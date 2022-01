Jon Lester, ganador de tres sortijas de Serie Mundial y uno de los lanzadores más dominantes durante sus 16 años de carreras en las Mayores, anunció este miércoles su retiro del béisbol.

El anuncio fue hecho por el propio exlanzador a la cadena ESPN .

Lester, quien ganó Series Mundiales con los Red Sox de Boston (2007, 2013) y los Cubs de Chicago (2016) indicó que tomó la determinación de retirarse ya que sentía que su cuerpo no estaba respondiendo a los rigores de la competencia en el nivel de Grandes Ligas.

“Me gustaría pensar que soy un autoevaluador medianamente decente. No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: ‘Gracias, ha sido divertido.’ Ese es probablemente el mayor factor decisivo”, dijo Lester a ESPN.

PUBLICIDAD

De 38 años, Lester jugó su última temporada en el 2021 con los Nationals de Washington y los Cardinals de San Luis.

“Cada vez es más difícil para mí físicamente. Las pequeñas cosas que surgieron a lo largo del año se convirtieron en cosas más grandes que dificultan el rendimiento”.

“ No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: ‘Gracias, ha sido divertido.’ Ese es probablemente el mayor factor decisivo ” Jon Lester/ ex lanzador de Grandes Ligas

Lester , quien superó un episodio de cáncer en el 2007, fue reclamado por los Red Sox en la segunda ronda del 2002. Debutó con Boston en el 2006.

Lanzó de forma exitosa en los Clásicos de Otoño del 2007 y 2013. En el 2014 fue cambiado a los Athletics de Oakland.

En el 2015 firmó como agente libre con los Cubs y tuvo la oportunidad de lanzar en su tercera Serie Mundial.

En 16 temporadas tuvo marca de 200-117 con efectividad de 3.66.

Lanzó en cinco Juegos de Estrellas. En Series Mundiales tuvo foja de 4-1 con 1.77 de efectividad.