Fajardo - Tras una acortada acción en 2020 en la que apenas pudo probar los ajustes que realizó en su mecánica de lanzar durante el tiempo muerto luego de la campaña 2019, el boricua Edwin “Sugar” Díaz tiene doble motivación de cara a la temporada 2021 en el béisbol de Grandes Ligas.

No solo quiere continuar demostrando su progreso y que puede volver a recuperar la forma que demostró como cerrador de los Mariners de Seattle hasta 2018, sino que ahora que los Mets de Nueva York han montado durante la temporada baja un equipo con etiqueta de ganadores, Díaz está entusiasmado con la idea de regresar al terreno.

El veloz tirador naguabeño que salvó 57 juegos como taponero de los Mariners en su última campaña en Seattle, fue cambiado a Nueva York pero estuvo muy lejos en 2019 de ser el lanzador que fue.

De 1.96 que fue su efectividad antes de la transacción que lo llevó a la Gran Manzana junto al intermedista dominicano Robinson Canó, Díaz cayó a un promedio de carreras limpias permitidas de 5.59, permitiendo 15 cuadrangulares, tres veces más de los que le conectaron en 2018.

Con el objetivo de recuperar su antigua forma, trabajó hace un año durante el tiempo muerto previo a la temporada 2020, que luego resultaría acortada drásticamente a 60 juegos debido a la pandemia. Pero Díaz al parecer se quedó con las ganas de enseñar lo que había mejorado, y se enfocó en los pasados meses en continuar trabajando con su mecánica, para asegurarse en 2021 en seguir por la ruta ganadora.

“Estamos supercontentos. Yo digo que tenemos un equipo para ganar. Tenemos un equipo para llegar a los playoffs y tratar de ganar la Serie Mundial. El equipo ha hecho unas firmas muy buenas. Adquirimos a Francisco Lindor, firmamos a Jonathan Villar, tenemos a Carlos Carrasco y tenemos a otros peloteros que yo sé que nos van a ayudar en algunos otros aspectos del juego”, dijo Díaz en entrevista con El Nuevo Día la pasada semana en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo, donde realizó su última sesión de bullpen previo a partir el sábado hacia los entrenamientos primaverales que están próximos a iniciar.

“Yo estoy supercontento en lo personal. Y estoy loco porque empiece la temporada ya para ayudar al equipo de los Mets a llegar a los playoffs y tratar de ganar la Serie Mundial”.

Díaz dijo que conversó con su compatriota, el campocorto Lindor, tras la transacción en que los Indians de Cleveland lo enviaron a Nueva York junto al lanzador venezolano, Carrasco.

“Sí, rápido que vi que lo cambiaron hablé con él. Nosotros tenemos buena amistad. Desde que jugamos en el Clásico (Mundial de Béisbol) juntos, todos los que jugamos ahí nos llevamos superbién gracias a Dios. Y estamos contentos, loco de llegar al spring training esta semana y poder incorporarme con el equipo y compartir con todos ellos”.

Y más allá de la emoción de sentir que tendrá a otro puertorriqueño en el equipo de los Mets, junto al receptor Tomás Nido y el coach de bullpen, Ricky Bones, “Sugar” está enfocado en un objetivo: recuperar lo que le pertenece.

“Las expectativas son las mismas. Lo primordial es mantenerme saludable, lo demás viene en añadidura. Yo me preparé para tener una buena temporada, para ser el cerrador de los Mets. Voy a llegar ahora al spring training y le voy a demostrar al equipo que estoy listo, que mi preparación en el ‘off season’ fue superbuena. Y estoy listo para que me den la oportunidad de cerrar juegos de nuevo. Si no me dan la oportunidad, comoquiera voy a hacer mi trabajo donde me pongan”, agregó el tirador derecho que cumplirá sus 27 años el 22 de marzo.

Edwin Díaz conversó con El Nuevo Día mientras entrenaba la semana pasada en el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo. (Vanessa Serra Diaz)

“Estoy enfocado en eso. Yo me considero que soy uno de los mejores cerradores en Grandes Ligas. Los números están ahí. Los he puesto gracias a Dios. Solamente espero que el equipo me dé la oportunidad”.

En la breve campaña de 2020 Díaz volvió a exhibir parte de la forma que lo llevó a tener éxito por tres años con los Mariners. En 26 juegos lanzó 25.2 entradas, en las que tuvo marca de 2-1 con 1.75 de efectividad. Solo permitió cinco carreras limpias en todo el trayecto, concedió apenas 14 bases por bolas y propinó 50 ponches, más de tres veces la cantidad de boletos otorgados.

A preguntas de por qué le gusta tanto la posición de cerrador, Díaz contestó que disfruta lanzar con presión en el juego. Típico de la función del taponero, su labor es tratar de preservar la ventaja de su equipo en esa última entrada. Pero perder ese rol, es lo que lo motivó a trabajar durante el tiempo muerto.

Le encanta trabajar bajo presión

“Yo trabajé casi lo mismo que trabajé el año pasado porque me dio éxito. (José) “Iche” Santiago y Héctor Mercado están trabajando conmigo en la mecánica. Tenemos un gran equipo y estamos listos para la temporada. En el 2019 yo no estaba terminando los pitcheos. Estaba cruzado completamente. Se supone que cayera al frente. Eso fue lo que trabajamos en el 2019 para la temporada 2020 y nos dio éxito”, dijo.

“En el 2019 estaba cruzado. Me esforzaba para terminar los pitcheos y los pitcheos se me quedaban ‘flat’ en la zona. El slider no tenía mucho rompimiento y la recta se me quedaba flat. Lo que trabajamos fue en quedarnos atrás en el balance y terminar los pitcheos al frente del ‘home’, y localizar mi recta afuera, que primordialmente es lo que tengo que hacer. Eso fue en lo que nos enfocamos en este ‘off season’, caer derechito al home, trabajar la recta afuera y el slider. Nos dio buenos resultados en el 2020 y este año venimos con la misma mentalidad, trabajando lo mismo. Nos hemos preparado para el ‘spring training’”.