Joe Kelly, relevista de los Dodgers de Los Ángeles, logró mediante su apelación que se le redujera a cinco juegos el castigo por hacer lanzamientos cerca de la cabeza de un par de bateadores de Houston.

Originalmente, las Grandes Ligas suspendieron al lanzador por ocho juegos el 29 de julio, un día después de que una recta a 96 mph pasó cerca de la cabeza de Alex Bregman, mientras que dos curvas rozaron la espalda del boricua Carlos Correa.

Antes de ganar la apelación, Kelly fue invitado del podcast “The Big Swing,” de su compañero de equipo Ross Stripling. En la grabación, Kelly no escondió sus sentimientos en contra de los jugadores de los Astros tras el escándalo de robo de señales en la temporada 2017.

Kelly asegura que el esquema involucró a todo el personal. Sin embargo, las Grandes Ligas- tras una investigación- no castigó a ningún jugador de los Astros, quienes fueron entrevistados por la oficina del comisionado Rob Manfred. El dirigente A.J. Hinch y el puertorriqueño Alex Cora, en aquel entonces coach de banca, fueron suspendidos por la temporada 2020. Hinch fue despedido de su trabajo, al igual que el gerente general Jeff Luhnow, quien también fue suspendido por la actual campaña.

En el informe de las Mayores, solo el retirado boricua Carlos Beltrán, quien jugó su última temporada en 2017, fue mencionado. La revelación le costó el trabajo como piloto de los Mets de Nueva York, novena con la cual no pudo debutar.

Beltrán y Cora fuero señalados en el reporte como los autores principales del esquema.

“Las personas que fueron castigadas por lo sucedido no hace sentido”, dijo Kelly.

“Claro, todo el mundo estuvo involucrado. Pero, la manera que el sistema de robo de señales corrió no fue a través del cuerpo técnico. No era los cabecillas de todo eso. Fueron los jugadores. Así que ahora los jugadores toman inmunidad, y todos van a chotear como una pequeñas perras, y no son multados, no pierden juegos. Cuando le quitas el sustento al alguien... para salvar tu propio trasero, es lo que no me fusta. ¿Trampa?. Hicieron trampa. Todos saben que son unos tramposos. Ellos saben que son unos tramposos. Se acabó. No hay más con el testigo. Pero ahora dañas todo al arruinar la vida de otras personas. Cuando manchas el nombre de otra personas para salvarte, es una de las peores cosas que puedes hacer. Es lo que me molesta. Creo que me irritará por siempre”, agregó.

Kelly no estuvo en el equipo de los Dodgers de 2017. Militaba para los Red Sox de Boston, eliminados en dicho años por los Astros en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Los Dodgers confirmaron el miércoles que la sanción de Kelly se había reducido, algo que informó originalmente el blog Barstool Sports.

“Aunque entendemos las preocupaciones planteadas por la liga respecto de un incidente en que se vaciaron las bancas durante esta temporada desafiante, estamos decepcionados por la decisión. Fue un resultado injusto para Joe Kelly, en vista de los argumentos presentados”, concluyó el gremio de peloteros.

Kelly ingresó en la lista de los lesionados por 10 días, de manera retroactiva al domingo, por una inflamación del hombro derecho. Purgará su suspensión cuando regrese.

Tras ponchar a Correa, Kelly hizo una mueca y comenzó a discutir con el campocorto. Las bancas se vaciaron en el sexto inning del encuentro que Los Ángeles ganó por 5-2 en Houston.

Fue el primer enfrentamiento entre los dos equipos desde que se reveló que los Astros robaron señas de los rivales durante la campaña de 2017.

Dave Roberts, el manager de los Dodgers, cumplió su suspensión de un juego el mismo día en que se anunció. Dusty Baker, piloto de los Astros, fue multado por un monto no revelado.

Kelly negó que hubiera acercado intencionalmente los lanzamientos a los Astros. Se le habían impuesto otras suspensiones en su carrera por casos similares.

Los castigos fueron impuestos por el exlanzador Chris Young, quien es vicepresidente de operaciones deportivas de las Grandes Ligas. Emitió su primer fallo desde que sustituyó en el cargo a Joe Torre.

Los Astros, subcampeones de la Serie Mundial 2019, atraviesan por una inconsistente y acalorada temporada, con marca de 8-10, terceros en la División Oeste de la Liga Nacional.

Esta semana, el coach de bateo puertorriqueño Alex Cintrón fue suspendido por 20 partidos luego de un altercado con el jardinero de los Athletics de Oakland Ramón Laureano.