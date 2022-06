Llegar a la Serie Mundial del béisbol de División I en la NCAA, podría sorprender a quienes no habían escuchado aún el nombre del lanzador puertorriqueño Joseph González, un espigado tirador derecho, que juega para los Tigers de la Universidad de Auburn en Alabama.

Pero no para González, de 6′4″ de estatura y quien tendrá a su cargo el honor de abrir el primer juego de Auburn este sábado a las 7:00 p.m. (hora de Puerto Rico) en la Serie Mundial colegial que se juega en Omaha, Nebraska, cuando se mida en el inicio de la fase a doble eliminación al equipo de la Universidad de Mississippi (Ole Miss). El partido será transmitido por ESPN2.

Después de todo, González fue uno de un selecto grupo de alrededor de 10 peloteros de la isla que en 2020 consiguieron acuerdos con prestigiosos programas de béisbol de División I en la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

PUBLICIDAD

El béisbol universitario de División I es considerado por los entendidos como una gran vía para aspirar luego a firmar en el profesionalismo, e incluso es favorecido por algunos escuchas sobre la opción de entrar al sorteo de Grandes Ligas directamente desde escuela superior.

Esto porque la tendencia ha sido siempre que, al menos en lo que respecta a las primeras rondas del ‘draft’, los clubes de las Mayores busquen principalmente peloteros maduros ya desarrollados en universidad. Y suele haber preferencia por los lanzadores.

En el caso de Auburn, es uno de esos programas de prestigio, y en su ruta hacia la Serie Mundial colegial este año, viene de eliminar al tercer sembrado Oregon State en una serie que se fue al máximo de tres desafíos en la ronda de las superregionales. Esto fue el pasado fin de semana, en la fase que se jugó inmediatamente después a que Auburn emergiera como campeón de una de las 16 regiones.

Luego los 16 campeones de las regionales se enfrentaron en series de 3-2 para escoger los ocho equipos que adelantaron a la Serie Mundial colegial.

Para González, al igual que otros peloteros del patio que optaron por ir a universidades y jugar béisbol colegial, fue la mejor opción en un 2020 en que previo al sorteo no habían grandes expectativas pues sería un ‘draft’ acortado a solo cinco rondas por la emergencia de la pandemia. Eventualmente el sorteo se celebró y ningún puertorriqueño de los desarrollados en la isla fue seleccionado.

No obstante, los que habían tomado antes una decisión, ya tenían segura su participación en colegio, como González, y este no se arrepiente cuando mira hacia atrás.

PUBLICIDAD

“Pienso que tenía la posibilidad de firmar (en 2020) pero mi plan siempre fue ir a colegio primero. Quería aprender inglés y quería estudiar. Ir a colegio era la mejor decisión que podía tomar porque ahora siento mi desarrollo y mi madurez”, dijo el derecho de 20 años y estudiante de sicología a El Nuevo Día.

El derecho estuvo en el escenario de una Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 2014 en Pensilvania. (Suministrada / Auburn University)

González, en su segundo año en Auburn, viene de una temporada consagratoria en la que acumuló marca de 7-3 con promedio de carreras limpias permitidas de 2.95 a lo largo de 14 salidas, 13 de ellas como abridor. En 73.1 entradas solo ha concedido 14 bases por bolas y ha ponchado a 47.

Números más que satisfactorios luego de terminar su año de novato con un ERA elevado de 6.17. En 2021 su récord fue de 2-3 y ponchó a 30 en 42.1 innings, con 10 boletos.

Pero humacaeño del barrio Mariana dio muestras de lo que traía en su repertorio desde la parte final de la pasada campaña, a partir del mes de abril, y en un lapso de sus últimas 10 apariciones y sus últimas 20 entradas, lideró a su equipo en efectividad con 2.70.

Hoy, como recompensa, estará de nuevo en una Serie Mundial pues con apenas 12 años, en 2014, lanzó en la de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, con el equipo de Humacao que quedó campeón del Caribe de la Little League antes de viajar al clásico.

“Me siento feliz porque creo que como equipo, y yo personalmente, hemos trabajado lo suficientemente fuerte para llegar hasta hasta aquí”, agregó. “Se siente mejor aun, ya que ahora voy a tener oportunidad de jugar en las mejores tres Series Mundiales”, agregó refiriéndose a que si se cumple su sueño de llegar a Grandes Ligas, solo le faltaría jugar en un Clásico de Otoño de las Mayores.

PUBLICIDAD

González dijo que su plan es completar su tercer año de estudios y de juego en 2023, y entonces hacerse elegible para el sorteo de Grandes Ligas.

“Siento que mi primer año fue fuerte, especialmente por el inglés, porque estaba perdido y estaba atrás con las clases. No entendía mucho a los coaches y creo que eso me afectó también en los juegos. Este año ya sé cómo funcionan las cosas, las clases van excelentes y siento que mi equipo me respeta. Eso me hace sentir confianza”.

Luego de compilar marca de 42-20, el decimocuarto sembrado Auburn enfrenta esta noche a Ole Miss (37-22).

“Pienso que a las universidades de División I como que los puertorriqueños le cogen miedo, por el inglés o porque piensan que es un nivel difícil de jugar. Pero yo siento que cumplí mis expectativas y creo que voy bien”.