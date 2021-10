El cotizado prospecto puertorriqueño Heliot Ramos estará participando desde el día de apertura de la temporada invernal con los Cangrejeros de Santurce.

El anuncio fue hecho el martes por el gerente general de los Cangrejeros, Rubén Escalera, quien dio a conocer que el corpulento jardinero de los Giants de San Francisco se reportará a las prácticas del equipo el 4 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

“Heliot va a estar desde el primer día. Ya llegamos a un acuerdo para que esté con los Cangrejeros”, dijo el ejecutivo de los Cangrejeros.

“Viene a coger turnos y mantener esa condición. Terminó bien fuerte en la Triple A. Me dijo que se reporta a practicar el 4, pero me dijo que venía listo para jugar. Está entrenando en Orlando. Viene en condición de juego e incorporarse al equipo inmediatamente”.

Será la segunda ocasión que Ramos, considerado entre los mejores 100 jugadores prospectos de Major League. La primera ocasión que el maunabeño jugó en la liga invernal fue en la temporada 2018-19.

“Es una bujía para el equipo en muchos factores. Ofensivo y defensivo. Es un buen defensor del centrofield y su bate lo sabemos. Ha demostrado su calibre en Estados Unidos y en el ratito que jugó en Puerto Rico demostró que estaba despuntando”.

Selecionado por los Giants en la primera ronda del sorteo del 2017, Ramos pudiera hacer su ansiado debut en las Grandes Ligas en el 2022 luego de una sólida carrera en las Menores.

En la pasada temporada en las Menores, Ramos promedió para .254 con catorce jonrones y 56 impulsadas.

“Heliot debe estar aportando su granito de arena con los Cangrejeros y debe ser de atracción para muchos fanáticos en la liga”, agregó el exjardinero profesional.

La última ocasión que Ramos, de 22 años, jugó en Puerto Rico lo hizo en 19 partidos. Promedió .256 con un jonrón y ocho remolcadas.

“Hasta el sol de hoy Heliot debe estar la temporada completa, pero conociendo el béisbol organizado no me sorprendería que a mediados de enero ya esté descansando para perpararse para los entrenamientos de Grandes Ligas. Pero el tiempo que esté será valioso para nosotros. Eso no lo quita nadie”.

Santurce, que regresa al torneo invernal tras recesar en la campaña del 2020-21 debido a la pandemia por el COVID19, debuta el 6 de noviembre enfrentándose a los Gigantes de Carolina en el estadio Hiram Bithorn.