La muerte del exlanzador Pedro Feliciano sacudió no solo al béisbol puertorriqueño, sino a la franquicia con la que jugó todos sus partidos en las Grandes Ligas.

Se trata de los Mets de Nueva York, equipo en el cual Feliciano se estableció como uno de los brazos más fiables del béisbol.

Entre el 2008 y el 2010, Feliciano lideró todas las Grandes Ligas en juegos lanzados. En el 2008 apareció en 86 partidos, en el 2009 en 88, y en el 2010 en 92. Esa última cifra es una marca histórica de los Mets.

En total, en nueve temporadas en las Mayores -todas con los Mets-, apareció en 484 partidos con 383.2 entradas lanzadas. Acumuló balance de 22-21 con efectividad de 3.33.

“Nunca tuve que mirar al bullpen para ver si Pedro estaba listo. Siempre estaba de guardia y nunca dijo que no. Sé que algunos días estaba cansado, pero siempre tomaba la pelota”, recordó el exdirigente Willie Randolph en declaraciones publicadas por The Associated Press.

Randolph dirigió a los Mets del 2005 al 2008.

/ Pedro Feliciano fue un exlanzador puertorriqueño que militó por nueve años con los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas. (Entrenamiento previo a la temporada en febrero de 2005) (José Reyes García)

El boricua, natural de Río Piedras, fue escogido por los Dodgers de Los Ángeles en el sorteo de 1995 en la ronda 31. (Entrenamiento en Florida el 26 de febrero 2006) (Juan Alicea Mercado)

Sin embargo, no pudo debutar con los Dodgers en las Mayores. (Foto de 2006 con la novena de Puerto Rico que disputó el Clásico Mundial) (Archivo)

En el 2001 firmó con los Reds de Cincinnati como agente libre. (Clásico Mundial de Beisbol en el Hiram Bithorn el 7 de marzo de 2006). (Ramón “Tonito” Zayas)

En agosto de 2002, fue cambiado de los Reds a los Mets. (Feliciano termina un lanzamiento en la séptima entrada en la victoria de los Mets 5-4 sobre los Filis de Filadelfia, el 24 de mayo de 2006) (The Associated Press)

El zurdo debutó en las Grandes Ligas en el 2002 con los Mets. (Entrenamiento primaveral en febrero de 2007 junto a los lanzadores Alay Soler y Juan Padilla) (Archivo)

En el 2005, jugó por una temporada en Japón antes de volver a las filas de Nueva York en el 2006, donde estuvo hasta el 2010. (Entrenamiento en Florida el 20 de febrero de 2007) (Archivo)

El relevista de los Mets de Nueva York, Pedro Feliciano, reacciona después de ceder un jonrón solitario a Chase Utley de los Filis de Filadelfia durante la 11ª entrada en la acción de las Grandes Ligas el martes 5 de junio de 2007 en el Shea Stadium de Nueva York. (The Associated Press)

Feliciano se acerca para recuperar una pelota golpeada por Ronnie Belliar de los Nationals de Washington, para hacer el último out en la novena entrada de un juego de béisbol, del domingo 19 de agosto de 2007, en el Estadio RFK en Washington. (The Associated Press)

Feliciano firma autógrafos antes de que los Mets se enfrenten a los Indios de Cleveland en un juego de béisbol de entrenamiento de primavera el viernes 7 de marzo de 2008, en Winter Haven, Florida. (The Associated Press)

Feliciano lanza contra los Yankees de Nueva York en el Shea Stadium el 29 de junio de 2008. (Archivo)

Feliciano camina después de ser sacado del juego en la novena entrada contra los Cubs de Chicago durante su juego en el Shea Stadium el 23 de septiembre de 2008. (Archivo)

Feliciano en el juego contra Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol, el 9 de marzo del 2009 en el Estadio Hiram Bithorn de Hato Rey. (José L. Cruz Candelaria)

Feliciano también fue parte del cuerpo de lanzadores del equipo de Puerto Rico en las ediciones del 2006 y 2009 del Clásico Mundial de Béisbol. (En la foto, durante el 5to día del Clásico Mundial de Beisbol 2009 en el Estadio Hiram Bithorn) (Ramón “Tonito” Zayas)

Juego entre los Mets y los Phillies de Philadelphia en el CITI Field de New York, el 10 de junio de 2009. (Ramón “Tonito” Zayas)

Feliciano en el entrenamiento de temporada primaveral el 22 de febrero de 2010. (Archivo)

Feliciano firma autógrafos en 2010. (Archivo)

Feliciano estuvo en las filas de Nueva York hasta el 2010. (Serie de Grandes Ligas entre los Mets y los Marlins de Florida en 2010) (Juan Luis Martínez Pérez)

En junio de 2010, participó del tercer juego de las Grandes Ligas entre los Mets y los Marlins en el estadio Hiram Bithorn. (Lino Prieto Rodríguez)

Lesiones lo mantuvieron alejado de las Grandes Ligas hasta el 2013, cuando volvió a reaparecer con los Mets. (Ramón “Tonito” Zayas)

En diciembre de 2012 ofreció una entrevista al debutar con los Leones de Ponce. (David Villafañe Ramos)

El 2013 fue su última campaña en las Mayores. (Archivo)

En el 2013, Feliciano anunció que había sido diagnosticado con un pequeño “hueco” en la parte exterior de su corazón. (Feliciano el 9 de enero de 2015 en el estadio Roberto Clemente Walker en el juego entre los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santurce) (José L. Cruz Candelaria)

Feliciano en una práctica del equipo de Puerto Rico, como parte de la Serie del Caribe, en el parque Solá Morales, en Caguas, el 29 de enero de 2015. (Juan Alicea Mercado)

Feliciano falleció a sus 45 años. (Juego entre Puerto Rico y República Dominicana de la Serie del Caribe el 6 de febrero de 2015 en el estadio Hiram Bithorn) (Jorge A. Ramírez Portela)

El exantesalista David Wright, gran figura de los Mets, también tuvo palabras de elogio hacia Feliciano.

“En todos mis años en el béisbol, nunca vi que un relevista zurdo tuviera tanta presencia en el clubhouse. Tenía una gran personalidad”, dijo Wright, el retirado capitán de los Mets.

Por su parte el ex gerente general de los Mets, Omar Minaya, resaltó la actitud de Feliciano.

“Pedro era un gran compañero de equipo”, expresó Minaya en declaraciones publicadas por medios en Nueva York. “Tenía una tremenda actitud y nunca decía que no podía tomar la pelota. Parecía como si cada vez que yo miraba al terreno, Pedro estaba lanzando”, destacó Minaya.

Durante el día, los Mets, como franquicia, publicaron un comunicado lamentando la muerte de Feliciano. El boricua, que tenía 45 años, falleció mientras dormía el domingo en la noche, reveló el también expelotero Eduardo Pérez.

“Pedro Feliciano será recordado como un miembro querido de la organización de los Mets por su impacto como gran compañero de equipo, así como por su reputación como uno de los relevistas más competitivos, duraderos y confiables durante su tiempo en Queens”, publicaron los Mets en sus redes sociales.