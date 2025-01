Decepción con la eliminación de los Leones de Ponce: “Estoy insatisfecho con el resultado”

“Obviamente estoy insatisfecho con el resultado, pero satisfecho con el esfuerzo de la gran mayoría de los jugadores. Y pues, lo que nos faltó, no creo que sea secreto. El equipo que no tenga un banco de talento nativo ya establecido en esta liga, es difícil que entre (a postemporada). Estábamos contando con Jesmuel Valentín y con Trei Cruz, que los dos se lesionaron antes de la temporada y no pudimos sobreponernos. De lo poco que teníamos y nos faltó, no pudimos reponernos”, lamentó Rodríguez en alusión a dos peloteros que fueron vitales la pasada campaña, junto a su pieza más valiosa, el campocorto Edwin Díaz, quien fue de las pocas notas positivas de los Leones en la temporada que acaba de concluir para ellos.