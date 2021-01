El dirigente puertorriqueño de los Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo, da la impresión de sentirse como el niño pequeño que desde que inicia el periodo navideño, piensa ilusionado en la diversión que tendrá al recibir los juguetes anhelados.

Al menos así se escuchó durante la conferencia de prensa virtual que los Blue Jays ofrecieron este miércoles para presentar oficialmente al cotizado jardinero George Springer, a quien ficharon con un contrato por seis temporadas y $150 millones en el mercado de la agencia libre.

La firma de Springer, quien durante su estadía de siete campañas con los Astros de Houston fue a dos Series Mundiales y capturó el anillo de campeón en 2017, además del trofeo de Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño, llega en gran momento para una franquicia repleta de talento joven que acaba de saborear la experiencia de jugar su primera postemporada, tal vez un poco antes de lo esperado.

Así que, con un jugador tan completo y de la clase de Springer, como lo demuestra su promedio de bateo por cada 162 juegos de .270 con medias de 35 cuadrangulares y 93 carreras remolcadas, los Blue Jays parecen haberse pegado en la lotería y Montoyo ya está fantaseando con los cambios que puede hacer a su alineación ofensiva.

“Quiero decir, es divertido hacerlo..., ya sabes. Siempre trabajamos en eso con los jugadores. No es ningún secreto que George es un gran primer bate. Pero como siempre digo, lo que me encanta de nuestro equipo son las diferentes opciones que tenemos. Y ya tuve una buena conversación al respecto con George. Entonces es divertido”, reconoció Montoyo durante la conferencia en que Springer se colocó por primera vez públicamente la gorra como nuevo miembro de los Blue Jays, al tiempo que también lucía su camiseta, en cuyo dorsal llevará el número 4, el mismo que utilizó con los Astros.

Pero Montoyo hizo mucho más que reconocer las capacidades ofensivas de Springer, quien como primero en el orden de bateo de Houston, conectó 136 cuadrangulares de su total de 174 en uniforme de los Astros, y tiene promedio de bateo vitalicio de .277 abriendo la tanda.

Es que Springer ha sido un excelente defensor en los jardines, principalmente en el bosque central, y en especial por la cantidad de terreno que cubre yendo detrás de batazos largos, así como por su poderoso brazo tirando al cuadro.

“Nuevamente, mucho crédito para Ross (Atkins, el gerente general), porque lo he visto trabajar esta temporada baja. Por supuesto, contratar a un tipo como George, ya sabes... uno de nuestros objetivos desde el principio fue evitar carreras (del contrario), y conseguir a alguien como George eso nos hace mucho mejores. Mejoramos en los jardines. Entonces, crédito para Ross. Y me alegro de que George haya decidido estar con nosotros porque nos hará mucho mejores”, agregó Montoyo.

Springer se unirá a un talento prometedor como el del inicialista Vladimir Guerrero, hijo, del segunda base Cavan Biggio, y del campocorto Bo Bichette, así como el del jardinero izquierdo cubano Lourdes Gurriel, Jr.

“Pienso que el núcleo joven es obviamente, muy, muy impresionante. Ya sabes, Bichette, Biggio, Guerrero, Gurriel. ¿Pero sabes qué? Es la manera en que la gerencia ha estado detrás de sus muchachos... el mensaje es que ellos realmente creen en este equipo. Y eso es algo bien importante para mí”, contestó por su parte Springer a preguntas de un reportero sobre qué le llamó la atención del equipo canadiense durante el proceso de negociaciones con varias franquicias que salieron a su caza en el mercado.

Recuerda al boricua Carlos Correa y otros compañeros

“Tuve el privilegio de jugar con jugadores realmente talentosos. José (Altuve), Alex (Bregman), (Carlos) Correa… Esta alineación (de los Blue Jays) me recuerda mucho de ellos. Pienso que es una alineación joven, muy talentosa, pero más joven, y creo que por todo lo que he escuchado, todo lo que he visto, son bien ambiciosos, quieren ganar y trabajar fuerte. Es asombroso verlos”, agregó Springer.

Springer fue presentado por el gerente general, Atkins, luego de unas palabras iniciales del presidente de los Blue Jays, Mark Shapiro.

“Estoy emocionado por lo que, realmente no solo es una importante adquisición de los Blue Jays de cara a su futuro campeonil, pero un dia historico”, dijo Shapiro.

“Lo que más nos emociona hoy es tener la oportunidad de presentar a George Spriunger a los fanáticos de los Blue Jays en Toronto, a lo largo de Canadá y más allá, por lo talentoso que es, pero aun más por la clase de persona que es, su carácter, su experiencia, y lo que puede significar para nuestro equipo, nuestra organización y nuestros fanáticos”.

“Este es un paso bien importante para nosotros como organización. Vamos a continuar mejorando para tener un equipo campeón”, agregó Shapiro.

En efecto los Blue Jays han sido de los equipos más activos durante el tiempo muerto, uno que no ha sido muy movido en términos generales.

Activos en el mercado

Aparte de Springer, Toronto pretende comenzar a hacer mucho más ruido en una División Este de la Liga Americana que históricamente ha tenido como dueños a los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston, pero que en los últimos años se ha complicado mucho más con las actuaciones de los Rays de Tampa Bay, quienes vienen de llegar hasta la Serie Mundial.

En días recientes Toronto firmó al campocorto Marcus Semien, por un año y $18 millones; a los lanzadores derechos Kirby Yates ($5.5 millones) y Tyler Chatwood ($3 millones); y volvió a firmar al zurdo Robbie Ray con un contrato de un año por $8 millones.

“George, tu carácter, tu perseverancia y tu experiencia, y obviamente tu calibre campeonil y habilidad en ambos lados de la pelota, han sido bien atractivos para nosotros, como la pieza perfecta para este equipo. No podemos sentirnos más orgullosos de tenerte en esta organización”, dijo Ross.