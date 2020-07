El estado de Pensilvania no permitirá que los Blue Jays de Toronto jueguen en el PNC Park en Pittsburgh en medio de la pandemia de coronavirus, anunciaron funcionarios de salud el miércoles, convirtiéndose en la última jurisdicción en decirle que no al equipo cuando la temporada de béisbol comienza esta semana.

Canadá ya había negado la solicitud de los Blue Jays de jugar en Toronto porque el horario de la temporada regular requeriría viajes frecuentes de ida y vuelta desde los Estados Unidos, donde los casos de COVID-19 están surgiendo.

Los Blue Jays y los Pirates habían estado esperando para ver si obtuvieron permiso de los funcionarios de Pensilvania para continuar con el plan de que PNC Park reemplazara al Rogers Centre.

“En las últimas semanas, hemos visto un aumento significativo en el número de casos de COVID-19 en el suroeste de Pensilvania”, dijo la Dra. Rachel Levine, secretaria de salud del estado, en un comunicado.

“Agregar viajeros a esta región por cualquier motivo, incluso para eventos deportivos profesionales, riesgos para residentes, visitantes y miembros de ambos equipos. Sabemos que este virus no discrimina e incluso puede enfermar gravemente a los atletas profesionales. Estamos comprometidos a proteger la salud y el bienestar de todos los residentes de Pennsylvania “, agregó.

Canadá ha aplanado la curva epidémica. Pero el número de nuevos casos confirmados de coronavirus reportados diariamente por el Condado de Allegheny, que incluye a Pittsburgh y 1.2 millones de residentes, se ha multiplicado por diez en las últimas dos semanas, en comparación con las dos semanas de junio antes de lo que los funcionarios llamaron un aumento alarmante en los casos. .

Los funcionarios de salud han atribuido la propagación principalmente a los bares y restaurantes que ignoraban las órdenes de distanciamiento social, así como a los residentes que regresaban de sus viajes a puntos críticos de virus. Para frenar la propagación, los funcionarios de salud han emitido una cascada de órdenes de cerrar bares y restaurantes, restringir el servicio de comidas y recomendar que las personas que regresan de ciertos estados se aíslen en sus hogares durante 14 días.

El acuerdo para compartir el estadio con los Pirates estaba pendiente de la aprobación del estado, según dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles anterior porque no estaban autorizados a hablar antes de la decisión del gobierno.

El presidente de los Pirates, Travis Williams, dijo que la organización trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de la ciudad para preparar una propuesta para que el estado la revise. El estado finalmente decidió aprobar.

“Esta es una situación sin precedentes y, por lo tanto, entendemos y apoyamos la decisión del gobernador Tom Wolf”, dijo Williams en un comunicado.

“Estamos de acuerdo en que la seguridad y la salud de aquellos en nuestra región deben seguir siendo primordiales. Confiamos en que las grandes personas dentro de la organización de los Azulejos, que trabajan con las Grandes Ligas de Béisbol, asegurarán otra opción muy pronto”.

El gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, dijo esta semana que su equipo tenía más de cinco planes de contingencia para un estadio local y que estaba en conversaciones con otros equipos. Se negó a nombrarlos.

Atkins dijo que si los Blue Jays no pueden encontrar un parque de Grandes Ligas, su afiliada Triple-A en Buffalo, Nueva York, sería su sitio más probable para los juegos en casa. Pero en base a lo que los jugadores quieren y la colaboración que están obteniendo de otros equipos, MLB Atkins dijo que los Blue Jays se centran en los parques de las grandes ligas, siempre que puedan estar seguros. Dijo que la salud y la seguridad son la prioridad, por lo que la capacidad de ser socialmente distante sin comprender la capacidad de otros equipos para mantener la distancia social es importante.

Toronto comienza la temporada en Tampa Bay el viernes y está programado para jugar su primer partido en casa el 29 de julio contra el campeón defensor Washington.

El equipo había estado considerando jugar juegos en casa en sus instalaciones de entrenamiento en Dunedin, Florida, pero ese es uno de los estados que son puntos críticos de virus.