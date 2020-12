El prospecto José Miranda vino decidido a demostrar en el béisbol invernal el porque se le considera un promisorio jugador de impacto con un potencial enorme para sobresalir en las Grandes Ligas.

El espigado y corpulento antesalista de los Criollos de Caguas es probablemente el mejor prospecto activo en la liga invernal en esta temporada.

En su primera experiencia en el torneo, el jugador de los Twins de Minnesota ha venido demostrando su calidad y el porque es uno de las mayores promesas de la organización estadounidense.

“Es la primera vez que juego en la liga invernal. Es una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora”, dijo Miranda a El Nuevo Día. “Yo siempre he querido jugar en Puerto Rico. Lo que quería hacer obviamente era jugar frente a mi familia y amistades. No se había podido. Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera como profesional”.

Miranda, de 22 años y nacido en Manatí, fue reclamado en el sorteo de jugadores en el 2016 por los Twins en la ronda complementaria. Una lesión en la muñeca evitó que tuviera su primera experiencia en el torneo invernal con los Criollos.

En el 2017 no pudo unirse a los Criollos debido al huracán María, mientras que en el 2018 Minnesota no le dio permiso para participar en la isla.

“El año pasado hubo al parecer unos problemas de negociaciones entre mi agente y el dueño. Pero este año se pudo y se dio la oportunidad”, agregó el antesalista de 6-2 y 210 libras de peso.

Miranda, cotizado entre los mejores prospectos de los Twins, está líder en bateo de la temporada invernal con un robusto promedio de .455, producto de cinco hits en 11 turnos. Tiene un jonrón y cuatro carreras remolcadas.

“Uno siempre quiere empezar lo mejor posible. Gracias a Dios empecé caliente con el bate, que era lo que yo quería. Los comienzos son a veces lo más difícil de una temporada. Espero seguir así porque son pocos los juegos que faltan. Aquí no hay espacio para mucho. Lo que restan son solo doce juegos”, sostuvo el jugador.

“Ahora vienen los playoffs que es lo más importante y ganar el campeonato para poder representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Estamos trabajando para eso y llevamos buen ritmo”.

Miranda fue uno de los jugadores que se vio afectado por la no celebración de los torneos de liga menor este año debido a la pandemia por el COVID-19.

Se suponía que Miranda fuera protegido en el roster de los 40 y que fuera ascendido a Doble A, pero eso no ocurrió.

“Este era mi año de protección, pero no lo hicieron. Como no se jugó. Vamos a ver si el año que viene me protegen y me meten para allá arriba”, confió Miranda.

Por otro lado, el reputado evaluador de talento y coach del banco de los Criollos, Edgar Pérez, elogió las habilidades de Miranda.

“Ese muchacho batea. Tiene sentido y sabe lo que está haciendo en el home plate. Se proyecta como un muchacho que puede dar 25 a 30 jonrones en Grandes Ligas. No está muy lejos”, dijo el también evaluador de talento de la organización de los Red Sox de Boston.

“Pienso que todavía tiene que trabajar en la defensa, pero con el bate pienso que no está muy lejos de estar listo”.

Escogen a Johneshwy Fargas como Jugador de la Semana

Johneshwy Fargas se convirtió en el primer Jugador de la Semana de la temporada 2020-2021 de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (LBPRC).

Fargas, quien milita con los Criollos de Caguas en calidad de refuerzo, obtuvo el 61% de los votos por parte de la matrícula de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico.

Johneshwy Fargas, refuerzo de los Criollos de Caguas, fue seleccionado Jugador de la Semana.

El guardabosques tuvo promedio de .435 durante la semana de selección, con dos cuadrangulares, nueve carreras impulsadas, seis extrabases y cinco anotadas en los primeros seis partidos del torneo invernal.

El jugador de la novena del ‘Valle del Turabo’ se encuentra como líder en carreras empujadas, empatado en jonrones y entre los líderes ofensivos de su organización.

Fargas fue reclamado de los Gigantes de Carolina en el sorteo de jugadores luego de que esta novena recesara para esta campaña.