no pueden asistir a eventos deportivos debido a las restricciones ante la vigente pandemia de COVID-19.