Fueron contadas las ocasiones en las que el hoy miembro del Salón de la Fama, Edgar Martínez, estuvo sumido en alguna mala racha ofensiva en las 18 temporadas que participó en las Mayores.

Pero el dos veces campeón de bateo de la Liga Americana sabe por lo que debe estar pasando el torpedero Francisco Lindor en estos momentos de baja producción que le ha traído una lluvia de críticas en Nueva York.

Envuelto hasta ayer en una racha de 26 turnos sin conectar de hits, y con un promedio por debajo de las expectativas, Lindor busca desesperadamente por reencontrarse en el plato.

Y lo que ha encontrado son abucheos de parte de los fanáticos y críticas de la prensa neoyorquina.

Ayer Martínez, el mejor bateador designado de su generación y uno de los bates derechos más puros en la historia de las Mayores, analizó desde su perspectiva las razones del pobre desempeño ofensivo del siore de los Mets de Nueva York.

PUBLICIDAD

“El primero consejo que le daría a Lindor es que apague el teléfono”, dijo Martínez, entre risas, a El Nuevo Día.

“Es que todo el mundo que lo conoce debe estar llamándole para aconsejarle y eso complica más la cosa. Yo en situaciones donde sabía que iba haber situaciones de presión, yo me ponía en una burbuja. No veía ESPN. No leía periódicos. Y no cogía llamadas. Trabajaba mucho en coger confianza, hablándome internamente de forma positiva. Me decía: “me siento bien en el plato, veo bien la bola. Dándome confianza porque este juego mayormente es confianza”.

Bateador de por vida de .312, Martínez admitió que no ha seguido con detenimiento las actuaciones de su compatriota en lo que va de temporada, aunque sí sabe sobre los problemas que ha venido atravesando Lindor con el madero.

El carismático torpedero ambidextro quebró ayer la racha de partidos seguidos sin conectar de hits, pero apenas promedia para .157 con un jonrón y tres impulsadas. Batea solo .056 con corredores en posición anotadora.

“Cuando un pelotero tiene la confianza, todo le sale fácil. Cuando las cosas no te están saliendo bien, y no estás jugando bien, pierdes confianza y te sientes incómodo y eso no ayuda a mejorar tu ‘performance’”.

Como excelente bateador que fuistes y con la experiencia de haber trabajado como instructor de bateo, ¿qué cosas harías con Lindor para tratar de ayudarlo a producir de la manera que lo ha hecho habitualmente?, le preguntó El Nuevo Día.

“Bueno, hay tres partes: la mecánica, el ‘approach’ (enfoque) y la parte mental. En la parte mental yo utilizaba mucho la visualización y el diálogo interno, que era bien positivo. Esa parte se está usando ahora más en el deporte”.

PUBLICIDAD

“En cuanto el ‘approach’, él debe tratar de batear más para el medio, concentrarse en busca de un buen pitcheo y de hacer contacto para el medio. Pensar como si le hubiesen dado una señal de bateo y corrido. Esas son las áreas que trabajaría con él si fuera su coach de bateo”, agregó Martínez, quien jugó toda su carrera con los Mariners de Seattle y se retiró en el 2004.

Edgar Martínez -a la derecha- dijo que Francisco Lindor debe trabajar más en su enfoque y en el aspecto mental.

Problemas con la mecánica de bateo -timing-, presión por producir en un nuevo equipo luego de la firma de un jugoso contrato multianual, son algunas de las razones que esgrimen varios conocedores beisboleros sobre la pobre arrancada de Lindor, considerado uno de los peloteros más completos de las Mayores.

Martínez insiste en desconocer las razones que están afectando a Lindor, pero habló de cada una de estas posibilidades.

“Usualmente es la mecánica, en combinación a querer hacer más de la cuenta. La parte mental está conectada con la mecánica. Cuando uno se pone un poco más de presión trata de hacer más en la mecánica. Por ejemplo, el paso es más grande, el swing es más grande y como que se sigue complicando la cosa. Mientras más uno trata más se complica”, sostuvo.

