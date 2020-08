Hatillo. La historia dice que los peloteros boricuas con potencial de ser selección de primera ronda en el sorteo de novatos de Grandes Ligas llegan a cuentagotas, a veces después de varios años.

Y tras un 2020 en que ningún jugador desarrollado en la isla resultara escogido en el pasado draft -acortado a solo cinco rondas-, un jovencito de 17 años, natural de Arecibo, llamó la atención el viernes de sobre 20 escuchas de las Mayores que acudieron a una sesión de entrenamiento en el parque de Doble A de Hatillo a observarlo exclusivamente a él.

Con las debidas medidas de precaución en el contexto de una pandemia, y esta vez armados con mascarillas además de sus libretas de apuntes, representantes locales de la mayoría de las organizaciones de Grandes Ligas observaron en un día de pruebas al cotizado compocorto Edwin Arroyo, un bateador ambidextro con muy buenas credenciales que ya se había expuesto ante cazatalentos de Estados Unidos, pero que aún en Puerto Rico no había podido ser visto en el presente año.

La pandemia del COVID-19 dio al traste con todas las ligas juveniles del patio y ha impedido los entrenamientos grupales.

Esto no solo ha afectado el desarrollo de los peloteros para quienes es vital mantenerse activos en este su último año de preparación previo al sorteo de 2021. Y ante la ausencia de torneos, los escuchas también han tenido un panorama complicado para poder enviar reportes de los distintos jugadores a sus respectivas organizaciones en Estados Unidos, pues no es mucho lo que han podido evaluar.

Arroyo, en cambio, tenía varios pasos de adelanto pues acudió a varios ‘showcases’ de Estados Unidos antes de la pandemia, y todavía tiene pendientes varios más en lo que resta de 2020. De hecho, los evaluadores de talento en posiciones de mando en los clubes de las Mayores han visto en su mayoría a Arroyo, pero no tenían al momento reportes locales. En ese contexto, se dio el evento el viernes a puerta cerrada, en el que se trasladaron hasta Hatillo para observar su talento.

“Esta es una buena experiencia frente a los scouts de Puerto Rico. Otra práctica más para enseñarle a ellos mis habilidades, lo que ellos quieren ver. Me siento bien ya que me vieron. Cada vez que uno viaja sirve como experiencia. Allá fuera es lo mismo, pero uno se siente diferente porque uno está viajando para un lado que no es su isla”, expresó Arroyo.

El joven de 6′1″ de estatura presenta buenas credenciales como su bateo de poder a ambas manos, su fortaleza en el brazo como lo indican las 97 millas por hora en que han registrado sus disparos del campocorto a la primera base, y su velocidad en las bases. En fin, un pelotero con las llamadas cinco herramientas del béisbol, algo no muy común entre peloteros juveniles, y ni siquiera entre jugadores ya maduros en Grandes Ligas.

El ejercicio matinal estuvo a cargo del primer dirigente puertorriqueño en el béisbol de Grandes Ligas, Edwin Rodríguez, a quien el representante del jugador reclutó para que lo ayudara en su preparación en ruta al draft de 2021.

“Lo primero es que es muy buen atleta. Apenas cumplió 17 años esta semana, mide 6′1” y batea a las dos manos. Hace 6.4 (segundos) en 60 yardas… o sea, es muy buen atleta y las habilidades físicas están ahí. El talento crudo está ahí. Es cuestión de trabajarlo en las técnicas, la mecánica y filosofía de fildeo y bateo”, dijo Rodríguez, quien está trabajando dos veces por semana con el prospecto y viaja de San Juan a Hatillo para asistirlo en su entrenamiento privado.

“Esa es otra cosa a su favor, que es bien receptivo. Él oye, lo aplica, le sale mal y pregunta. Es bien receptivo. Así que tiene esa sexta herramienta que dice Mako Oliveras (el veterano dirigente)”.

En su mejor época en el sorteo de novatos de las Mayores, que ha sido en la presente década, Puerto Rico ha tenido solo cinco jugadores desarrollados en la isla de primera ronda en 10 años. Luego de Francisco Lindor (octavo turno) y de Javier Báez (noveno) en el draft de 2011, le siguió Carlos Correa con su histórico primer ‘pick’ de 2012. Tras una ausencia de tres años, Delvin Pérez fue reclamado también en primera ronda en 2016, seguido por Heliot Ramos en 2017. Desde entonces, la isla no ha tenido ninguno, y aunque a Arroyo parece faltarle mucho trabajo, luce con las herramientas para aspirar a eso.

Edwin Arroyo, al centro, escucha instrucciones de su coach personal Edwin Rodríguez (camiseta con la bandera). (David Villafane/Staff)

“Es lo que llaman un jugador ‘coachable’, que uno le enseña algunas técnicas y las aplica rápidamente. Y para llegar al próximo nivel, bien sea colegial o profesional, es una característica bien importante. Porque puedes tener las mejores habilidades del mundo pero si no estás receptivo, y eres reacio a tomar instrucciones, no va a funcionar”, agregó Rodríguez.

De hecho, el técnico -que continúa dirigiendo en el béisbol organizado a nivel Triple A con la organización de los Padres de San Diego- dijo que no acostumbra a entrenar a jóvenes previo al draft, pues no siempre están dispuestos a escuchar y trabajar. Ni hablar cuando sus propios padres son un escollo. Por esa razón no lucía inclinado a aceptar la encomienda cuando su amigo, el otrora escucha de Grandes Ligas, Jorge Oquendo, lo llamó para reclutarlo.

