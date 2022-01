Por controvertibles que hayan sido Barry Bonds y Roger Clemens, así como la atribución que pesa en su contra por supuesto uso de esteroides durante sus respectivas carreras en el béisbol de Grandes Ligas, el negarles la entrada al Salón de la Fama mediante la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés) fue algo injusto, según opinaron tres miembros del organismo periodístico en entrevista con El Nuevo Día.

Ayer, martes, fueron revelados los resultados de las votaciones de la BBWAA, y solo el ex bateador designado David Ortiz será exaltado mediante el voto de la prensa, al Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, como parte de la Clase 2022.

El otrora toletero dominicano apodado “Big Papi” obtuvo el 77.9% de los votos de toda la matrícula de cronistas, superando por escaso margen el 75% exigido para entrar.

Bonds se quedó corto al recibir solo el 66%, mientras que Clemens obtuvo un 65.2%.

Ninguno de los entrevistados esconde lo que sucedió en la era de los esteroides, y reconocen que los nombres del líder de cuadrangulares de todos los tiempos, Bonds, y del ganador de siete premios Cy Young como mejor lanzador, Clemens, tienen una mancha por ser asociados al uso de drogas para mejorar el rendimiento (PED, por sus siglas en inglés).

Pero se cuestionan por qué entre los mismos colegas suyos que votan como parte de la BBWAA, ha habido trato desigual hacia los peloteros que alguna vez fueron señalados porque pudieron haber estado entre los que utilizaron sustancias prohibidas en la era de los esteroides desde la década de los 90.

“Era esperado”, respondió a El Nuevo Día Ken Rosenthal, de Fox Sports y The Athletic, a la pregunta si considera que fue injusto que tanto Bonds como Clemens quedaran fuera de la boleta al cumplir con el máximo de 10 años de elegibilidad para ser considerados en la votación, y si con el resultado se envió algún mensaje.

De hecho, ellos no fueron los únicos, pues el ex lanzador Curt Schilling (58.6%) y el dominicano Sammy Sosa (18.5%) también quedaron fuera.

“Sí, envía un mensaje. ¿Es el mensaje correcto? No sé. Voté por Bonds y Clemens porque creo que hay otros usuarios de ‘PED’ en el Salón (de la Fama). No sabemos quién hizo qué y en qué medida. Aun así, entiendo las opiniones de aquellos que no votaron por ellos. Es una pregunta complicada y personal”, añadió Rosenthal.

Bonds, ganador de un número récord de siete premios de Jugador Más Valioso, está en los libros como poseedor de la marca de jonrones de todos los tiempos con un total de 762, con los que sobrepasó los 755 de la leyenda Hank Aaron. Además tiene el récord de más cuadrangulares en una sola temporada, con 73, desde la campaña de 2001 con los Giants de San Francisco.

Roger Clemens en el uniforme de los Yankees de Nueva York. (Archivo)

Clemens, por su lado, ganó en siete ocasiones el título de mejor efectividad, y además de sus siete premios Cy Young, tuvo un trofeo de Jugador Más Valioso. Tiene el tercer mayor total de ponchados de por vida con 4,672, y está noveno en la lista de todos los tiempos en total de victorias con 354.

“Sí envía un mensaje claro (la exclusión de ambos) pero creo que equivocado”, opinó, por su lado, el periodista panameño Aurelio Moreno, quien labora para varios medios incluyendo la plataforma digital de Unánimo Deportes.

“Siempre he sostenido que en este tema del uso de los esteroides no se trata a los implicados de la misma forma. En los casos de Clemens, Sosa, Bonds, y antes Mark McGwire y Rafael Palmeiro, fueron censurados severamente. Mientras que otros que han estado involucrados en el mismo tema, le han provisto de un chaleco antibalas”, dramatizó Moreno, para señalar que han sido protegidos por los mismos cronistas que rechazan a otros ex jugadores.

“Y este es el caso comprobado con la entrada de David Ortiz y el hecho de que los peloteros mencionados se han quedado fuera”, agregó Moreno, recordando que el nombre de Ortiz tambien fue mencionado en el sonado informe Mitchell del Congreso de Estados Unidos que investigó sobre las alegaciones del uso de sustancias prohibidas e ilegales en el béisbol y en el cual aparecieron múltiples jugadores señalados.

“Considero que si Bonds o Clemens no han entrado al Salón de la Fama, no creo que Ortiz debió haber entrado, por lo menos en la primera oportunidad”, dijo Moreno.

Moreno subrayó que aunque Ortiz sí fue electo, “casi 100 votantes no votaron por él, y tiene los números y estadísticas como para haber logrado por lo menos un 90 por ciento de los votos”.

El que Ortiz tenga los atributos para ser un miembro del Salón de la Fama, pero que tanta gente no haya votado por él, es para Moreno muestra precisamente de que estaba en el mismo grupo que Bonds y que Clemens, entre otros señalados por el supuesto uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento.

“Para mí Ortiz es un miembro del Salón de la Fama… no hay duda de eso. Lo que no comparto es que esté entrando en su primer año como elegible. Es la única observación que hago”.

