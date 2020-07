A través de las redes sociales, el jardinero cubano Yasiel Puig informó el viernes que dio positivo a coronavirus, por lo que no se unirá a los Braves de Atlanta.

En pasados días, Puig llegó a un acuerdo como agente libre con los Braves para reemplazar al jardinero Nick Markakis, quien declinó jugar esta temporada con Atlanta.

“Lamento decirles a todos mis fanáticos, amigos y familiares que me siguen y que realmente me apoyan, que ahora me acabo de enterar de la noticia que resultó positivo por COVID-19. Aunque obtuve un resultado positivo, estoy asintomático, y me siento completamente bien”, escribió Puig, quien en la pasada temporada dividió su participación con Cincinnati y Cleveland.

De paso, las Grandes Ligas anunció el viernes que otros cinco jugadores dieron positivo en COVID-19 en la última semana, lo que eleva el total de contagios a 80 desde que iniciaron las pruebas a finales de junio.

Grandes Ligas y el sindicato de peloteros indicaron que seis de las 10,548 muestras dieron positivo durante el periodo de siete días que culminó el jueves, un índice de contagios de 0,05%. Además de los jugadores, un miembro del personal presenta COVID-19.

Ni la liga ni el sindicato dieron a conocer los nombres de quienes dieron positivo, pero algunos jugadores han autorizado a los equipos a revelar su identidad. El jardinero Austin Meadows, de Tampa Bay, fue incorporado a la lista de lesionados el jueves por la noche después de confirmarse que padecía coronavirus. También trascendió que el jardinero de los Pirates de Pittsburgh, Gregory Polanco, también está contagiado con el virus.

La semana incluyó un periodo de cinco días sin pruebas positivas nuevas, de acuerdo con MLB y el sindicato.

Durante las últimas dos semanas de pruebas de monitoreo, 23 de las 17,949 muestras han resultado en nuevos positivos, un índice de 0,1% Entre los nuevos contagios se encuentran 18 jugadores y cinco integrantes del personal, entre 13 equipos.

Incluyendo la primera fase de pruebas que inició a finales de junio, 93 de las 21,701 muestras han dado positivo, lo que representa una tasa de 0,4%. Los casos confirmados incluyeron a 80 peloteros y 13 empleados.

Un total de 28 equipos han registrado al menos un caso de contagio, entre jugadores y personal.