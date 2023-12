NASHVILLE, Tennessee - Juan Soto encontró un nuevo hogar con los Yankees de Nueva York cuando las reuniones de invierno terminaron el miércoles por la noche, mientras que Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto todavía continúan disponibles en el mercado y los oficiales de las organizaciones de MLB regresaron a casa con mucho trabajo por hacer durante esta temporada muerta.

Soto, un toletero All-Star que puede convertirse en agente libre el próximo otoño, fue canjeado de los Padres de San Diego a Nueva York junto con el jardinero central Trent Grisham por los lanzadores derechos Michael King, Jhony Brito, Randy Vásquez y Drew Thorpe y el receptor Kyle Higashioka.

“Es muy difícil llegar a un acuerdo en el que intercambiamos a un jugador del calibre de Juan Soto, pero si lo íbamos a hacer, queríamos asegurarnos de cubrir muchas necesidades. Pudimos conseguir algo de profundidad y calidad”, dijo el gerente general de San Diego, AJ Preller.

El acuerdo fue el segundo éxito de taquilla que involucra a Soto, de 25 años, en menos de dos años. Es probable que el tres veces All-Star reciba un salario de alrededor de $32 millones después de batear .275 con 35 jonrones, 109 carreras impulsadas y un OPS de .930 en su única temporada completa con los Padres.

PUBLICIDAD

Soto se unirá en los jardines de los Yankees a su compañero estrella Aaron Judge en el centro y al recién adquirido Alex Verdugo en la otra esquina, mientras Nueva York intenta recuperarse después de perderse los playoffs por primera vez desde 2016. Soto tiene un OPS de 1.274 en nueve juegos de su carrera en el Bronx.

“Soto y Judge son el nuevo dúo dinámico de Gotham”, dijo el agente Scott Boras.

Se espera que Ohtani, la única estrella bidireccional, obtenga un contrato récord de más de $500 millones. Su agente, Nez Balelo, no viajó al Gaylord Opryland Resort and Convention Center y prefirió mantenerse alejado.

Si bien el manager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, reconoció haberse reunido con Ohtani en el Dodger Stadium antes de dirigirse a Nashville, otros equipos guardaron silencio.

Ohtani y los Blue Jays

Algunos fanáticos intentaron usar programas de seguimiento de vuelos para determinar el paradero de Ohtani, y el gerente general de Toronto, Ross Atkins, generó especulaciones sobre una reunión en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Dunedin, Florida, cuando cambió la disponibilidad para atender a los medios para el lunes.

Ohtani no ha hablado con los periodistas desde el 9 de agosto, dos semanas antes de sufrir una lesión en el lanzador que requirió cirugía y lo mantendrá fuera del montículo hasta 2025.

Tanto los Yankees como los Mets se encuentran entre los equipos que buscan a Yamamoto, un derecho de 25 años que tuvo marca de 16-6 con efectividad de 1.21 esta temporada para los Orix Buffaloes de la Liga del Pacífico de Japón.

PUBLICIDAD

Los Yankees planean reunirse con el lanzador el lunes en California, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la planificación, hablando bajo condición de anonimato porque no se anunciaron los detalles.

El propietario de los Mets, Steve Cohen, y el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, viajaron a Japón antes de las reuniones invernales para hablar con Yamamoto y su familia.

“Creo que demuestra el compromiso de Steve de hacer todo lo posible para traer jugadores a Nueva York”, dijo Stearns.

Algunos acuerdos concretados

Arizona, campeón de la Liga Nacional, consiguió un lanzador probado como agente libre y acordó un contrato de cuatro años y $80 millones con el zurdo de 30 años Eduardo Rodríguez, dijo a la AP una persona con conocimiento directo del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la medida. Rodríguez pasó las últimas dos temporadas con Detroit y tuvo marca de 13-9 con efectividad de 3.30 este año.

En los acuerdos que se concretaron, Baltimore acordó un contrato de un año y $13 millones con el cerrador Craig Kimbrel, los Dodgers de Los Ángeles anunciaron un acuerdo por un año y $9 millones para retener al jardinero Jason Heyward, y el campeón de la Serie Mundial, Texas, completó un acuerdo por $4.5 millones. , contrato de un año con el relevista Kirby Yates.

Boras, quien representa a Soto junto con los agentes libres Cody Bellinger, Blake Snell, Jordan Montgomery y Jung Hoo Lee, celebró su conferencia de prensa anual de las reuniones de invierno llena de frases ingeniosas.

PUBLICIDAD

“En lo que respecta a Bellinger, sabemos que el ombligo ha sido empujado y que hay muchas partes internas, sin duda más internas que externas”, dijo Boras. “Así que ha sido una campaña agresiva para los talentos de élite en estas reuniones invernales”.

Snell repitió su premio Cy Young de la Liga Americana de 2018 al ganar el honor de la Liga Nacional de este año. “Cuando lanzas la moneda, siempre sale... en ambos lados”, dijo Boras.