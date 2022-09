Los Ángeles — Maury Wills, quien intimidó a los lanzadores con su habilidad para robar bases como campocorto de los Dodgers de Los Ángeles en tres equipos campeones de la Serie Mundial, falleció. Tenía 89.

Wills murió el lunes por la noche en su casa en Sedona, Arizona, dijo el equipo el martes luego de ser informado por miembros de la familia. No se dio ninguna causa de muerte.

Wills jugó en equipos titulares de la Serie Mundial en 1959, 1963 y 1965 durante sus primeras ocho temporadas con los Dodgers. También jugó para Pittsburgh y Montreal antes de regresar a los Dodgers de 1969 a 1972, cuando se retiró.

Durante su carrera de 14 años, Wills bateó .281 con 2134 hits y 586 bases robadas en 1942 juegos.

Wills rompió el récord de una temporada de Ty Cobb de bases robadas con su 97° golpe el 23 de septiembre de 1962. Esa temporada se convirtió en el primer jugador en robar más de 100 bases.

Los Dodgers honraron a Wills con un momento de silencio antes del inicio de su doble cartelera contra los Diamondbacks de Arizona el martes y mostraron los mejores momentos de su carrera en los tableros de video del estadio. El equipo usará un parche en memoria de Wills por el resto de esta temporada.

El manager Dave Roberts, un jardinero durante su carrera de 10 años en la MLB, se conmovió hasta las lágrimas al recordar el impacto que Wills tuvo en él.

“Era un amigo, un padre, un mentor, todo lo anterior para mí, así que esto es difícil para mí”, dijo. “Simplemente me mostró cómo apreciar mi oficio, me mostró cómo ser un jugador de grandes ligas. Simplemente le encantaba enseñar. Creo que mucho de donde saco mi entusiasmo, mi pasión, mi amor por los jugadores es de Maury”.

Wills asumió un papel activo en la permanencia de Roberts como jugador con los Dodgers. Roberts se robó 42 bases en 2003.

“Recuerdo que durante los juegos cuando jugaba aquí, él bajaba de la suite y me decía que tenía que tocar o que tenía que hacer esto”, dijo Roberts. “Simplemente demostró que él estaba conmigo. Incluso hasta el día de hoy, él estaría allí animándome, animándome”.

Wills tuvo su propia etapa como mánager, guiando a los Mariners de Seattle de 1980 a 1981, con marca de 26-56 y un porcentaje de victorias de .317.

Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1962, el mismo año que fue MVP del Juego de Estrellas jugado en su ciudad natal de Washington, DC

Wills se quedó en casa con su familia en lugar del hotel del equipo para el Juego de Estrellas. Llegó al estadio con una bolsa de los Dodgers y con una camiseta de los Dodgers. Sin embargo, el guardia de seguridad no lo dejó entrar, diciendo que era demasiado pequeño para ser un jugador de béisbol.

Wills sugirió que el guardia lo escoltara hasta la puerta del clubhouse de la Liga Nacional, donde esperaría mientras el guardia les pedía a los jugadores que confirmaran su identidad.

“Así que caminamos hacia allí y los jugadores de béisbol tienen un sentido del humor enfermizo, porque cuando me paré frente a la puerta, con mi camiseta de los Dodgers y mi bolsa de lona, y el hombre abrió la puerta y dijo: ‘Alguien aquí conoce a este chico. ?’ y todos me miraron y dijeron: ‘Nunca lo había visto antes’, dijo Wills a The Washington Post en 2015.

Después del juego, Wills se fue con su trofeo de MVP y se lo mostró al guardia.

“Él todavía no me creía, pensó que tal vez lo llevaba para alguien”, dijo Wills al Post.

Wills lideró la Liga Nacional en bases robadas entre 1960 y 1965, fue siete veces seleccionado para el Juego de Estrellas y ganó los Premios Guante de Oro en 1961 y ‘62.

Se le atribuye haber revivido la base robada como estrategia. Su velocidad lo convertía en una amenaza constante en las bases y distraía a los lanzadores incluso si no intentaba robar. Estudió cuidadosamente a los lanzadores y sus movimientos de selección cuando no estaba en la base. Cuando el lanzamiento de un lanzador lo llevó de regreso a la almohadilla, se volvió aún más decidido a robar.

Una vez, en un juego contra los Mets de Nueva York, Wills estaba en primera base cuando el lanzador Roger Craig lanzó 12 veces seguidas a la base. En el siguiente lanzamiento de Craig, Wills se robó el segundo.

A los 32 años, Wills se vendaba las piernas antes de los juegos debido al castigo por deslizarse.

Después de retirarse con los Dodgers en 1972, Wills trabajó como analista en NBC durante cinco años. También dirigió la pelota de invierno en la Liga Mexicana del Pacífico, ganando un campeonato de liga en 1970-71.

El mandato de Wills como gerente de los Marineros se consideró en gran medida como un desastre y fue criticado por su falta de experiencia gerencial. Fue evidente en las numerosas meteduras de pata que cometió, incluyendo llamar a un lanzador de relevo cuando nadie estaba calentando en el bullpen y detener un juego durante varios minutos mientras buscaba un bateador emergente.

El mayor error de Wills se produjo el 25 de abril de 1981, cuando ordenó al personal de tierra de los Marineros que extendiera la caja de bateo un pie más hacia el montículo de lo que permitía el reglamento. El mánager de Oakland, Billy Martin, se dio cuenta y le pidió al árbitro del plato, Bill Kunkel, que investigara.

Kunkel cuestionó al jardinero jefe, quien admitió que Wills había ordenado el cambio. Wills dijo que era para ayudar a sus jugadores a permanecer en el área. Sin embargo, Martin sospechó que era para darles a los Marineros una ventaja contra los lanzadores de pelota rompiente de Oakland. Wills fue suspendido por dos juegos por la Liga Americana y multado con $500.

Wills llevó a los Mariners a un récord de 20-38 para terminar la temporada de 1980, y fue despedido el 6 de mayo de 1981, cuando el equipo estaba sumido en el último lugar con marca de 6-18. Años más tarde, Wills admitió que probablemente debería haber adquirido más experiencia como gerente de ligas menores antes de ser contratado en las grandes ligas.

Wills luchó contra las adicciones al alcohol y la cocaína hasta que se puso sobrio en 1989. Le dio crédito al gran lanzador de los Dodgers, Don Newcombe, quien superó sus propios problemas con el alcohol, por ayudarlo. Newcombe murió en 2019.

“Estoy parado aquí con el hombre que me salvó la vida”, dijo Wills sobre Newcombe. “Era un canal para el amor de Dios por mí porque me persiguió por todo Los Ángeles tratando de ayudarme y simplemente no podía entender eso”. Pero perseveró, no se rindió y mi vida es maravillosa hoy gracias a Don Newcombe”.

Le sobreviven su esposa Carla y sus hijos Barry, Micki, Bump, Anita, Susan Quam y Wendi Jo Wills. Bump fue un ex segunda base de las Grandes Ligas que jugó para Texas y los Cachorros de Chicago.