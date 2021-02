El exjardinero de las Grandes Ligas, el boricua Ángel “Cuqui” Mangual, falleció hoy, martes, en la mañana, dejando una corta pero productiva carrera en el mejor béisbol del mundo y a una familia con pedigrí deportivo, informó su hija Nilda.

Falleció a los 73 años en el hospital San Lucas de Ponce. Le sobreviven su esposa Nilda y cinco hijos: Walter, Rita, Nilda, Nilmarie, Ángel Luis, y Julio.

“Es triste, pero papi vivió orgulloso del barrio La Cuarta, de una familia deportista y unida. Mami (Nilda) siempre estuvo con él y sus vecinos de la urbanización Las Delicias han estado pendiente. Papi fue un gran ser humano, con un gran corazón. Le gustaba ayudar a las personas y orgulloso de todo lo que pudo lograr como pelotero”, dijo su hija Nilda.

También le sobreviven cinco hermanos, entre los que se encuentran el pelotero nacional Miguel Mangual, el vallista nacional Iván ’Palito’ Mangual y el también ex jugador de Grandes Ligas, José ’Pepe’ Mangual, informó Nilda.

Fue una familia con un pedigrí deportivo de primera.

“No hay muchas familias así“, resaltó el historiador de béisbol, Jossie Alvarado.

Natural y criado en el barrio La Cuarta entre Ponce y Juana Díaz, Mangual jugó en las Grandes Ligas en la década del 70 con los Athletics de Oakland y ganó tres títulos de Serie Mundial con el equipo. En la Serie Mundial del 1972 ante los Reds de Cincinnati, Mangual bateó de 10-3 con una carrera impulsada y tuvo un papel protagónico en el séptimo y decisivo juego de esa serie.

“A pesar de que no jugó muchos años y que no fue regular en Oakland, en los momentos cruciales, no solamente en serie regular, sino que en la postemporada también, tuvo un papel protagónico. Era de los jugadores que el dirigente Dick Williams llamaba para hacer el trabajo”, describió Alvarado.

Con 22 años, el jardinero debutó en las Grandes Ligas en el 1969 con los Pirates de Pittsburgh junto a Roberto Clemente y José Pagán. En ese equipos los jardineros eran Clemente, Mateo Alou y Willie Stargell.

“Él (Mangual) me contó una vez que cuando los Pirates le llamaron quien lo fue a buscar al aeropuerto fue Clemente, que le llevó a una tienda para que se comprara los trajes que él iba a usar y hasta le prestaba el carro”, dijo Alvarado.

Fue firmado por los Pirates en el 1966 a través del legendario Francisco ’Pancho’ Coimbre, quien era entonces escucha del equipo, informó el también historiador Jorge Colón Delgado. De hecho, Mangual recibió hace dos semanas el premio Pancho Coimbre 2021 que otorga en museo en Ponce que lleva el nombre del legendario pelotero, agregó Colón Delgado.

Los Pirates cambiaron a Mangual a Oakland en el 1970, comenzando allí la era campeonil de tres títulos seguidos de Oakland entre el 1972 y 1974 junto a jugadores como Reggie Jackson, Berto Campaneris y Rollie Fingers.

En el 1971 fue tercer lugar en las votaciones para el Novato del Año. El premio lo ganó Chris Chamblis con los Indians de Cleveland.

Mangual jugó 91 partidos con los Athletics campeones del 1972. Bateó .246 con cinco jonrones y 32 carreras impulsadas y 19 anotadas. Se robó 14 bases.

En la Serie Mundial del 1972, en la que bateó de 10-3, Mangual anotó la primera carrera del séptimo y decisivo partido que fue ganado eventualmente 3-2 por Oakland sobre Cincinnati. Mangual abrió ese partido como segundo bate y jardinero central.

Tal vez con por la llegada del bateador designado en el 1973, Mangual vio acción en solo 74 juegos con los Athletics ese año, aunque consumió 15 turnos entre la Serie de Campeonato que le ganaron a los Orioles de Baltimore y la Serie Mundial en la que vencieron a los Mets de Nueva York del boricua Félix Millán.

Sin embargo, en el 1974, Mangual vio acción en 115 partidos con los Athletics. Pero consumió cinco turnos en la postemporada.

Su última campaña fue en el 1976 con los Athletics.

“Además de los tres títulos de Serie Mundial también ganó cinco títulos del División de Oeste con Oakland entre el 1971 y 1975″, agregó Alvarado.

En total, Mangual vio acción en siete temporadas. En los tres títulos de Serie Mundial se enfrentó a equipos clásicos como la Maquinaria Roja de Cincinnati que tenía a eventuales miembros de Salón de la Fama como Johnny Bench, Tany Pérez, Joe Morgan, además de Pete Rose. También enfrentó a los Orioles de Baltimore con iniciadores estrellas como Jim Palmer y Mike Cuellar.

Vio acción en 405 partidos, en los que consumió 1,318 turnos, anotó 122 carreras e impulsó 125. Dio 22 jonrones y bateó para .245.

También jugó en la pelota profesional de Puerto Rico y en México. Con los Lobos de Arecibo fue líder en triples (7) en la temporada del 1970-71, según la página de estadísticas Béisbol101.com.