HOUSTON.- Al igual que dos de sus compañeros lanzadores de los Astros de Houston, el mexicano José Urquidy tuvo una apertura desastrosa en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Red Sox el pasado 18 de octubre.

Sin embargo, distinto al dominicano Framber Valdez y al venezolano Luis García, no tuvo oportunidad del desquite contra Boston.

Por eso, esta noche, el tirador derecho natural de Sinaloa espera sacarse esa espinita contra los Braves de Atlanta, y nada menos que en el gran escenario de una Serie Mundial.

Urquidy, que este año tuvo su mejor temporada con los Astros desde que debutó en 2019, con marca de 8-3 y 3.62 de efectividad, ya tiene la experiencia de haber lanzado en una Serie Mundial en 2019, cuando incluso ganó un juego en dos salidas contra los Nationals de Washington, eventuales campeones.

En esa ocasión, en su año de novato, Urquidy recibió la encomienda de abrir el cuarto partido, con Houston perdiendo el Clásico de Otoño 2-1. Y el mexicano respondió tirando cinco entradas en blanco, en las que solo permitió dos hits y ponchó a cuatro. Los Astros nivelaron la serie ganando ese juego 8-1.

Así que con esa experiencia, y nuevamente con Houston en desventaja, Urquidy espera superar la mala salida que tuvo hace semana y media en Boston.

“Sé que hay mucha responsabilidad y sé cómo se siente lanzar en la World Series. Me siento muy bien, confiado para lo que viene, y ojalá que se nos dé el triunfo mañana”, dijo ayer al ser abordado por la prensa en el dugout de los Astros en el Minute Maid Park, horas antes de que se efectuara el primer desafío del Clásico, que perdió su equipo 6-2 ante los Braves. “Voy a salir con todo, con ganas de ganar”.

“Me siento mejor que ese año (2019), ya sin nervios. Ya me siento más motivado y tratando de disfrutar el juego. Va a ser una serie divertida”, agregó.

En su anterior aparición en estos playoffs, Urquidy no tuvo su noche. Luego de retirar los tres primeros bateadores de Boston con apenas 11 lanzamientos, en la segunda entrada se le cayó la casa encima. Fue el tercer abridor de Houston en esa serie contra Boston que tuvo una apertura muy breve detrás de Valdez y de García. Urquidy dio solo dos outs en la segunda entrada, por lo que terminó con 1.2 innings de labor en los que le conectaron cinco hits y le hicieron seis carreras, cinco de ellas limpias. Regaló dos boletos y uno de los hits fue un cuadrangular con las bases llenas de Kyle Schwarber.

En una entrada para olvidar. Urquidy se fue a las duchas en desventaja 6-0, en el partido que eventualmente ganaron los Red Sox por 12-3.

“Fue algo ahí que batallé en el segundo inning pero eso pasa. Ya vi lo que hice mal y voy a tratar de hacer mis ajustes”, dijo Urquidy, quien aseguró también que se sintió listo para lanzar tan pronto después de esa mala salida. De hecho, la de esta noche será solo su segunda aparición en estos playoffs, ya que no lanzó en la serie divisional contra los White Sox de Chicago. “Sí, si, porque hice pocos pitcheso y mi descanso hizo también que esté participando mañana (hoy)”.

“Va a ser algo muy importante, va a ser algo muy clave. Yo estoy preparado. Sé que puede pasar de todo, pero voy a hacer mi trabajo y tratar de disfrutar el momento”.

En la serie contra Boston, el orden de la rotación de los Astros por los primeros tres encuentros fue con Valdez abriendo el primero, seguido por García y por Urquidy. Valdez y García respondieron a sus malas aperturas con dos joyas en el quinto y sexto juegos, guiando a los Astros a su tercera Serie Mundial en cinco temporadas.

Pero, para este Clásico de Otoño, el dirigente Dusty Baker optó por irse con Urquidy como segundo en el orden.

“Ellos saben lo que yo tengo. Tienen su plan y me dijeron que yo iba a abrir. La verdad eso es mucha confianza la que me están transmitiendo y eso me gusta”, dijo Urquidy a preguntas de El Nuevo Día.

“Mi primer juego (contra Boston) fue un poco difícil. Igualmente el de Framber y el de Luis García. Fueron ajustes los que hicimos. Y bueno, esta vez vinimos mucho mejor y yo también estoy trabajando para venir igual que lo hicieron ellos”, agregó refiriéndose al repunte de sus compañeros contra los Red Sox.