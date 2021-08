Desde mediados de su carrera, el otrora receptor de las Grandes Ligas, Iván “Pudge” Rodríguez, se vislumbraba como un eventual miembro del Salón de la Fama, y tal vez su misma grandeza en el juego le permitió ver desde 2003 la clase de pelotero en que llegaría a convertirse el venezolano Miguel Cabrera.

Cabrera arribó esta semana a los 500 cuadrangulares de por vida, un hito que muy pocos han logrado en la historia del béisbol. Y Rodríguez tuvo la oportunidad de ver un indicio de su potencial cuando lo conoció hace 18 años en su temporada de novato con los entonces Marlins de Florida. Y el boricua le dio un consejo que este aceptó, hasta el sol de hoy.

“Recuerdo que hablé con él una vez y le pregunté por qué bateaba con el bate corto, y me dijo que para tener mejor control con el bate y de los pitcheos. Yo le dije, ‘tú mides 6’4” y eres un bateador que puedes batear la bola bien para todos lados; ¿por qué no practicamos coger el bate largo, completo? Lo probó en el ‘cage’, se sintió bien y jugó así ese día. Bateó de 4-4 ese día y después del juego recuerdo que vino donde mí y me dijo, ‘de ahora en adelante me voy a quedar así’. Si le preguntas a él sobre eso siempre se acuerda”, recordó Rodríguez durante una entrevista con este medio, en la coyuntura de su viaje a Puerto Rico para la apertura oficial de su restaurante Pudge’s Pizza en el Distrito T-Mobile.

Ya en su decimonovena campaña en el béisbol de las Mayores, el corpulento primera base de los Tigers de Detroit posee números que lo hacen merecedor de ser considerado para el Salón de la Fama de Cooperstown después de su retiro, y a todas luces el boricua no se equivocó con lo que vio cuando se convirtieron en compañeros de equipo por primera vez con Florida.

“Desde el primer día”, contestó Rodríguez a El Nuevo Día cuando se le preguntó si se le veía potencial a Cabrera con apenas 19 años de edad, cuando debutó en las Mayores.

Cabrera, quien jugó sus primeras cinco temporadas con los Marlins y lleva 14 en Detroit, tiene promedio de bateo vitalicio de .311 y ya suma 501 cuadrangulares con 1,499 carreras anotadas y 1,786 empujadas. Además, solo está a 43 hits de arribar a la mítica cifra de los 3,000 indiscutibles. Sencillamente es una combinación de logros que ni siquiera todos los inmortales en Cooperstown poseen.

“Te puedo decir que desde el entrenamiento, ya veíamos en Miguel Cabrera ese talento. Obviamente un muchacho de 19 años, de 6′4”, con buen físico de pelotero. Y a los 19 años tener la habilidad que él tenía de batear para el ‘right field’, ‘right center’, quedándose por dentro de la bola y bateando con fuerza… desde el primer día del entrenamiento dije, ‘va a ser un Grandes Ligas’”, dijo.

Rodríguez también recuerda que Cabrera nunca demostró tener miedo a pesar de ser un novato enfrentando hombres mayores que casi lo duplicaban en edad.

“Eso fue lo que lo ayudó a él; no tener miedo. No le tenía miedo a nadie. Le bateaba un jonrón a los mejores (lanzadores). En los playoffs, cuando Roger Clemens le tiró la bola casi a la cabeza, se quedó mirándolo y después se la sacó. Esas cosas no se enseñan mucho, y eso yo creo que uno tiene que nacer con eso. Y él tenía eso desde pequeño”.

Rodríguez se refería a la Serie Mundial en que los Marlins enfrentaron a los Yankees en 2003, coronándose eventualmente en seis partidos.

“Lo de Miguel fue un momento bueno (llegar a 500 jonrones). Le tomó bastantes turnos para batearlos… llegar a 500 jonrones. Es una carrera tremenda. Desde el momento que me acuerdo en el 2003 cuando subió a Grandes Ligas, ya sabíamos el talento que iba a tener como bateador, y como empezó su carrera, que jugó tercera base y ‘left field’, y de la manera que bateaba la bola para el lado contrario. Creo que es lo que le ha ayudado bastante a ser el pelotero que es, y a dar todos esos jonrones”.

Rodríguez, ya con toda una reputación ganada como el mejor receptor de las Mayores, y luego de su premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1999 con los Rangers de Texas, llegó a Florida como agente libre justo antes de la temporada 2003. Allí se encontraría con un equipo repleto de talento joven, especialmente en el montículo. Y de la mano de Rodríguez y otros veteranos, los Marlins clasificaron a los playoffs ese mismo año en que Cabrera debutó, y se agenciaron el título de campeones.

“No hay muchos jugadores que llegan a 500 jonrones…¿pero dando 500 jonrones por todas partes como él? No es fácil”, agregó Rodríguez sobre la habilidad del venezolano para batear para todas las bandas del campo de juego, y ganador de la triple corona de bateo en 2012 con promedio de .330, 44 cuadrangulares y 139 carreras remolcadas.

Aunque Rodríguez solo militó un año con los Marlins y firmó nuevamente como agente libre en 2004 con Detroit, más tarde se cruzó su camino con el de Cabrera, cuando este fue cambiado a los Tigers previo a la temporada 2008.

Espera que Yadier Molina ingrese al Salón de la Fama

De otra parte, Rodríguez se mostró contento por el también receptor boricua Yadier Molina luego de que se anunciara el martes que llegó a un acuerdo con los Cardinals de San Luis por una temporada más y $10 millones, lo que permitirá que termine su carrera en Grandes Ligas con 19 campañas, todas con el mismo equipo.

“Para mi Yadier es digno de admirar. Le tengo mucho respeto como persona pero también como catcher. Él ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y seguro que lo estaré viendo en Cooperstown en el futuro”, dijo Pudge sobre Molina, quien tiene nueve Guantes de Oro a su haber para figurar como el tercero en la lista de todos los tiempos, detrás de Rodríguez (13) y de Johnny Bench (10), ambos miembros del Salón de la Fama.

“Le deseo lo mejor y mucha salud en lo que le queda de juego. Que lo disfrute mucho, y lo más importante, que Dios le siga dando salud para terminar por lo alto”.