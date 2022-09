El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, está impulsando la figura del receptor Yadier Molina para que sea el dirigente del Equipo Nacional que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023, supo El Nuevo Día.

Esto, a pesar de que el gerente general nombrado por el organismo, Eduardo Pérez, tenía planes para que Josué “Joe” Espada fuera el mánager. Espada es el coach de banco de los Astros de Houston.

Este diario supo que Quiles había llegado de antemano a un acuerdo con Molina para que dirigiera el equipo, sin que Pérez lo supiera. Fuentes de El Nuevo Día revelaron que el gerente general vino a enterarse mientras hacía sus propias gestiones como búsqueda y entrevistas a potenciales candidatos.

“Quiles, en algún momento, le prometió a Yadier que iba a dirigir el equipo en el Clásico, pero no se lo dijo a Eduardo. Cuando lo nombró como gerente, le dijo que saliera a confeccionar el staff técnico. Y en el camino es que Eduardo se entera del acuerdo de Quiles con Yadier”, dijo una fuente a este diario.

La noticia habría supuesto una sorpresa desagradable para Pérez, toda vez que como gerente general de un equipo, las funciones son precisamente las de buscar los candidatos del cuerpo de entrenadores, entrevistarlos y posteriormente contratarlos para la función.

Y en este caso, por ser un torneo internacional, las contrataciones deben tener el aval de la Federación. Así también es al gerente, junto con el cuerpo técnico una vez nombrado, a quien corresponde reclutar los jugadores que interesa, aunque siempre bajo el conocimiento de los federativos.

Varias fuentes aseguraron a este medio que Pérez ya tenía bastante definido el cuerpo de entrenadores con Espada de dirigente; Ramón Vázquez, coach de banco; Sandy Alomar, coach de primera base; Luis “Papa” Rivera, coach de tercera; Alex Cintrón, coach de bateo con Víctor Rodríguez como su asistente; y Ricky Bones, coach de lanzadores. Todos trabajan en el béisbol de las Mayores con distintas organizaciones.

Eduardo tenía la intención de renunciar

Esta situación ha representado un roce con los planes originales de Pérez, quien, según supo este diario, hasta hace unos pocos días tenía la intención de renunciar al cargo de gerente por diferencias con el presidente de la Federación.

Voces ligadas al béisbol dijeron a El Nuevo Día bajo anonimato, que toda esta situación está creando una atmósfera de disgusto, muy lejos de la unión que imperó en la Selección desde antes de la celebración de la pasada edición del Clásico Mundial en 2017, donde los boricuas hasta se pintaron los pelos de rubio como muestra de su química y unidad, hasta llegar a la final y conseguir un subcampeonato.

Eduardo Pérez es el gerente general de la novena de Puerto Rico que participará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol. (Archivo)

Se supo también que la Asociación de Jugadores, uno de los componentes primarios del montaje del Clásico Mundial de Béisbol desde su concepción en 2006, junto con el Béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), intervino solicitándole a Pérez su permanencia en el puesto. Se desconoce, en cambio, con qué propósito habría intervenido la Asociación, más allá de que Pérez se quede en el cargo, o si su permanencia está sujeta a que se respeten sus criterios sobre la confección del cuerpo técnico.

Dichas discrepancias surgen luego de que Pérez viajara a la isla a finales de agosto para sostener una reunión con Quiles. El presidente del Clásico Mundial, Jim Small, lo acompañó en el viaje para estar en la reunión. Small es un ejecutivo de Grandes Ligas, organismo creador del CMB. De esa reunión, la Federación no realizó ningún anuncio importante, al menos públicamente.

