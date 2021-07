El incidente del lunes en que el puertorriqueño Javier Báez pareció burlarse del pitcher Amir Garrett luego de conectarle un decisivo batazo con las bases llenas y el juego empatado en la novena entrada, es algo que pudo haberse evitado si el tirador estadounidense de los Reds de Cincinnati hubiera asumido previamente otra actitud cuando el campocorto boricua de los Cubs de Chicago intentó limar asperezas frente a frente en una conversación fuera de juego.

Báez dejó sobre el terreno a los Reds en el mencionado partido al quebrar un empate a 5-5 en la parte baja del noveno episodio en el Wrigley Field de Chicago, cuando conectó un batazo a lo profundo del jardín central, para darle el triunfo 6-5 a los Cubs. Y en su camino hacia la primera base, con el juego ya decidido con ese batazo, Báez comenzó a gesticular con el bate hacia la lomita donde estaba el lanzador de Cincinnati.

En realidad fue un acto de desquite porque Garrett previamente lo había burlado en par de ocasiones que ponchó al boricua.

“En realidad han pasado cosas que no han salido a la luz ni en vídeos. En realidad fue que le di un jonrón temprano en su carrera, y después de eso fue el ponche (que Garrett le propinó a Báez), que fue la primera discusión que tuvimos. Y no fue porque me ponchó, sino porque me estaba faltando el respeto”, djio Báez en declaraciones al programa radial Los Reyes de la Punta, de La Mega.

El campocorto y jugador del cuadro de los Cubs se refería a las veces que Garrett le ha gesticulado e incluso le ha dirigido improperios en el terreno de juego luego de poncharlo.

Pero según Báez dijo en el programa durante la entrevista, él hizo una gestión previo a un partido, para limar asperezas y ponerle un detente a la situación. Dijo que al encuentro se dirigió con un compañero de los Cubs y que Garrett estaba acompañado de otro jugador de los Reds. Y según Báez, la actitud del lanzador no fue la mejor, y que solo le dejó ver que esa era su forma de ser.

“A mí no me gustó, pero le dije, ‘está bien, pues tú eres tú, y yo soy yo, pero a mi equipo no le vas a faltar el respeto’”.

“Yo no busco problemas ni estamos para pelear, porque este no es el deporte para eso. Pero si eso es lo que quiere, pues entonces vamos allá”, declaró Báez.

A juicio de Baéz, fue por esa razón que estaba tan molesto y el motivo por el cual reaccionó así cuando le dio el batazo decisivo. Sobretodo recordando las veces que Garrett lo humilló a él y a su equipo de los Cubs.

“Porque lo hizo para el dogout de nosotros, ofendiéndonos, como burlándose. Si lo hace hacia su dogout, ahí yo no puedo decir nada porque él estaría pompeando a su gente, pero si lo hace a mí o mi equipo, como otra vez que ponchó a Anthony Rizzo, yo le dije, ‘si eres tan guapo vámonos tú y yo uno a uno”, agregó el jugador.

Báez aclaró que el gesto que hizo con el bate mientras caminaba hacia primera base luego del batazo del triunfo, fue simulando el movimiento de una escoba.

“Eso fue la escoba, porque ellos nos barrieron allá en Cincinnati”, agregó, como explicando que su gesto fue como para sacarle en cara a Garrett que ahí tenía su escoba.

Los Reds vuelven a medirse este miércoles en la noche pero Báez no anticipa que pueda jugar pues se encuentra lastimado de un pie, aunque estará día a día con miras a participar en el cierre de la serie el jueves.