“Por mi experiencia, tratar de hacer de más me afectaba la mecánica. A veces uno se siente bien el el plato, le das bien a la bola, pero a las manos. Te pasa en dos o tres juegos y entonces tú vienes a cambiar la mecánica para ver cuando ella ha estado bien todo el tiempo. Ese era el caso mío”.

PUBLICIDAD

“No sé si es el caso de Lindor, pero es posible que esté pasando por algo similar”.

Martínez admitió que cuando entraba en alguna racha negativa de bateo lo que “hacia era simplificar el swing y darle para el medio del terreno”.

“ Cuando un pelotero tiene la confianza todo le sale fácil. Cuando las cosas no te están saliendo bien, y no estás jugando bien, pierdes confianza y te sientes incómodo y eso no ayuda a mejorar tu ‘performance’ ” Edgar Martínez / Miembro del Salón de la Fama

En el caso de Lindor, quien días antes del comienzo de la temporada llegó a un acuerdo de 10 años y $341 millones, se ha visto algo perdido en el plato. Contra lanzadores derecho promedia .188 y contra zurdos .151.

“Probablemente está tratando de darle más duro a la bola y está haciendo swings más fuerte de lo normal. Puede ser que la mecánica esté un poco tarde en el swing. Puede ser algo sencillo pero la mecánica se afecta”.

“Pero él tiene mucha habilidad y puede venir un día y dar tres hits y se acabó toda es mala racha. Yo confío en que va a salir pronto de esa racha”.

Opina Javier Vázquez

Por otro lado, el exlanzador Javier Vázquez confió en que su compatriota salga pronto del bache ofensivo en que se encuentra.

“No sé qué está pasando por su mente, pero sé que esto es cuestión de tiempo. A veces cuando uno está en mala racha, uno quiere dar diez hits en un turno. Esa es la manera que mentalmente uno quiere hacer las cosas”, dijo Vázquez, quien lanzó 14 temporadas en las Mayores.

“Espero que siga trabajando. Yo sé que esto es una presión que uno se pone como atleta de querer hacer tanto y hacerlo superbién. Son cosas que pasan. Uno tiene que cogerlo turno a turno, pitcheo a pitcheo como en el caso de los lanzadores. Uno empieza a salir de eso”.

PUBLICIDAD

Javier Vázquez confía en que Francisco Lindor pronto saldrá del estancamiento ofensivo en que se encuentra.

“De lo que yo he visto es que debe ser algo más mental. La presión porque él quiere hacerlo bien. Cuando a uno le dan un contrato así o viene a un equipo nuevo esas cosas pasan. Todos hemos pasado por eso. Yo también lo pasé. Uno quiere impresionar y es una presión que uno se pone de más. Pero sabemos el tipo de jugador que es y sabemos que va a salir de esto ya mismo”.

“ De lo que yo he visto es que debe ser algo más mental. La presión porque él quiere hacerlo bien. Cuando a uno le dan un contrato así o viene a un equipo nuevo esas cosas pasan. Todos hemos pasado por eso. Yo también lo pasé. Uno quiere impresionar y es una presión que uno se pone de más. Pero sabemos el tipo de jugador que es y sabemos que va a salir de esto ya mismo ” Javier Vázquez / Ex lanzador de Grandes Ligas

“De mecánica no te voy a hablar obviamente. Él ha hecho demasiado en este juego y él debe saber su mecánica. Yo estoy seguro que Lindor ha visto muchos videos con su hitting coach. Estoy seguro que lo ha hecho. Él tiene que estar haciendo las asignaciones porque es un pelotero de gran calibre”.

“Un pelotero que está pasando por una mala racha quiere buscar opciones y entre esas opciones están la de ver videos de lo que hacia el año pasado o cuando estaba en su mejor momento. El debe estar haciendo todo eso”, concluyó el ponceño que concluyó con marca de 165-160 y 4.22 de efectividad.