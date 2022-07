Los Cardinals de San Luis continúan a la espera de que su legendario receptor Yadier Molina se reporte al equipo justo en los momentos en que la primera mitad de la temporada está por terminar.

No hay una fecha definida para que se materialice el regreso de Molina, quien está inactivo desde el pasado 17 de junio por problemas persistentes en la rodilla derecha.

Molina se encuentra en Puerto Rico con el debido permiso de la gerencia de los Cardinals. Se le ha visto en los partidos de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional en los playoffs, franquicia la cual es de su propiedad.

El lunes, los periodistas de San Luis le preguntaron al mánager de los Cardinals, Oliver Mármol, sobre el status del veterano receptor puertorriqueño.

“Si (Molina) no está aquí, él tendrá una razón. Y yo tengo que respetar eso. ¿Que si yo quisiera tenerlo aquí? Sí, sí, 100%. Si hay una palabra más fuerte que ‘sí', la usaría. Pero tengo que respetar el hecho de que no está aquí por una razón”, dijo el mánager de los Cardinals a los periodistas, según publicó en la red social Twitter la escritora Katie Woo, de The Athletic.

Molina, quien se retirará del béisbol tan pronto como concluya la temporada actual de las Mayores, estuvo presente en el primer partido de la serie de cuartos de final el domingo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

En los últimos días, varios miembros de los Cardinals han expresado públicamente el deseo de ver al veterano jugador nuevamente en uniforme.

Uno de ellos fue su compañero de batería el lanzador Adam Wainwright, quien expresó en ESPN que está “listo para que regrese”.

“Creo que todo nuestro equipo lo está. Porque también extrañamos su liderazgo. Predica con el ejemplo”.

Por su parte, el presidente de operaciones de los Cardinals, John Mozeliak dijo que “definitivamente es extrañado”.

Al momento de ser inactivado. Molina promediaba .213 con 38 partidos con dos jonrones y diez remolcadas.