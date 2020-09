Los Rays de Tampa Bay tienen razones de sobra para celebrar la soberbia actuación que registraron en la temporada regular.

No tan solo arribaron en la primera posición en la competitiva División Este sino que finalizaron como primer sembrado en el grupo de los ocho que participará en los playoffs.

Ya el festejo culminó, y los Rays (40-20) se preparan para el primer cruce en los playoffs con los sorprendentes Blue Jays de Toronto del boricua Charlie Montoyo en una serie a un máximo de tres juegos.

Toronto culminó en la octava posición con marca de 32-28.

“Hay que seguir jugando buena pelota cuando lleguen los playoffs. Jugar de la misma forma que hemos venido jugando. Si seguimos así, aprovechando las oportunidades y los errores de los otros equipos, creo que vamos a estar en buena posición”, dijo el receptor boricua de los Rays, Michael Pérez.

“Jugamos bastante contra Toronto este año. Tienen buen equipo. Mucho talento. Va a ser interesante esa serie. Vamos a ver qué pasa. Charlie es tremenda persona, pero yo voy a los míos”, expresó. “Ya la temporada regular acabó y lo importante es los playoffs y seguir trabajando duro”.

Tampa tuvo que lidiar durante la temporada con varios episodios de lesiones, pero aun así se las arreglaron para dominar la temporada casi en su totalidad.

Los Rays fueron cargados una vez más por su pitcheo. Finalizaron tercero en efectividad colectiva en la Liga Americana con 3.63.

“Tenemos un buen equipo. Jóvenes con un gran pitcheo. Estamos contentos. Después de tantas cosas que han pasado y que todavía siguen pasando. No ha sido fácil para todo el mundo y en verdad lograr algo como esto es sumamente importante. Estoy bien agradecido por la oportunidad de pertenecer a este equipo”, agregó el receptor suplente.

“No es sorpresa. Esta es la división más difícil y lo logramos gracias a Dios a pesar de todas las situaciones que pasamos, los sube y baja, las lesiones que tuvimos. Creo que fue la mitad del equipo lesionado. Pero lo muchachos que subieron hicieron el trabajo. Todo fue bien bonito”.

Inconforme con sus números

En el plano individual, Pérez no está muy conforme con la actuación que tuvo en la temporada, aunque vale la pena significar que estuvo envuelto en varios de los triunfos del equipo tras conectar el batazo decisivo. Pérez concluyó la campaña con promedio de .173 con un jonrón y 13 remolcadas. Tuvo 81 turnos al bate.

“Honestamente no estoy contento con eso. Para conseguir un buen ritmo uno tiene que coger más turnos consistentes. Yo no controlo eso. Lo que yo puedo controlar el trabajo mío. Dar el 100% cada vez que estoy allá. Hubo varios juegos en momentos claves que ayudé al equipo a ganar y me siento contento con eso”.