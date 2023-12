El estelar taponero puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz da los toques finales a la rehabilitación de la rodilla derecha para subir al montículo desde el primer día de la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

El relevista estrella de los Mets de Nueva York, quien se perdió la campaña 2023 debido a una rotura en el tendón patelar sufrida en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo pasado, ha realizado viajes a la Gran Manzana para realizar pruebas de fuerza en la pierna operada.

“Es un chequeo rutinario”, apuntó Díaz a El Nuevo Día durante una gala en un hotel en Isla Verde el viernes previo a la celebración del partido benéfico de José Berríos y Vladimir Guerrero Jr. en Carolina.

“La idea es que la pierna derecha, que fue la que me lastimé, llegue al nivel a como está la pierna izquierda. Cuando me lastimé, perdí toda la fuerza y la he recuperado poco a poco. Ahora mismo, estamos en un buen momento. Contento con la recuperación. Los resultados han sido positivos”, explicó.

Antes de la lesión, Díaz firmó un pacto de $102 millones por cinco años con los Mets, el más grande para un relevista en las Grandes Ligas.

La recuperación del naguabeño, de 29 años, avanzó de forma positiva durante el año. Al final, los Mets decidieron no arriesgarlo en la última parte de la serie regular, ya que la novena no tenía opciones de clasificar a la postemporada.

Los Mets abren la temporada 2024 con la visita de los Brewers de Milwaukee al Citi Field. En el día inaugural, es muy probable que suenen las “trompetas”.

“Estamos locos porque llegue ese día. Creo que va a ser un día especial para mi familia, ya que no pude jugar la temporada pasada”, dijo.

Pendiente a Yamamoto

Los Mets han realizado par de movidas durante el tiempo muerto para mejorar la plantilla. Pactaron con el lanzador Luis Severino y el jugador de cuadro Joey Wendle.

Una gran firma para la organización sería la del abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, uno de los agentes libres más cotizados en el mercado, después de su compatriota Shohei Ohtani.

Yoshinobu Yamamoto ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2023 con Japón. (Wilfredo Lee)

Los Mets han sonado para hacerse de los servicios del derecho extranjero.

“Creo que sería tremenda firma porque necesitamos lanzadores. Es uno de los mejores en el mercado ahora mismo. Si tenemos la oportunidad de firmarlo, sería bueno”, expresó Díaz.

Recomendó a Jorge López

Nueva York también acaba de firmar al relevista derecho puertorriqueño Jorge López por una temporada.

Díaz dijo que lo recomendó a la gerencia y al cuerpo técnico.

“Me siento supercontento. Hablé con él y le di la bienvenida. Creo que nos va a ayudar mucho este año. Llamé al dirigente (Carlos Mendoza) y le dije que Jorge hacía falta en el bullpen de nosotros. Él estaba en la misma página que yo. Dijo que era un buen lanzador. Se dieron los movimientos y pudieron firmarlo”, compartió.