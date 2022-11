El resurgir de los Leones de Ponce con dos victorias al hilo fue la noticia positiva de la primera semana de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que tuvo a unos Criollos de Caguas evidenciando su favoritismo para repetir la corona.

La novena sureña, que regresa al béisbol invernal tras ocho años de ausencia, logró durante el fin de semana dos contundentes triunfos sobre los Cangrejeros de Santurce y los Indios de Mayagüez tras caer en los primeros cuatro desafíos de la temporada.

Fueron sus primeros triunfos desde el 2014 y llegaron luego de varios intentos fallidos por estrenarse en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Con dos triunfos en seis salidas, el panorama en adelante puede cambiar, tomando como base el estado anímico de los jugadores, pero sobretodo el de la fanaticada.

“Personalmente y profesionalmente yo confiaba en que el equipo iba a engranar ante todas las circunstancias, sin prácticas ni juegos de fogueo”, dijo Edwin Rodríguez, dirigente y gerente general de los Leones.

“Confiaba siempre y confío en las habilidades de los jugadores. Pero es un alivio primero para los jugadores, los administradores, la fanaticada. Sí, es un alivio para ellos y para los peloteros, que la gran mayoría son jóvenes, y que se dan cuenta de que sí, que con lo que tenemos podemos ganar”, añadió Rodríguez.

Ponce logró, por fin, inaugurar en su parque el sábado con una victoria sobre los Cangrejeros 4-3. Entonces, el domingo fueron a Mayagüez y vencieron a los Indios 5-2.

Rodríguez indicó que el despertar de sus Leones lo ayudan en el proceso de poder conocer y evaluar el personal que tiene de cara a los próximas semanas de temporada.

“Me ayuda a evaluar el talento que tengo, tanto importado como nativo, y comenzar a hacer los ajustes tanto en la alineación, buscar quizás a otro importado o añadir. Esta fue una semana de evaluación”, comentó.

Rodríguez asegura que la racha negativa en la que se vieron envueltos en los primeros días de la temporada no afectó el ambiente en el camerino del equipo. Mucho menos a él.

“Yo me he divertido en todo esto. Cuando estábamos en 0-4, tú entrabas a ese clubhouse y parecía que estábamos en una serie final a punto de ganar un campeonato. Ahí todo el mundo se estaba divirtiendo. Es un equipo joven”, agregó el ex dirigente nacional.

Los Leones, que el martes buscan su tercera victoria al hilo cuando se midan en casa a los campeones Criollos, se encuentran virtualmente empatados con RA12 en el quinto lugar con marca de 2-4.

Precisamente, RA12 (3-5) ha sido una sorpresa agradable en lo que va de torneo. Su marca no refleja en realidad lo combativo que estuvieron esta semana.

Con nueve jonrones encabezan ese departamento en la liga, teniendo en Kenen Irizarry su máximo líder con cuatro vuelacercas.

Calientes los monarcas

Por su parte, los bicampeones Criollos tomaron las cosas donde las dejaron en la pasada temporada y se dispararon con cinco triunfos al hilo antes de perder el domingo frente a RA12.

Los Criollos lideran en ofensiva colectiva con .262 y están segundos en pitcheo con 2.54.

Vimael Machín encabeza a los bateadores de la liga con promedio de .385. Reymond Fuentes tiene siete remolcadas. Durante el fin de semana recibieron al prospecto Cedanne Rafaela, quien disparó dos imparables en su debut.

En tanto, los Gigantes de Carolina, amparados en un sólido pitcheo, lograron cinco victorias en nueve salidas. Vienen de dividir honores con los Cangrejeros de Santurce el domingo con idéntico marcador de 1-0.

Héctor Santiago es uno de los principales lanzadores de los Gigantes de Carolina. (Suministrada)

Dirigidos por Edwards Guzmán, los Gigantes tienen una tacaña efectividad colectiva de 2.64, encabezados por Freddie Cabrera (2-0, 1.04).

El martes reciben en el estadio Roberto Clemente Walker a los Indios (4-4).

Los mayagüezanos se reforzaron con el torpedero Jeter Downs, quien se une a su hermano Jerry en la alineación de esta novena.

Brian Rey encabezó la ofensiva de los Indios esta semana al promediar .360. El veterano Henry Ramos, quien regresa a las filas mayagüezanas, lo hizo para .290 con un jonrón y cinco impulsadas.

Henry Ramos está de regreso con los Indios de Mayagüez en la temporada invernal. (Suministrada)

Por último, los Cangrejeros (4-5) reciben hoy a sus vecinos RA12.

Santurce ha sido todo pitcheo. Su efectividad es la más baja del torneo con 1.18. Sin embargo, apenas batean para .187 (solo detrás de Carolina). Su mejor bateador es el cubano Rusney Castillo con .379. Le sigue Moisés Gómez con .353.