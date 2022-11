Cuando el taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz firmó como pelotero profesional a los 18 años en 2012, e hizo las maletas para salir del Barrio Daguao de Naguabo a continuar la ruta hacia su sueño de llegar a las Grandes Ligas, no pensó que estaría ganando millones de dólares con el pasar del tiempo.

Por su mente pasaba lo mismo que piensa cada niño que se pone el uniforme alguna vez para jugar béisbol: llegar a las Mayores y ganar una Serie Mundial.

Pero el domingo, después de siete temporadas en el mejor béisbol del mundo, en el que debutó con éxito en 2016, el derecho de 28 años hizo historia al llegar a un acuerdo con los Mets de Nueva York por $102 millones y cinco temporadas, su primer gran contrato en su debut en la agencia libre.

“Me siento supercontento y superorgulloso de haber logrado esta gesta. Es algo que llevo trabajando desde que subí a Grandes Ligas, y como todo pelotero, uno siempre desde niño quiere llegar a Grandes Ligas y ser de los mejores. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de llegar a la agencia libre y conseguir lo que estábamos buscando, que era un contrato histórico para un relevista”, dijo Díaz en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El contrato que pactó Díaz, es histórico por tres razones debido a los récords que estableció con el acuerdo que se oficializó el miércoles luego de que someterse a exámenes médicos del equipo.

Es que aparte de establecer una nueva marca para un relevista, con la suma total en un solo contrato ($102 millones), y un nuevo récord de promedio salarial anual de $20.4 millones, Díaz también recibirá un bono sin precedentes para un tirador del bullpen, de $12 millones según especificó su agente, Edwin Rodríguez Rodríguez.

Así las cosas, el acuerdo del naguabeño rebasó en dos renglones al que pactó en 2016 el cubano Aroldis Chapman con los Yankees por $86 millones y cinco temporadas, y que incluyó un bono de $11 millones. También superó el mejor promedio salarial que tenía un relevista, el derecho Liam Hendricks, quien transó en enero de 2021 con los White Sox de Chicago por $54 millones y tres campañas, resultando con un salario anual de $18 millones.

El agente del puertorriqueño detalló a El Nuevo Día que el lanzador recibirá a razón de $29.25 millones en 2023, que es la suma del bono más el salario base de $17.25 millones. Entonces en 2024 ganará $17.25, y en 2025 $17.50 millones.

En otras palabras, que si Díaz decide ejercer su cláusula de salida después del tercer año de este pacto, habrá asegurado en su cuenta bancaria $64 millones con un promedio anual de $21.33 millones.

De lo contrario, si permanece con los Mets por la vigencia completa del pacto de cinco temporadas, y el equipo ejerce su opción por un sexto año, el cerrador boricua totalizará $122 millones al concluir la campaña 2028.

“El sueño era ese, llegar a Grandes Ligas, ganar una Serie Mundial… cuando ya uno llega a Grandes Ligas y uno aprende más del negocio, y entiende un poco más y sabe cómo son las cosas del dinero, entonces... Porque uno no piensa en eso (el dinero) cuando uno está subiendo. Uno quiere llegar a Grandes Ligas y a una Serie Mundial. Cuando uno empieza a conocer el negocio, uno dice ‘yo voy a meter mano para ser uno de los mejores pagados’. Porque uno está haciendo lo que a uno le gusta y al mismo tiempo le están pagando. Y si le están pagando, uno quiere ser de los mejores”, agregó Díaz, quien se convirtió en un fenómeno en el City Field al utilizar la canción “Narco” en cada entrada al terreno de juego.

El relevista de los White Sox de Chicago, Liam Hendriks, tenía el récord de salario anual para un relevista de $18 millones. (Charles Rex Arbogast)

El salario base de Sugar en la cuarta y quinta temporada del contrato será a razón de $18.5 millones en cada una. Pero su agente explicó que el equipo está consciente de que si el tirador tiene otras tres temporadas buenas como las que ha tenido hasta el momento en Nueva York, en especial desde 2020 en adelante, probará de nuevo en la agencia libre en busca de un mejor contrato, aunque la primera opción de negociar será con los propios Mets.

