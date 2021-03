El prospecto boricua Heliot Ramos hizo de todo durante los campos primaverales y parece haber demostrado que está listo para jugar en las Mayores.

Pero los Giants de San Francisco decidieron durante el fin de semana, en una movida anticipada, enviarlo a las Menores para el inicio de la temporada.

Aunque el jardinero maunabeño ha tronado su bate con autoridad durante la primavera, los Giants habían adelantado hace varias semanas que el camino correcto era brindarle a Ramos una oportunidad para que continuara su desarrollo en liga menor.

Los Giants no han anunciado el destino de Ramos aún, pero se anticipa que comience la temporada en Richmond, filial Doble A. El boricua nunca ha jugado a nivel Triple A.

Considerado el tercer mejor prospecto de la organización, Ramos estaba promediando .393 (28-11) con tres cuadrangulares y seis remolcadas. Había participado en trece partidos en la Liga Cactus.

“Lo más importante es que un talento como el de Heliot, cuando llegue, esté preparado para no regresar a liga menor. Es tentador subir a un muchacho con ese talento, pero lo que queremos evitar como organización es que una vez se le de la oportunidad de subir a Grandes Ligas tener que regresar a las menores. Queremos que llegue y esté listo para ser de impacto como lo han sido otros jóvenes en Grandes Ligas”, dijo hace unas semanas Nick Ortiz, miembro del cuerpo de coaches de los Giants, a El Nuevo Día.

Ramos, primera selección de los Giants en el sorteo celebrado en el 2017, fue uno de los cientos de prospectos que vieron detenido su desarrollo en el 2020 debido a que no hubo acción en liga menor debido a la pandemia por el COVID-19.

“ He jugado fuerte, corrido bien las bases, he tenido buenos turnos. Enfocándome en todo mi juego overall ” Heliot Ramos / Prospecto de los Giants de San Francisco

Además, una lesión evitó que se mantuviera activo en un programa parecido a la liga instruccional celebrado en octubre pasado para los mejores prospectos de las distintas organizaciones.

“Honestamente estoy aprendiendo de todo el mundo. He estado jugando fuerte como a mí me gusta hacerlo. Gracias a Dios he venido luciendo bien así y eso algo por lo que me siento orgulloso”, dijo durante el fin de semana Ramos a MLB.com.

“He jugado fuerte, corrido bien las bases, he tenido buenos turnos. Enfocándome en todo mi juego overall”.

Ramos, de 21 años, continuará participando en los juegos de exhibición de los Giants en Arizona aprovechando la experiencia.

Se espera que Ramos sea ascendido en algún momento de la venidera temporada. Los equipos muchas veces retrasan el debut de un jugador con potencial de ser estrella para poder atrasar el reloj que marcaría su acceso a un proceso de agencia libre.