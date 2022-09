Albert Pujols desea terminar en gran forma su carrera en las Grandes Ligas y parece que se ha propuesto montar un espectáculo en el último mes de su gloriosa trayectoria.

Y lo está logrando. Al menos, ninguno de los jonroneros que le anteceden en el listado de máximo productores de cuadrangulares lograron una despedida de la forma que lo está haciendo el toletero dominicano.

Arribando a la mitad de septiembre y cuando le restan 16 juegos a los Cardinals de San Luis para concluir la temporada regular, los números que está registrando Pujols este último mes son superiores a los registrados por Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth en sus respectivos último mes de competencia.

Con la excepción de Bonds, Pujols cerrará con estadísticas superiores a los restantes dos al sumarse todos los números de la última campaña.

Con 42 años, el nativo de Santo Domingo, ha venido montando un show ofensivo en los últimos partidos.

Con cuatro cuadrangulares en lo que va de septiembre, Pujols se ha colocado a dos para arribar a la mítica cifra de los 700 en su carrera, siendo solo superado por Bonds (762), Aaron (755) y Ruth (714).

En la jornada del viernes sacudió el número 698 ante los Reds de Cincinnati.

“Es bastante especial. Creo que soy consciente de dónde estoy en la historia del juego. Pero al final del día, hace 21 años cuando hice el club de béisbol, eso no era algo que estaba persiguiendo”, dijo hace unos días Pujols a The Associated Press luego de empatar y superar a su compatriota Alex Rodríguez en el cuarto lugar de la lista de todos los tiempos con 696.

“Veintidós años después, no creo que vaya a cambiar mi enfoque”, agregó. “Creo que dejaré que las cosas sucedan y trataré de disfrutarlas. Si sucede, sucede. Si no, al final del día, creo que todos, incluyéndome a mí, estamos bastante bendecidos con la carrera que tengo”.

Pujols, quien acumula 22 temporadas en las Mayores, decidió firmar por un año como agente libre en noviembre del 2021 con los Cardinals con la idea de poder retirarse con el equipo que lo vio nacer y crecer en el béisbol organizado.

Tras debutar con los Cardinals en el 2001, Pujols estuvo con esta franquicia hasta el 2011, cuando decidió firmar como agente libre con los Angels de Los Ángeles, donde estuvo hasta el 2021.

Fue dejado libre en el 2021 y pasó a jugar con los Dodgers de Los Ángeles. Este año firmó con San Luis.

Barry Bonds es el líder jonronero de todos los tiempos en las Grandes Ligas. (Archivo)

Comparando sus números con los de Bonds, Aaron y Ruth en este últimos mes de campaña, se puede observar que en el caso de Bonds, éste solo conectó un jonrón con dos impulsadas. A los 42 años, el controversial jardinero de los Giants de San Francisco cerró el 2007 con mejores números: promedio de .276, 28 jonrones y 66 impulsadas.

Aaron, por su parte, no bateó jonrones y solo impulsó una vuelta. Totalizó la temporada con .229, 10 cuadrangulares y 35 anotadas. Todo ello a los 42 años.

En tanto, Ruth, quien se vio obligado a retirarse (enfermedad) en 1935 a los 40 años, atizó cuatro jonrones con ocho impulsadas. Bateó ese mes para .149. Concluyó su participación con .181, seis cuadrangulares y 12 remolcadas.

Pujols con cuatro jonrones y 12 producidas en estos primeros 16 días del mes ha visto elevar su promedio a .264 con 19 jonrones y 53 remolcadas, nada mal para un individuo que está próximo a acogerse al retiro.

“Esta oportunidad solo llega una vez y es algo que es un regalo que Dios me ha dado y trato de aprovecharlo todos los días”, dijo Pujols. “No solo estoy creando recuerdos para mí, sino también para los fanáticos, mi familia y las personas que me aman”.

“Al final del día, es bastante impresionante y estamos jugando un gran béisbol y tenemos un gran grupo de compañeros de equipo”, apuntó Pujols.

Por su parte, el dirigente Oliver Mármol, quien tenía apenas 15 años cuando su compatriota debutó en las Mayores con los Cardinals, sintió orgullo por ser testigo del final de este legendario pelotero.

“Hay algo impresionante y luego algo increíble. Lo que estamos presenciando en este momento es legendario. Tienes que dar un paso atrás en la gestión del juego y asimilarlo todo. Es increíble”.