“Los dos nos sentamos a hablar de cómo iba a ser la negociación y qué era lo que íbamos a pedir. Y ya habiendo tenido la temporada que tuvimos, estábamos en el lugar de poder pedir, porque fue una temporada increíble”, dijo Díaz sobre el proceso con su agente previo a la negociación con los Mets.

En efecto lució como el taponero más dominante de las Mayores en 2022, al punto de que él mismo considera que su actuación de este año supera la que tuvo en 2018 con su primer equipo de los Mariners de Seattle, cuando salvó 57 juegos, su mayor cifra en una campaña.

Con los Mets, en su cuarta temporada, Díaz no tuvo tantos como 57 rescates, pero por segundo año consecutivo preservó la victoria en 32 ocasiones y concluyó con la mejor efectividad de su carrera, de 1.31. Además estuvo impresionante con 118 ponches en 62 entradas, y una media de 17.1 abanicados por cada nueve entradas. Su control estuvo impecable pues solo regaló 18 bases por bolas en 61 juegos, terminando con una relación de casi siete ponches (6.56) por cada boleto concedido.

“Cuando ellos me presentaron (la información), yo sabía que tenía chance de romper todos los récords que había de relevistas, y les dije a la compañía que quería ir detrás de los récords”, comentó sobre su conversación con su agente Rodríguez y demás personal de la agencia Wasserman Group, que de paso, es la firma con la mayor cantidad de jugadores puertorriqueños entre los peloteros elites.

Rodríguez representa tanto a Sugar como a su hermano Alexis Díaz (Cincinnati), quien debutó este año en Grandes Ligas, así como al también relevista Jorge López (Minnesota), y al guardabosque Kike Hernández (Boston).

La compañía, con otro de los agentes colegas de Rodríguez, representa también al campocorto Javier Báez (Detroit) y al lanzador José Berríos (Toronto), quienes consiguieron el año pasado para esta época, contratos por $140 millones y $131 millones, respectivamente.

Steve Cohen, el dueño de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas, junto a su esposa boricua Alexandra. (Twitter)

El cerrador derecho se expresó contento con la relación que ha desarrollado con el dueño de los Mets, Steve Cohen, de quien el agente de Díaz destacó que fue la figura importante en la negociación para que prosperara la firma de Sugar.

“Steve Cohen, conmigo y con mi familia ha sido bien especial. Desde que él cogió el equipo el año pasado, siempre ha sido bien respetuoso conmigo. Este año tuve la oportunidad de ir a su casa con mi esposa, y sentarnos a cenar con él y su esposa, que es puertorriqueña. Y la relación que creamos es bien bonita y ellos me dieron la oportunidad de permanecer en el equipo. Ya cuando llegamos al acuerdo el domingo, que obviamente tenía que pasar el (examen) físico, me textée con Steve Cohen y con la esposa de él, que es Alexandra, y estaban supercontentos”, dijo.

“Cuando ellos llegaron al equipo, los dos años que ellos llevan de dueños, gracias a Dios yo hice mi trabajo. Rápido que se acabó la temporada, el día que perdimos contra San Diego en el ‘wild card’ yo hablé con el gerente y él refiriéndose a mí me dijo, ‘vamos a hablar pronto y te vamos a llamar pronto’. Yo supe que eso fue una nota de que ellos estaban interesados en mí y que querían que yo me quedara”.

Díaz, sin embargo, admitió que le sorprendió que los Mets no lo dejara ni siquiera entrar al mercado de la agencia libre ni dieran oportunidad de que su agente negociara con otros equipos.

Por disposiciones de Grandes Ligas, después de concluida la temporada con la Serie Mundial, el equipo original del agente libre tiene cinco días para llegar a un acuerdo y firmarlo. Y Sugar comentó que cuando concluyó la Serie Mundial entre Houston y Filadelfia, ya las conversaciones estaban adelantadas.

“Me sorprendió porque cuando llegó el último juego el sábado, ya las negociaciones estaban avanzando bastante y ya estábamos en los últimos toques. Porque ya venían los ‘GM meetings’ (reuniones de los gerentes generales) que empezaron en estos días (en Las Vegas), y ya si llegaban los ‘meetings’ mi agente podía saber lo que iba a pasar en la agencia libre afuera y podía hablar con los otros equipos. Pero los Mets me dieron la oportunidad de no llegar ahí, le presentamos lo que estábamos buscando y lo aceptaron”.