SAN DIEGO - El campocorto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., podría evitarse una cirugía en su hombre izquierdo, indicó el equipo un día después de que el pelotero se lo dislocara ligeramente al realizar un furioso ‘swing’.

Una Imagen de Resonancia Magnética (MRI) que se le realizó al dominicano el martes reveló un leve desgarre en el labrum y los padres colocaron al electrificante pelotero de 22 años en la lista de lesionados por 10 días. El gerente general de los Padres, A.J. Preller, dijo que la organización no descartaba nada, incluyendo el regreso de Tatis cuando sea elegible para hacerlo.

Tatis se retorció de dolor mientras caía al suelo y se agarraba su brazo izquierdo el lunes en la noche en el partido ante los Giants de San Francisco.El dirigente Jayce Tingler y un ‘trainer’ mantuvieron el brazo de Tatis pegado a su cuerpo mientras le ayudaban a salir caminando del terreno de juego.

PUBLICIDAD

Según dijo Preller, los médicos dijeron que otra dislocación parcial del hombro podría ocurrir otra vez, pero el volver a jugar esta temporada no le pone en riesgo a largo plazo.

“Todos quedamos muy seguros de que la cirugía no era la respuesta en este momento”, dijo Preller. “Podemos mantenerlo en el terreno aquí este año y podríamos ponerlo en un lugar en el que pueda tener éxito y no sentir dolor, y no estaríamos haciéndole ningún tipo de daño a largo plazo”.

Tatis sufrió incomodidad en el hombro izquierdo dos veces durante los entrenamientos primaverales, una vez tras lanzarse de cabeza en una jugada en el plato y varios días más tarde al realizar una jugada en que atrapó la pelota con una mano y luego tiró a primera.

El 22 de febrero, Tatis firmó un pacto de 14 años y $340 millones, el contrato más largo en la historia del béisbol.