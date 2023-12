Ante la posibilidad de que los Blue Jays de Toronto firmen a Shohei Ohtani, los estelares José Berríos y Vladimir Guerrero Jr. vieron con buenos ojos que la organización canadiense esté interesada en contratar al fenómeno japonés.

Los Blue Jays han surgido en los pasados días como fuertes candidatos en amarrar al cotizado dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana en un acuerdo de agencia libre que podría ser histórico.

Expertos apuntan a que la firma supere los $500 millones.

Durante el viernes, algunos miembros de la prensa estadounidense reportaron que Ohtani estaba camino a Toronto para negociar con la novena. Otros no validaron la información, indicando que el también abridor se encontraba en su hogar en el sur de California.

Berríos, lanzador boricua, que se encuentra en un pacto de siete años y $131 millones con los Blue Jays, entiende que el equipo tiene la capacidad económica para atraer a Ohtani.

“La organización es clase A en lo que se trata en el trato del pelotero y su familia. Respetan mucho lo que es el ser humano, además que juegan en una división muy competitiva (División Este de la Liga Americana). En Toronto hay dinero. Es cuestión de que suceda”, expresó Berríos durante la gala en un hotel en Isla Verde previo a la celebración este sábado de “La Gente del Barrio HR Derby & Celebrity Softball Game”, que él organiza junto a Guerrero Jr.

El evento será en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Ohtani, de 29 años, viene de ganar su segundo premio de Jugador Más Valioso en la Liga Americana de forma unánime. Lideró el nuevo circuito con 44 jonrones y bateó para .304 con 96 remolcadas, ocho triples y 20 bases robadas para los Angels de Los Ángeles.

“Sería genial. Un dolor menos de cabeza porque no tendría que enfrentarlo. Sería una bendición tenerlo. Va a ser de gran impacto. Todos sabemos quién es Ohtani. El hombre es sobrenatural. Batear y lanzar, es increíble. Obviamente, no puede lanzar (en 2024) pero como bateador va a influir mucho en nuestro equipo”.

Como lanzador, Ohtani registró una foja de 10-5 y efectividad de 3.14 en 23 aperturas, con 167 ponches y 55 boletos al cubrir 132 innings, antes de sufrir el desgarro del codo derecho el 23 de agosto. Se operó el 19 de septiembre y estará sin lanzar hasta 2025.

Previo a la gala, Berríos tuvo una conversación breve con Guerrero Jr. sobre la posibilidad de tener a Ohtani como compañero de equipo en 2024.

“Esos son negocios. No me meto. Si lo firman, claro que estaré contento. Por ahora, no me he enterado nada. Estoy enfocado en mi trabajo y que la oficina haga su trabajo”, reaccionó Guerrero Jr., tres veces Jugador Todo-Estrella con premios de Guante de Oro y Bate de Plata.

“Ayudaría bastante porque te ayuda como bateador y como lanzador. Obviamente, la clase de fenómeno y pelotero que es. Nos va a ayudar bastante. En Toronto, los fanáticos siempre están ahí, no importa como estemos. Una cosa que él tiene es que quiere ganar y nosotros, cada uno, queremos ganar”, añadió el dominicano.

Los Blue Jays terminaron terceros en la División Este en 2023 con marca de 89-73, alcanzado la serie de comodines tras atrapar el tercer y último boleto del “wildcard” en la Americana. Fueron eliminados en dos juegos por los Twins de Minnesota.

Además de Toronto, los Dodgers de Los Ángeles, los Angels, los Cubs de Chicago y los Giants de San Francisco están en pelea por los servicios de Ohtani.