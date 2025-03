Fallece Justino “Matino” Clemente Walker, último hermano con vida de Roberto Clemente

"Aquí en la casa con la noticia que recibimos en la mañana, pero estamos contentos porque no cogió una cama ni cogió nada. Estamos celebrando su vida", fueron las primeras expresiones de Janette a El Nuevo Día.

“Se fue dormidito. Judith lo encontró. Fue por la mañana a las 6:00, que es la hora que Judith abre la puerta para hacer su desayuno, y cuando abrió la puerta no levantó. No tenía signos vitales”, agregó Janette en referencia a su hermana, quien vivía en la planta alta de la misma residencia de su padre.

"Ya saben como él trabajo y bregó para que la historia de su hermano (Roberto Clemente) no cayera, y para que el día que él no estuviese, se pudiera difundir a través de nuestro libro. Estamos bien contentos con todo lo que se trabajó y con todo lo que él pudo bregar", agregó Jannette.

De momento la hija indicó que los detalles del velatorio de su padre no se conocerán hasta más tarde este jueves.

“Este es el último Clemente Walker. A mí personalmente me abrió las puertas de su hogar, y no solamente a mí, sino a mi familia y a amigos míos. Desde que llegué a esa casa el 18 de agosto de 2017, todos los días, hasta ayer mismo, tenía comunicaciones con ellos. Con él cuando estaba disponible, pero más con Judith. Y la relación se fue tornando más fuerte, porque él era un conocedor del béisbol y le gustaban las llamadas conmigo porque eran para tirarme preguntas”, dijo a este medio Alvarado.

“Me deja un vacío que te lo puedo decir de muchas maneras. Me dio bien duro la noticia, pero a la mismsa vez aceptando y agradeciendo que la voluntad del Señor nos lo dejó por 97 años”, agregó el escritor salinense.

“Me deja un caudal de información en audios y vídeos. Me deja un recuerdo bien lindo, que me pueda haber dejado una persona que no lleva mis apellidos”.