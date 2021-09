Caguas - Dicen que después de la tormenta, llega la calma. Para los campeones Criollos de Caguas, esa paz ha tardado casi cinco años en llegar, y al parecer la espera podría terminar pronto.

Los monarcas podrían salir a la búsqueda de su vigésimo campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) jugando en su propia casa si -como espera el gobierno municipal de Caguas- las labores de reconstrucción del Estadio Yldefonso Solá Morales se concluyen a tiempo.

Cuando la temporada 2021-2022 arranque el 14 de noviembre, los campeones defensores deben recibir como locales a los Indios de Mayagüez en la jornada inaugural de la liga invernal, y el alcalde del Municipio de Caguas, William Miranda Torres, dijo a El Nuevo Día en una visita al Estadio Yldefonso Solá Morales esta semana, que esperan tener listo el parque para esa fecha.

A cuatro años del paso del huracán María, que devastó no solo viviendas sino un sinnúmero de instalaciones deportivas en todo el país, el hogar de los Criollos está aún en etapa de remodelación, toda vez que no fue hasta septiembre de 2019, hace dos años, que comenzaron las labores de reconstrucción.

¿Se podrá cantar ‘playball’ este año en el Solá Morales?, se le preguntó a Miranda Torres, quien estaba acompañado de dos arquitectos, inspectores del proyecto de reconstrucción.

“El 14 de noviembre”, respondió el alcalde. “Y estamos haciendo todo lo posible para que estemos listos. Aquí están los expertos en eso. A ellos a veces se les saltan las lágrimas, pero sí, estamos ahí”.

Uno de los principales cambios en el estadio es que se sembró grama natural. (Suministrada / José 'Pepo' Pereira)

El estadio quedó inservible tras el azote del huracán e incluso se llegó a considerar su demolición, por lo que Caguas ha jugado las pasadas cuatro campañas entre Gurabo, San Juan y Cayey, con un saldo de dos campeonatos lejos del hogar.

A menos de dos meses para el inicio del próximo torneo, sin embargo, el alcalde parece reconocer que tienen el tiempo en contra, aunque él y sus asesores aseguraron que el Solá Morales sí estará listo para jugar béisbol, aunque no con todas sus comodidades para esta temporada.

“Lo que no va estar listo para la inauguración, es el segundo piso, por el factor eléctrico… los (salones) VIP, la caseta de transmisión y el concesionario de arriba. Todo lo que tiene que ver con fanáticos y el primer piso en su gran mayoría va a estar listo. Hay dos terrazas que deben estar listas para entonces inaugurarse para el 2022”, agregó Miranda Torres, refiriéndose a la campaña 2022-2023.

El ejecutivo municipal indicó, además, que para los fanáticos y jugadores todo “va a ser transparente”, en referencia a las labores que no se hayan concluido, pues dijo que la proyección es que lo necesario para los protagonistas del juego y los espectadores, sí se habrá completado.

Los arquitectos Alfredo Herrera y Ángel Pomales, inspectores del proyecto, indicaron que aunque los trabajos en los camerinos apenas comenzaron este mes de septiembre, deben haberse remodelado en su totalidad a tiempo para el inicio de la temporada.

“Queremos que vuelvan a casa. Yo hubiera querido que los tiempos no hubieran sido de pandemia ni de todo esto que hemos vivido, para poder estar listos. Pero hay cosas que ocurren… como brigadas que sufrieron de COVID-19 y no pudieron trabajar. Además, fueron casi tres meses que no se pudo trabajar de marzo de 2020 a julio. Fueron un montón de factores. Hemos intentado correr, pero uno propone y Dios dispone”, dijo Miranda Torres.

En este extremo del área de las gradas del jardín derecho se construirá eventualmente una terraza, al igual que en el jardín izquierdo, pero que no estarán disponibles al público sino hasta la campaña 2022-23. (Xavier Araújo)

No todo el atraso fue culpa del COVID-19

Cuando se le preguntó si todo el atraso se ha debido a la pandemia, Miranda Torres asintió, pero mencionó otro factor.

“Eso (el COVID-19) y las negociaciones con FEMA. Se combinaron los dos (factores)”, contestó, al tiempo que explicó que la complicación en todo este panorama es que los costos de construcción se dispararon en un 300 por ciento después de la pandemia, con relación a lo que estaba proyectado.

De hecho, indicó que antes de la pandemia, en 2019, ya los costos habían subido entre un 33% a un 35%.

Tras el paso del huracán, el municipio consideró demoler el Solá Morales porque el estimado inicial para reconstruirlo era de unos $10 millones. Así las cosas, en 2018, el municipio anunció que en vez, destinarían los terrenos para proyectos de vivienda. Un año luego, el alcalde anunció que el estadio se podría remodelar tras unos estudios de viabilidad que demostraron que se podían reducir los costos disminuyendo la capacidad de 10,000 a 7,000 espectadores, entre otras consideraciones y ajustes. Fue entonces cuando dieron inicio a las obras en septiembre de 2019 con una inversión proyectada de $5 millones. Pero Miranda Torres explicó que el alza en los costos de materiales posterior a la pandemia, multiplicó todo al triple.

