Las posibilidades de que el torneo regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente se reanude mañana, martes, son mínimas, pero la preocupación del organismo liguero va un poco más allá luego de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara la nueva orden ejecutiva a raíz del alarmante aumentos de casos de COVID-19 en la isla.

La LBPRC determinará esta noche cuándo se pondría nuevamente en marcha la serie regular tras una semana de inactividad luego de que se detectaran cerca de 40 casos positivos de jugadores y personal de los equipos.

El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, mostró preocupación ante una de las disposiciones de la orden que podría afectar el torneo invernal. Flores Galarza indicó que la orden tiene unas “lagunas” las cuales le gustaría aclarar con el Departamento de Salud y el gobierno central.

“La orden ejecutiva tiene unas lagunas que nosotros hemos identificado con respecto a nuestro torneo. Sabemos la intención de la orden ejecutiva. Y estamos totalmente de acuerdo con ella en cuanto a la intención”, dijo el líder beisbolero a El Nuevo Día.

La nueva orden establece que se exigirán pruebas de PCR o antígeno 48 horas antes de asistir a un evento multitudinario, que sea de 500 personas o más, en todos los establecimientos cerrados o abiertos. A la vez, expresa que en las actividades multitudinarias en el exterior —que no sea anfiteatro, estadio, centro de actividades o cualquier otro local abierto— que propicien la aglomeración de menos de 500 personas no será necesario coordinar previamente con el Departamento de Salud para establecer el protocolo.

“Tenemos un sinnúmero de dudas, al punto que lo que yo interpreto en mi calidad personal -por la lectura e interpretación mía - no nos aplica a nosotros”, expresó Flores Galarza. “Estamos desde esta mañana intentando comunicarnos con el gobierno para que ellos hagan la interpretación o nos aclaren las dudas en cuanto a nuestra interpretación. Y lo que ellos finalmente digan nosotros lo vamos a respetar y acatar. Pero no lo hemos conseguido”.

Flores Galarza esbozó las razones por lo que entiende que la orden ejecutiva no debería aplicar a su torneo, el cual está en la última etapa de la temporada regular.

“Por varias razones y dos en particular: primero, esta es una orden ejecutiva para eventos multitudinarios y los que lo trabajaron pensaron en un evento de un día. Un concierto, una fiesta de navidad corporativa que van a ir 500 personas”, comentó.

“Nosotros no somos un evento de un día. Somos un torneo que se juega todos los días. Y si todos los días tenemos que estar cumpliendo con lo que se establece aquí, la practicabilidad en nuestro caso de cumplir plenamente es difícil por la limitación que estamos teniendo de las pruebas”, agregó Flores Galarza, refiriéndose al proceso que están enfrentando los jugadores en realizarse las pruebas para detectar el virus.

El principal ejecutivo liguero defiende su punto, argumentando que el espectáculo del béisbol invernal no produce aglomeración tomando como base la proporción de fanáticos que asiste a los estadios en comparación a la capacidad de las instalaciones.

Juan Flores Galarza, presidente de la LBPRC, indicó que la nueva orden ejecutiva tiene unas 'lagunas' que le gustaría le fueran aclaradas. (Archivo)

“Va a requerir que todos los establecimientos cerrados o abiertos -ahí caemos nosotros- que llevan a cabo actividades multitudinarias, entiéndase teatros, anfiteatros y estadios. Ahí nos incluyen a nosotros. Entonces dice que es en actividades que propicien aglomeración”, comentó.

“ Nos quedan alrededor de 32 días de torneo. Si cada dos días tienes que hacerte una prueba le vas a pedir a los abonados, que ya tienen boletos que compraron y pagaron, que tienen que ir a hacerse 16 pruebas para ver a sus equipos. Eso no es práctico. Es un torneo que todos están vacunados” ” Juan Flores Galarza/ Presidente de la LBPRC

“Mi interpretación es que nuestro torneo, a pesar que pueden estar participando más de 500 personas, no es una actividad que propicie la aglomeración. ¿Cómo lo defines? Si van 600 personas, por ejemplo, al estadio Hiram Bithorn que tiene una capacidad de 18,000 personas. ¿Tú puedes decir que esa actividad propicia aglomeración?”, cuestionó.

“En nuestro torneo los equipos pueden promediar entre 600 a 1,500 fanáticos por juego en estadios que por lo menos tienen 8,000 butacas”.

Flores Galarza insiste que acatará y respetará la orden ejecutiva, pero le gustaría que le aclararan todas las dudas para poder poner en práctica cualquier otro plan.

“Esa es mi duda. Mi actividad no propicia aglomeración por tanto no me aplica esto. ¿Cómo le vas a exigir a la gente unos requisitos que no vas a poder cumplir?“, se cuestionó. “Nos quedan alrededor de 32 días de torneo. Si cada dos días tienes que hacerte una prueba le vas a pedir a los abonados, que ya tienen boletos que compraron y pagaron, que tienen que ir a hacerse 16 pruebas para ver a sus equipos. Eso no es práctico. Es un torneo que todos están vacunados”.

“Esto no va a ser a los fanáticos que entran. Esto va a ser para los empleados de las cantinas, árbitros, peloteros, la prensa. Esto es equivalente a hacer un lockdown sin haberlo declarado oficialmente”, concluyó.