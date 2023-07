La rehabilitación de la operada rodilla del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz ha sido al parecer tan veloz como la recta que lo ha caracterizado desde su debut en las Grandes Ligas en 2016.

Y aunque los Mets de Nueva York parecen entusiasmados con la posibilidad de su retorno a juego esta misma campaña, superando así todos los pronósticos adversos cuando se lesionó el 16 de marzo en el partido en que Puerto Rico superó a República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol, el dirigente de los neoyorquinos Buck Showalter prefiere tomar las cosas con calma.

Es que según reportó MLB.com Díaz ha superado cada prueba durante su proceso de rehabilitación, especialmente desde que comenzó a realizar trabajo específico relacionado a las actividades de béisbol en el terreno de juego. El más reciente paso es que respondió sin dolencias durante sesiones de lanzamiento a 150 pies de distancia en terreno plano.

Showalter fue quien informó a la prensa del más reciente paso del tirador derecho que durante el tiempo muerto en noviembre pasado, firmó un contrato récord para un relevista por cinco temporadas y $102 millones.

“No creo que sea justo para los entrenadores, el personal médico o para nuestros fanáticos, y lo más importante para Edwin”, dijo Showalter según declaraciones publicadas por el portal de MLB, en torno a apresurar el regreso de Díaz al campo o proyectar con demasiada anticipación. “Edwin está cumpliendo con todos los puntos de referencia de una lesión muy grave. … Lo estamos tomando paso a paso. Cuando lance, estaremos seguros de haber cruzado todos los obstáculos correctos para llegar allí. Todavía hay algo desconocido allí. Él está haciendo su parte. Ha sido diligente”.

Díaz se rompió el tendón patelar de su rodilla derecha en medio de la celebración del triunfo 5-2 de Puerto Rico sobre los dominicanos en el cierre de la primera ronda del Clásico Mundial en marzo, victoria con la que el ‘Team Rubio’ adelantó a la segunda fase eliminando a una de las novenas favoritas del certamen.

Por la lesión tuvo que ser operado de inmediato la misma semana, y los pronósticos no eran alentadores aun anets de la cirugía, ya que no se esperaba que pudiera lanzar en 2023. No obstante, el éxito de la operación, pero sobre todo el progreso de su rehabilitación, ha ido aumentando las posibilidades de que pueda reaparecer en las postrimerías de la temporada.

Aún el cerrador no ha tenido sesiones de bullpen para lanzar desde un montículo.

Los Mets parecen necesitarlo malamente. Siguen en la cuarta posición de la División Este de la Liga Nacional, con balance de 44-50, a 17.5 juegos del primer lugar. Al parecer su única puerta para clasificar a los playoffs parece ser el wild card, pero están a ocho juegos del tercer y último boleto comodín, por lo que cada vez más parece hacerse tarde.