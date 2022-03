El propietario de los bicampeones nacionales Criollos de Caguas, Raúl Rodríguez, respaldó la posición asumida por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de ordenar la destitución del norteamericano Tom Axon como propietario de los Cangrejeros de Santurce por su “comportamiento irrespetuoso contra la junta, la fanaticada y el béisbol”.

Rodríguez, miembro de la Junta de Directores con más tiempo en el organismo liguero, lamentó la situación surgida tras los comentarios vertidos por Axon en una conferencia de prensa la semana pasada, en la que despotricó contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero, por las condiciones en que se encuentra el Estadio Hiram Bihorn.

Tildando como una “vergüenza” el histórico estadio capitalino, Axon indicó que se proponía trasladar los juegos locales de los Cangrejeros a Humacao.

“No ha sido el mejor comportamiento para el propósito de adelantar lo que queremos, que es el desarrollo del béisbol en todo Puerto Rico y que ese desarrollo de la Liga de Béisbol continúe”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

Tras la conferencia de prensa el jueves, Axon luego criticó -en una entrevista con El Nuevo Día- a los otros dueños de equipos al decir que “no invierten” en la liga.

“El tú tener las intenciones de arreglar el parque no quiere decir que tú puedas hablar de tus compañeros en la junta con comentarios que no son ciertos. Y cuando ya tú ves que le está faltando el respeto al béisbol de Puerto Rico, eso es lo que no podemos permitir”, dijo Rodríguez.

“Por reglamentación, él no puede mover el equipo de Santurce sin la autoridad de la liga. Es un dueño que inclusive desconoce ni siquiera la reglamentación que lo regula. Así que es penoso todo esto que esté pasando, pero se tiene que tomar acción inmediatamente”, abundó.

El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, ordenó el lunes la destitución de Axon y le dio hasta el viernes como plazo al presidente de operaciones del equipo, Lino Rivera, para removerlo “tanto del cuadro directivo como accionista de dicha entidad jurídica”.

Raúl Rodríguez -a la derecha en un homenaje que se le brindó a Alex Cora- indicó que la determinación de la LBPRC de destituir a Tom Axon como copropietario de los Cangrejeros fue la correcta. (Archivo)

Rodríguez adelantó que una vez se ejecute la orden, la liga estaría tomando las decisiones que entiendan necesarias.

“Esperar que pase esta semana de aquí al viernes. La semana que viene en adelante nosotros tomaremos las decisiones que tenemos que tomar relacionado con eso”, explicó. “El presidente tiene toda la autoridad por reglamentación de hacer lo que hizo. Nosotros como junta tenemos que ver cuáles acciones nosotros debemos entender se tienen que tomar al respecto. Hay que esperar a lo que el equipo haga el viernes. Sino, nosotros nos encargaremos de tomar las acciones pertinentes”.

Axon, natural de Brooklyn, asumió las riendas de la franquicia hace tres años y en el camino se asoció con el exponente de la música urbana, Daddy Yankee.