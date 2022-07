Los relevistas puertorriqueños Jorge López y Edwin Díaz fueron seleccionados para formar parte del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana y Nacional, respectivamente, para el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas que se celebrará el 19 de este mes en Los Ángeles.

Ambos taponeros serán los únicos representantes de Puerto Rico en el tradicional choque.

El caso de López es excepcional, ya que logró hacer el Juego de Estrellas en una posición (relevista) en la que apenas había tenido experiencia en sus siete temporadas de servicio. López, quien pertenece a los Orioles de Baltimore, se encuentra entre los líderes en juegos salvados en la Liga Americana con 16. Tiene una efectividad de 1.74 con récord de 3-5. En 41.1 de entradas ha ponchado a 47 bateadores.

Será la primera vez que López participará en un Juego de Estrellas.

“Para agregar esto en mi carrera y a mi familia es algo enorme”, dijo López luego de conocer la noticia de su inclusión, según reseñó MLB.com.

De inmediato, López agregó el elemento emocional a la conversación. El veloz relevista de Cayey mencionó a su pequeño Mikael Andrés, de tres años, quien recientemente salió del hospital donde se ha mantenido ingresado por recurrentes problemas de salud.

“He estado pensando mucho sobre esto. No es por mí. Es mi hijo que se lo merece. Él es uno de los que me ha motivado. Él es uno de los que me hace venir aquí todos los días a trabajar”, dijo. “Estoy viviendo un sueño”.

Por su parte, Díaz, considerado uno de los mejores taponeros del béisbol, no fue una sorpresa para los fanáticos del béisbol.

Apodado Sugar, el veloz tirador derecho de los Mets de Nueva York tiene 18 salvamentos y una efectividad de 1.83. Acumula 68 ponches en 34.1 entradas. Será su segunda participación en Juegos de Estrellas.

La selección de Díaz y López alarga la racha de al menos un boricua escogido para el Juego de Estrellas de las Mayores a 39 años. El año pasado, Carlos Correa fue seleccionado como reserva de la Liga Americana, pero optó por no jugar debido a que su esposa estaba embarazada. Yadier Molina también fue seleccionado eventualmente para sustituir a Buster Posey, pero decidió descansar.