“A Edwin (Rodríguez) lo consiguió como tal mi agente, Jorge Oquendo. Un día nos reunimos en un restaurante y dialogamos para que pudiéramos trabajar juntos. Fue una buena experiencia la reunión, y de ahí llevamos con él como tres meses”, dijo Arroyo.

Estudiante de cuarto año de la Arecibo Baseball Academy, Arroyo tiene ya un acuerdo de intención con Florida State University, un prestigioso programa de béisbol universitario en la NCAA, División I, en caso de no ser escogido en el draft o que decida no firmar como profesional.

“Edwin me ha ayudado demasiado, no solo en lo que es la pelota, sino mentalmente. Me dice, ‘relajado, quédate tranquilo, bloquéate de los scouts, y míralo como otra práctica; disfrútalo como si estuvieras practicando’. Lo he puesto en práctica y me ha ayudado”, dijo el jugador.

Aunque los evaluadores de talento siempre suelen ser comedidos en sus comentarios sobre potenciales prospectos, y no hacen pronósticos de cara al draft para no causar falsas expectativas, los comentarios en torno a Arroyo son auspiciosos.

“Se ve muy bien, es buen atleta, tiene buen brazo y me gusta la intensidad de su juego”, opinó Rafi Santodomingo, escucha puertorriqueño para los Mariners de Seattle, que escogieron en tercera ronda en 2012 al lanzador Edwin Díaz, al presente taponero de los Mets de Nueva York.

Clasificado como el vigesimosexto mejor jugador de escuela superior

Pero el agente de Arroyo en la isla, Oquendo, quien labora para la firma de representación japonesa Amuse, no tiene limitaciones al hablar, y dejó ver que las expectativas con el jugador son altas.

El joven pelotero está representado por una agencia japonesa con presencia en Estados Unidos y que ha llevado a Grandes Ligas a estrellas como Hideo Nomo y más recientemente Yu Darvish y Kenta Maeda. (David Villafane/Staff)

Y no parecen fundamentarse sobre la nada, pues al momento el arecibeño aparece clasificado como el vigesimosexto mejor pelotero de escuela superior a nivel de toda la nación, según Baseball America.

“Hoy día ha ido a varios torneos de Estados Unidos y ha acabado. Está entre los primeros 26 de la nación. Eso es ahora, pero cuando termine (el año), él va a estar entre los primeros 10, y de los primeros 10 puede que termine entre los primeros cinco de la primera ronda (del draft)”, dijo Oquendo, un exevaluador de talento que laboró por 35 años para diversas organizaciones y ahora es asesor para la firma de agentes de peloteros, del japonés Don Numora, quien ha trabajado para los mejores jugadores de Japón que han llegado a las Mayores, desde Hideo Nomo, hasta los más recientes, Yu Darvish y Kenta Maeda.

Las partes están conscientes de que queda mucho trabajo para cumplir esas expectativas. Al momento, de acuerdo a las varias proyecciones circulando en Estados Unidos en los llamados ‘mock drafts’, Arroyo no aparece entre los mejores 20 jugadores. En los diversos reportes, aparecen como los dos primeros los lanzadores Kumar Rocker y Jack Leiter (hijo del ex grandes ligas Al Leiter), ambos de la Universidad de Vanderbilt.

Invitado a un torneo exclusivo con los mejores 50

No obstante, Perfect Game, la organización que se encarga de celebrar ‘showcases’ a nivel de toda la nación con los mejores prospectos, lo tiene clasificado entre sus mejores 50, razón por la cual Arroyo está invitado al Perfect Game All American que se celebrará a principios de septiembre, indicó su padre, del mismo nombre.

Y a falta de torneos en la isla por la pandemia, es lo que están buscando para su hijo. Que continúe no solo exponiéndose a los escuchas, sino también jugando y desarrollándose para mejorar.

“Tiene que haber práctica y juego para seguir viendo su desarrollo. Hemos viajado desde junio como cinco veces y todavía nos faltan como cuatro viajes. Hemos trabajado para que se mantenga viendo pitcheo y viendo juego. El miércoles (2 de septiembre) salimos para Oklahoma al PG All American. Es el evento más grande de Perfect Game, para el que escogen a los mejores 50 de la nación”, resaltó Arroyo, padre, quien fue pelotero en la Doble A y estudió en Estados Unidos gracias a una beca deportiva. “Y es el único boricua, por lo menos del patio como decimos, que fue invitado, lo que nos llena de orgullo que represente a la isla de esa manera”.

Sabe lo que buscan en Grandes Ligas

Para continuar con ese desarrollo, Rodríguez será pieza clave en el proceso. Como persona seria que conoce el mundo y negocio del béisbol, el piloto del Equipo Nacional que quedó subcampeón dos veces en el Clásico Mundial de Béisbol (2013 y 2017) no se presta para ofrecer pronósticos ni hacer promesas. Pero como dirigente que llegó a Grandes Ligas en 2010 con los Marlins, sabe lo que busca una organización de las Mayores en un jugador durante su desarrollo.

Edwin Arroyo, padre fue el principal responsable de inculcarle a su hijo la pasión por el béisbol, mientras era jugador en la pelota Doble A. (David Villafane/Staff)

“Si lo están viendo los scouts y tienen interés de firmarlo, es que tiene las habilidades físicas para jugar algún día en Grandes Ligas. ¿Qué buscan las organizaciones de Grandes Ligas? Es la personalidad, el carácter. Lo que estaba diciendo antes. Tiene deseos de aprender, es receptivo a la enseñanza, y disciplina. Tiene que coger en serio lo que se está tratando de decir, y tiene que pagar el precio de la disciplina, del trabajo”, expresó Rodríguez.