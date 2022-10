Por primera vez en cinco años, Carlos Correa estará ausente de un terreno de Grandes Ligas en octubre, mes de la postemporada de Grandes Ligas.

Esto no significa que no dejaremos de verlo en la pantalla chica en medio de los partidos.

El campocorto puertorriqueño de los Twins de Minnesota hará su debut como comentarista el jueves en el canal TBS en las Series Divisionales de la Liga Americana. Correa viajará a Atlanta para estar presente en los estudios y comentar antes y después de los segundos encuentros entre los Astros de Houston, su antiguo equipo, y los Mariners de Seattle (3:37 p.m.), y los Guardians de Cleveland y los Yankees de Nueva York (7:37 p.m.).

La oferta llegó a través de su agente Scott Boras.

“Fox y TBS querían hablar conmigo y, obviamente, yo quiero cubrir la Americana porque es la liga que yo conozco. He jugado contra esos equipos y jugué con uno que está ahí metido (los Astros)”, dijo Correa vía telefónica a El Nuevo Día desde su hogar en Houston.

No será un rol nuevo para el santaisabelino. En el pasado, grabó podcast para comentar sobre carteleras de UFC (artes marciales mixtas), una de sus pasiones fuera del diamante.

“Es lo que me gusta, hablar. Es lo que me ha quemado antes en la prensa, que soy muy real y digo las cosas como las veo y pienso. A veces, hay que ser un poco más político también y decir lo que la gente quiere escuchar para no meterse en problemas. Digo la verdad, lo que los números y datos siempre dicen. No son opiniones. Pero, a veces hay que ser más político y lo he aprendido poco a poco”, agregó.

¿Qué se puede esperar de Correa cuando tenga el turno para comentar?

“Es algo que hago todos los días en el camerino. Si estás al lado mío siempre, las conversaciones son béisbol 24-7. Siempre viendo béisbol en casa, en el clubhouse, hablando de las situaciones que pasan en el juego. Es algo que siempre me he gustado y también he hablado de que, cuando me retire, trabajar algo en el béisbol. No quiero estar sentando en casa”, indicó.

Con 28 años, a Correa le resta “un mundo” de carrera, pero el ganador del Guante de Platino de la temporada 2021 ya piensa en los roles que quiere tener una vez cuelgue los ganchos. Le gustaría en el futuro ser dirigente en una organización de Grandes Ligas o director de escuchas para reclutar talento y convertirlos en estrellas en el Circo Grande.

“Enseñar me apasiona y poder guiar aun grupo de jóvenes a una Serie Mundial, me apasiona también. Me gustaría ser un scout, director, el que toma las decisiones en cuestión de firmar peloteros y que se van a convertir en super estrellas. Y también, me apasiona analizar el juego. También me apasionada la UFC y analizar eso también. A lo mejor, hago las cuatro (ríe)”, comentó.

Correa, de 28 años, solo se ha perdido dos veces los playoffs en ocho años de carrera, ganando la Serie Mundial con Houston en (2017) en tres oportunidades, más cuatro Series de Campeonatos. En la postemporada, el torpedero ha demostrado su calibre, con sangre fría en la caja de bateo en partidos cerrados, más su liderazgo en el clubhouse.

Podría decirse que se quedó con las ganas de jugar en octubre nuevamente pero el torpedero confianza que el descanso tras la eliminación de Minnesota llegó en el mejor momento de su trayectoria con su hijo Kylo apenas dando sus primeros pasos y una segunda criatura en camino junto a su esposa Daniella Rodríguez.

“Para ser sincero, y hablando con mi esposa, que si hay un año para escoger y no hacer los playoffs, escogería este. Mi hijo está comenzando a caminar y mi esposa está embarazada de nuevo. En cinco años corridos, el cuerpo, no hay descanso. Ahora con la agencia libre, muchas cosas pueden pasar en los playoffs, cualquier tipo de lesión en el terreno. Si hay un año para escoger, este era el año. Puedo disfrutármelo un poco más, educarlo bien y verlo crecer. Le dedico tiempo a mi esposa y a la familia. Y el año que viene, quiero estar de vuelta a los playoffs”, confesó.

Correa terminó el primer año de su contrato de $105.3 millones con los Twins. Tiene la opción en el pacto de tres temporadas de volver a la agencia libre una vez termine la Serie Mundial.

Descansando y con un rol frente a las cámaras, Correa no siente celos en ver a su exequipo en la Serie Divisional contra los Mariners de Seattle. Houston escogió a Correa en el primer turno del sorteo de MLB de 2012, primer boricua con la distinción. En 2015, año de debut, ganó el premio de Novato del Año.

Correa rechazó varias ofertas de los Astros, una de $160 millones por cinco años, para retornar a la organización tejana antes de firmar con los Twins.

“De hecho, quiero que ganen. Tengo a (Martín) Maldonado metío ahí y es como mi hermano. Es más que mi hermano y quiero que su carrera culmine con un anillo de Serie Mundial. Es un tipo que trabaja duro y se lo merece. Quiero verlo pasar por ese momento. Quiero verlo a él y a su familiar disfrutar un campeonato”, concluyó.