Eduardo Pérez (izquierda), el Dr. José Quiles (derecha) y Jim Small (al fondo a la derecha) se reunieron en las oficinas de la Federación de Béisbol el 24 de agosto. (Suministrada)

Pérez fue oficializado como gerente general el 7 de julio en una conferencia de prensa, información que adelantó El Nuevo Día varios días antes, y para el momento del cónclave el 24 de agosto con Small y Quiles en las oficinas de la Federación, había transcurrido un mes y medio sin que se hiciera ningún nombramiento en el equipo del Clásico. Al momento van dos meses desde el nombramiento de Pérez, y ya varios países han anunciado sus respectivos mánagers para el venidero Clásico que se jugará del 8 al 21 de marzo.

La Federación sí dijo después de la reunión entre Quiles, Pérez y Small, que el anuncio del cuerpo técnico se hará el próximo jueves.

Molina dirigió la Selección Nacional Sub-23 en el Mundial de esa categoría celebrado en 2018 en Colombia, lo que al parecer lo ha convertido en favorito de Quiles. Tanto Molina como el exjugador de Grandes Ligas Juan “Igor” González eran impulsados por la Federación y Quiles, para que fueran incluidos en el cuerpo de entrenadores del equipo del Clásico, supo este diario.

González ha sido exitoso como mánager tanto a nivel del Béisbol Superior Doble A con dos campeonatos sucesivos con Humacao y con Cayey en 2021 y 2022, respectivamente. Y a nivel internacional se consagró como técnico llevando a la Selección compuesta por algunos jugadores profesionales y otros del torneo federativo, a sendas medallas de oro consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

No obstante, González no ha tenido experiencia en el béisbol profesional como entrenador. De hecho, Pérez, cuando fue presentado como gerente general durante el verano, dejó saber en la conferencia de prensa de la Federación que la persona que fuera escogida como dirigente para el Clásico, tenía que ser una persona consciente del proceso, pues los peloteros pertenecen a organizaciones de Grandes Ligas y por ende, no solo se estarán entrenando desde febrero próximo para cumplir con el Clásico, sino que también se deben a sus franquicias, cuya temporada inicia en abril.

Josué Espada fungía como el principal candidato de Pérez para dirigir la novena de Puerto Rico en el Clásico. (Archivo)

En otras palabras, a todas luces Pérez favorecía a alguien que esté dentro del sistema, lo que encaja con la información que obtuvo El Nuevo Día en el sentido de que el gerente prefería como dirigente a Espada.

Empero, Pérez sí dijo en aquella conferencia cuando lo presentaron en su cargo, que González era uno de los candidatos en su lista, junto con Molina, Espada, el exjugador Carlos Beltrán y el coach de primera base de los Red Sox, Ramón Vázquez.

Tiempo después El Nuevo Día supo que la Federación no deseaba tener en el equipo ni a Beltrán, ni a otros dos exjugadores de Grandes Ligas, Carlos Delgado y Carlos Baerga.

Molina, quien tiene previsto su retiro como jugador después de 19 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Cardinals de San Luis, fue nombrado dirigente de la Selección Sub-23 en 2017 antes del Mundial de esa categoría, pues el equipo tenía primero el clasificatorio a finales de ese año en el Campeonato Panamericano, que se efectuó en Panamá. En medio de los estragos causados por el huracán María en la isla y la imposibilidad de utilizar las instalaciones deportivas para entrenar, Molina y el grupo se reunieron en Florida para los entrenamientos previos.

Y Molina debutó con éxito al llevar el equipo a la clasificación al Mundial, ganando medalla de bronce en el Panamericano Sub-23. En el Mundial participaron los mejores 12 equipos del globo. Puerto Rico llegó octavo, de nuevo con Molina al mando.

Puerto Rico tiene previsto participar en el Grupo D del Clásico durante la fase preliminar del 11 al 15 de marzo, junto con Venezuela, República Dominicana, Israel y otro conjunto que saldrá de los clasificatorios que se jugarán este próximo otoño en Alemania y Panamá.

Se espera que entre sus jugadores Puerto Rico repita su cuadro interior de lujo conformado por Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez. También el lanzador relevista Edwin “Sugar” Díaz, de los Mets de Nueva York, expresó su compromiso con volver a representar al país, entre otros jugadores que han hecho público su interés.