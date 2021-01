Los Criollos de Caguas sufrieron dos notables bajas en su plantilla de cara al inicio de la serie final con las salidas del infielder nativo Isan Díaz y del cotizado prospecto panameño Miguel Amaya, pero la gerencia de la novena asegura estar lista para aspirar al título de la liga invernal ante de los Indios de Mayagüez.

El gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, lamentó la partida de estos jugadores, pero adelantó que en las próximas horas podrían realizar alguna movida, incluyendo la adquisión de un jugador refuerzo de los eliminados Atenienses de Manatí. La final comenzará el jueves.

“Sí, hay que tomar decisiones en las próximas horas. Tenemos nuestros planes y estamos preparados para cuando tengamos que tomar una decisión”, dijo Feliciano antes de que los Indios completaran ayer la barrida ante los Atenienses en la semifinal B.

“Tenemos jugadores que pueden estar listos para la final”.

Feliciano, quien debutó este año como gerente general en el béisbol invernal, no quiso mencionar nombres de posibles adquisiciones, ya que al momento de la entrevista aún la eliminación de Manatí no se había consumado.

Tanto los Criollos como los Indios tendrán por reglamento la oportunidad de escoger un pelotero cada uno de los equipos eliminados (RA12 y Manatí).

“Tenemos que sentarnos como staff para tomar esa decisión. Nosotros estamos bastante completos, pero sería como dije una decisión de grupo para ver cómo nos vamos a reforzar. Si la serie final fuese a comenzar mañana tenemos la confianza con los jugadores que tenemos. Sería para reforzarnos y no una como necesidad como tal”.

“Pero definitivo vamos a coger a un jugador y tenemos el espacio disponible”.

Feliciano, no obstante, adelantó que el nombre del taponero Edwin Díaz no está entre las posibles contrataciones de jugadores nativos que podrían realizar para la final.

Díaz no recibió permiso de la organización de los Mets de Nueva York.

“En el caso de Sugar Díaz no va a estar disponible. Tenía la intención de jugar en todo momento, pero la organización le notificó a él y su agente que no deseaba que lanzara. Así que respetamos esa decisión, pero sí tenemos otros jugadores que se han mantenido en forma que tal vez nos pueden ayudar. No queremos mencionar los nombres porque no es nada concreto”, agregó Feliciano.

Por otro lado, los Criollos por fin tendrán la oportunidad de jugar pelota viva tras casi dos semanas de inactividad luego de que eliminaran a RA12 en la semifinal A.

La inactividad se prolongó debido a que la semifinal B se retrasó tras los casos positivos a COVID-19 en los Indios.

“Hemos jugado contra nosotros, pero definitivo no se compara que jugar un partido real. Hemos tratado de hacerlo lo más real posible. Hemos tenido árbitros del béisbol profesional, el que anuncia los bateadores. Hemos creado esa dinámica porque esos juegos se convierten bien monótonos al no haber fanaticada ni música. Hemos tratado de convertirlo en lo más real posible”, dijo.

“Los muchachos han hecho un trabajo espectacular. La vibra es lo que nos va ayudar a estar preparados para esa serie final, pero nadie puede tapar el cielo con la mano. Estar dos semnas sin jugar éeisbol en un nivel profesional es bien complicado, pero son situaciones que no podemos controlar”, concluyó.