Sucio difícil para Alex Rodríguez

A juicio del también escritor y analista, y además uno de los conductores del programa Baseball Tonight de ESPN, Tim Kurkjian, el mensaje que envía la decisión de la BBWAA al dejar fuera a Bonds y a Clemens, es uno muy fuerte en particular para el ex campocorto Alex Rodríguez.

“Creo que la decisión en torno a Bonds y a Clemens, la votación durante los pasados 10 años, ha enviado un mensaje claro a todos, de que si tienes una conexión con los ‘PED’, será muy difícil ingresar al Salón de la Fama. Y la diferencia con Alex Rodríguez, al menos para mí, es que lo cogieron dos veces después de que comenzaron a hacer las pruebas”, recordó Kurkjian refiriéndose a las pruebas antidopaje que comenzó a realizar Grandes Ligas después de los escándalos que sacudieron al béisbol.

“Para mí, eso lo coloca en una categoría incluso diferente a la de Bonds y Clemens, porque él y todos los demás que fueron atrapados durante ese período fueron advertidos. Así que creo que va a ser muy difícil para Alex Rodríguez entrar (al Salón de la Fama) por la boleta de escritores dentro de los próximos 10 años, porque comenzó con un 34 por ciento de los votos. Barry Bonds y Clemens comenzaron con aproximadamente el 36 por ciento. Pero ese será un largo camino para Alex Rodríguez, y supongo que dentro de 10 años nos preguntaremos si estará en el mismo lugar que Bonds y Clemens. Muy difícil para él porque fue suspendido por un año por Major League Baseball y la gente no se olvida de eso”.

Kurkjian aclaró que él votó por Bonds y por Clemens los 10 años que estuvieron en la papeleta, y que él piensa que deben estar en el recinto de inmortales del béisbol, pero que respeta y confía en el proceso de votación de sus colegas de la BBWAA.

“Reconozco que hay una facción de votantes que si tienes una conexión con los ‘PED’, no vas a entrar al Salón de la Fama. La forma en que lo veo es que cuando Bonds y Clemens jugaron durante la mayor parte de su carrera, hubo este acuerdo secreto de que ‘no hay pruebas, nadie está investigando; un montón de jugadores están haciendo esto’. Algunos se animaban a hacerlo. Y creo que era solo un momento diferente en ese entonces. Pero un tiempo diferente para él (Rodríguez) desde que comenzaron a hacer pruebas y controles, y ya había sanciones por una prueba positiva. Así que no me sorprende que Bonds y Clemens no entraran porque esa facción de votantes ha sido inflexible desde el primer día, en que si tienes un ‘PED’ en tu currículum, no te dejaremos entrar”.

Bonds y Clemens son historia

De otra parte, el analista, reportero y escritor de ESPN, Jeff Passan, señaló en una intervención en pantalla que es una vergüenza que se haya dejado fuera del Salón de la Fama a Bonds y a Clemens. Fue enfático al señalar que el uso de sustancias ilegales estuvo mal, pero su argumento es que el Salón de la Fama es un museo, y que como tal, su misión expresa siempre ha sido la de contar la historia del béisbol.

Para Passan y otros colegas, en el cumplimiento de esa misión, la historia debe contarse como ha ocurrido en la realidad, y eso incluye cualquier mancha que exista en el deporte, sin excluir el rendimiento que haya tenido un jugador en el terreno.

“Durante los últimos nueve años, al menos un tercio de los escritores de béisbol que adjudican tales asuntos han encontrado que el uso de drogas para mejorar el rendimiento por parte de Bonds es descalificador, y no se esperaba que la revelación de la votación del martes brindara un juicio diferente. Él no es el único, pero el rechazo a Bonds, en particular, personifica cómo todas estas décadas después, el béisbol todavía está arruinando el tema del PED, valorando un referéndum moral perezoso y ahistórico por encima de la preservación de la historia”, escribió Passan en su extensa columna.

“Es difícil señalar qué es lo más frustrante. Quizás es que ya hay jugadores en el Salón acusados de usar ‘PED’. O que el comisionado cuyo mandato abarcó la totalidad de la era de los esteroides, Bud Selig, está consagrado (exaltado en Cooperstown). O que generaciones de jugadores antes de Bonds, incluidos varios miembros del Salón de la Fama, tomaban anfetaminas como parte de su rutina previa al juego. O que otros honrados con representaciones de bronce incluyen a múltiples racistas, abusadores domésticos e incluso un jugador que el año pasado renunció a la junta directiva del ‘Hall’ después de que una mujer presentara acusaciones creíbles de conducta sexual inapropiada”, agregó Passan, quien dijo que la situación con Bonds y con otros jugadores asociados al presunto uso de esteroides, no debía resolverse excluyéndolos del recinto de inmortales, sino contando la historia tal cual sucedió.

En otras palabras, Passan propone que, por ejemplo, este tipo de jugadores sí deberían ser exaltados reconociendo los hechos y los números que tuvieron como parte de su desempeño, pero a la vez relatando, incluso en la placa del museo, que estuvieron señalados por supuesto uso de esteroides.