Además, parte de la problemática del municipio ha sido en la búsqueda de fuentes de ingreso ante el atraso en el desembolso de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), luego del paso del huracán María.

El alcalde explicó que de 729 proyectos que se deben reconstruir, reparar o remodelar en todo la ciudad, se ha completado el proceso de documentación de 495, para dar paso a la reclamación de fondos de FEMA. El alcalde detalló que hay $120 millones aproximadamente en fondos obligados de FEMA para esos 495 proyectos. El problema es que el dinero está asignado en una cuenta pero no se ha desembolsado.

Los postes con el alumbrado en el interior del parque ya fueron colocados. (Xavier Araújo)

Se triplicó el costo de los materiales

“El hormigón subió 15 dólares por yarda y el asfalto subió 40 dólares por tonelada. Y por ahí sigues sumando. La transportación también ha subido. Tanto, que el compañero que trajo las butacas, que se habían cotizado originalmente en $8,000 para traerlas, le cobraron $16,000 ya después de que estaban ordenadas”, explicó por su parte Herrera.

El alcalde dijo que es preciso aclarar que mediante una sección de la ley federal que se firmó para cubrir los daños causados por María, se permitió ajustar con FEMA los estimados en base a los aumentos en el costo de materiales en la industria de la construcción.

“Esa cantidad (los $120 millones) subirá significativamente al revisar y actualizar los costos de construcción. La sección 406 de la Ley Stafford a la cual aplica nuestra reclamación a FEMA nos permite realizar esa revisión”, agregó Miranda Torres, quien especificó que la agencia requiere que el municipio aporte un 10% de lo estimado para la reconstrucción.

El inconveniente, sin embargo, es que el dinero no acaba de llegar. A preguntas de El Nuevo Día sobre cuánto se ha desembolsado por FEMA, el Municipio de Caguas indicó que solo $1.3 millones se han depositado en su cuenta para cubrir solo aquellos proyectos que cotizaron por debajo de $123,000.

¿Qué ocurre con obras de sobre $123,000, como es el caso del Solá Morales?

“Es un reto de grandes proporciones. Cuando son los proyectos de más de $123,000, el trato es como de reembolso. Lo que hicimos fue que conseguimos que nos aprobaran una línea de crédito en Banco Popular de $19 millones, que incluye los trabajos que están haciendo aquí (en el estadio), y eso nos facilita tener el acceso a los fondos con rapidez. Y el proceso de reclamación lo puedes hacer después con un poco más de detenimiento”, dijo el alcalde. “El estadio es a nivel de reembolso”.

En otras palabras, municipios como Caguas tienen que identificar fondos propios o buscarlos de otras fuentes para realizar primero esas obras de reconstrucción, y luego de completadas solicitar el reembolso a FEMA.

Miranda Torres insistió en que espera que el Solá Morales tenga listo para la inauguración los camerinos, los concesionarios del primer nivel y las gradas. Ya el terreno se ve completo y solo falta la colocación de las vallas de los jardines y los ‘paddings’ protectores tanto de las vallas como en los dugouts.

Los postes dentro del terreno para sustituir las torres de alumbrado que se cayeron con el huracán, ya fueron colocados, y solo faltan los del área del estacionamiento.

“Estamos deseosos… la fanaticada ha estado detrás de que estas instalaciones se vuelvan a tener disponibles. Al principio dudé, pero después tomamos la decisión de tener esta casa para nuestro equipo. Le hemos dado duro por lo que representa el béisbol no solo para Caguas, sino para el país”.

La gerencia reconoce el esfuerzo

Por su parte, el gerente general de la franquicia criolla, Jesús “Motorita” Feliciano, reconoció los inconvenientes que han habido y el hecho de que el tiempo apremia, pero también el esfuerzo del municipio.

“Doy fe de que están haciendo lo imposible para cantar ‘playball’ este año en el Solá Morales a pesar de los inconvenientes. Puedo dar fe de que están trabajando día y noche, y puedes pasar por allí los fines de semana y ver que están trabajando. Ya montaron las torres, que era algo que no sabíamos cuándo iba a pasar, y creo que eso es un paso grande porque después de eso pueden montar las vallas y los pads”, dijo Feliciano.

Mientras, el director de operaciones de los Criollos, Edwards Guzmán, reconoció que a todos les hace falta volver al estadio, pero más a los jugadores.

“El sentir es que los jugadores lo extrañan. El último campeonato fue ese contra Santurce (2016-2017), y ver ese parque lleno, y que más personas estuvieran afuera viendo el juego en un ‘screen’ (pantalla gigante) fue tremendo. Fue la última experiencia que tuvimos en Caguas. Todo el mundo está ansioso. Si no estás en tu pueblo no es lo mismo, por más cerca que uno esté de Caguas. Los jugadores saben el ambiente y el apoyo que se da cuando juegan en Caguas, y extrañan el calor de la gente cuando están allí por ellos”, declaró Guzmán.

